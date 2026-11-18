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덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대 경영전문대학원 공공기관리더십과정 책임교수이고, 국가청렴위원회 팀장, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했음

2027학년도 대학수학능력시험을 이틀 앞둔 11월 17일, 정부가 첨단 스마트기기를 이용한 부정행위 차단을 위해 이례적인 긴급 대응에 나섰다.이재명 대통령은 해외 순방 중 화상회의를 주재하고 첨단기기를 이용한 부정행위 신고에 건당 1억 원 이상의 포상금을 지급하는 방안을 검토하도록 지시했다. 국무총리도 대국민 담화를 통해 시험 전 재난문자 발송, 스마트안경 전수검사, 감독 인력 8400여 명 추가 배치 등 특별대책을 발표했다. 부정행위에 대한 응시 제한 기간을 10년으로 확대하는 방안도 추진하기로 했다.정직하게 준비한 수험생의 노력과 기회를 보호하기 위한 정부의 대응은 필요하다. 그러나 수능을 불과 이틀 앞두고 대통령과 국무총리까지 나서서 비상대책을 발표해야 하는 현실은 우리의 시험 관리 체계가 빠르게 발전하는 기술을 충분히 따라가지 못하고 있음을 보여준다.문제는 이번 수능의 부정행위를 막는 데 그치지 않는다. 인공지능(AI)과 스마트기기가 일상화된 시대에 국가시험을 어떻게 관리하고, 무엇을 평가해야 하는냐는 근본적인 질문이 필요하다.스마트안경과 초소형 카메라, 무선통신기기는 일상용품과 구별하기 어려울 만큼 정교해지고 있다. 앞으로도 새로운 기술과 기기가 등장할 것이다. 그때마다 반입 금지 품목을 추가하고 감독관을 늘리며 처벌을 강화하는 방식으로는 지속적인 대응이 어렵다.이번에 정부가 발표한 대책은 당장의 위험을 줄이기 위한 비상조치다. 그러나 이러한 조치만으로 모든 부정행위를 차단할 수 있다고 장담하기는 어렵다. 특히 전자기기 반입 여부를 확인하는 검사와 AI 이용기록을 통한 사후 조사는 실효성과 함께 수험생의 권리도 고려해야 한다.신고포상금 확대는 부정행위 적발을 촉진할 수 있지만 허위 신고와 무분별한 의혹 제기를 막을 장치가 필요하다. 응시 제한과 제재 강화 역시 행위의 중대성에 비례해야 하며, 소급 적용은 헌법적 원칙과 법적 안정성을 면밀히 검토해야 한다. 조사 과정에서는 객관적인 증거와 적법한 절차, 충분한 소명 기회가 보장되어야 한다.무엇보다 책임을 시험장 감독관 개인에게 전가해서는 안 된다. 정부와 시험 주관기관이 기술 변화에 대한 상시 점검과 위험 분석, 전문인력 양성 및 장비 확보를 책임지는 체계를 갖춰야 한다.국회 역시 교육부와 고용노동부 등 관계 부처 장관을 불러 질책하는 데 머물러서는 근본적인 해결책을 마련하기 어렵다. 관리 부실에 대한 책임은 분명히 묻되, 새로운 기술에 대응할 법률과 예산을 정비하고 행정 역량을 강화하는 것이 국회의 실질적인 역할이다.부정행위 차단 못지않게 중요한 것은 시험이 실제로 필요한 능력을 제대로 평가하고 있는가이다.세무사와 공인회계사, 변호사 등 전문직은 이미 방대한 법령과 회계기준, 판례를 디지털 환경에서 검색하고 활용한다. AI 역시 자료 분석과 업무 수행을 지원하는 수단으로 빠르게 확산되고 있다.이러한 환경에서 국가자격시험이 지식의 암기와 정답 선택에 과도하게 의존한다면 실제 업무에 필요한 전문성을 충분히 검증하기 어렵다.세무사에게 중요한 것은 세법 조항을 기억하는 능력뿐 아니라 복잡한 거래에 법령을 정확하게 적용하는 능력이다. 공인회계사는 재무정보의 신뢰성을 검증하고 독립적인 판단을 내려야 한다. 변호사 역시 복잡한 사실관계에서 법적 쟁점을 찾아 합리적인 해결 방안을 제시할 수 있어야 한다.그렇다고 암기와 기초지식의 중요성을 부정하는 것은 아니다. 기본적인 지식과 원리를 충분히 이해해야 전문적 판단도 가능하다.따라서 국가자격시험은 기초지식을 검증하는 영역과 이를 실제 상황에 적용하는 능력을 평가하는 영역을 보다 명확히 구분해야 한다. 일부 사례형 시험에서는 관련 법령이나 회계기준 등 공통자료를 제공하고, 이를 바탕으로 문제를 분석하고 해결하도록 하는 방식도 확대할 필요가 있다.이는 시험을 쉽게 만들자는 주장이 아니다. 전문직에 필요한 지식의 정확성뿐 아니라 자료 분석력, 판단의 타당성, 문제 해결 능력을 더욱 엄격하게 검증하자는 것이다.수능 역시 대학에서 학업을 수행하는 데 필요한 능력을 제대로 평가하고 있는지 지속적으로 점검해야 한다. 교과지식의 이해와 기본적인 학습능력은 중요하지만, 배운 개념을 새로운 상황에 적용하고 주어진 자료를 분석하는 능력도 중요하다. 지나친 문제풀이 기술과 시간 압박이 학습 역량 평가에 어떤 영향을 미치는지도 살펴야 한다.공무원시험 역시 법령과 행정학 지식을 암기하고 객관식 문제를 빠르게 푸는 능력만으로 공직 수행 역량을 충분히 평가하기 어렵다.실제 행정 현장에서는 정책 문제를 분석하고, 법적·재정적 제약을 검토하며, 이해관계를 조정하고 실행 가능한 대안을 마련해야 한다. 정해진 답이 없는 문제에 책임 있게 대응하는 판단 능력도 중요하다.따라서 공무원 선발시험은 직무와 직급에 따라 기본지식과 소양을 검증하면서 정책 분석 능력과 문제 해결 능력도 평가할 수 있도록 개선해야 한다.다만 시험의 목적이 서로 다른 만큼 모든 시험에 동일한 평가방식을 적용할 수는 없다. 수능은 학교교육과 대학수학능력에, 공무원시험은 공직 수행 역량에, 전문자격시험은 해당 직업의 전문성과 책임성에 초점을 맞춰야 한다.시험제도를 개혁하면서 반드시 지켜야 할 가치가 있다. 공정성과 객관성이다. 필기시험은 여러 한계에도 불구하고 동일한 문제와 채점기준으로 응시자를 비교적 객관적으로 평가할 수 있다는 장점이 있다. 개인의 배경이나 인맥보다 자신의 노력과 실력으로 경쟁할 수 있다는 점에서 많은 청년에게 중요한 기회의 사다리 역할을 해왔다.반면 면접과 포트폴리오, 실무 경험 평가의 비중이 지나치게 확대되면 가정의 경제력과 정보력, 교육환경에 따른 격차가 커질 수 있다. 평가자의 주관이 개입될 위험도 있다.따라서 시험 개편은 필기시험의 장점을 유지하면서 실제 역량을 보다 정확하게 평가하는 방향으로 추진해야 한다. 평가기준의 사전 공개, 객관적인 채점 체계, 복수 평가와 이의신청 절차를 통해 신뢰성을 확보해야 한다.제도 변경에 따른 사교육비 증가도 경계해야 한다. 새로운 시험방식에 대비할 수 있는 무료 예시문항과 학습자료를 충분히 제공하고, 시행 전에는 적절한 유예기간을 두어야 한다.시험 개혁이 오히려 경제적으로 어려운 청년의 진입장벽을 높인다면 그 취지는 훼손될 수밖에 없다.이번 수능을 계기로 국가시험 관리체계와 평가방식을 단기와 중기로 나누어 종합적으로 개선할 것을 제안한다.단기적으로는 수능과 공무원시험, 전문자격시험 등 주요 국가시험의 보안 취약성을 점검하고, 새로운 기술에 대한 상시 대응체계를 구축해야 한다. 시험 주관기관들이 부정행위 유형과 관련 기술정보를 공유하고, 전문인력과 보안장비를 공동으로 활용할 수 있는 체계를 마련해야 한다.중기적으로는 시험의 목적과 직무 특성에 맞춰 평가방식을 개편해야 한다. 기초지식 검증은 유지하되 사례 분석과 문제 해결 능력 중심의 문항을 확대하고, 실무평가는 객관성이 확보되는 분야부터 시범적으로 도입해야 한다.특히 시험제도 개편이 실제 역량을 더 정확하게 평가하는지, 사교육 부담과 계층 간 격차를 확대하지는 않는지 실증적으로 검증해야 한다. 검증되지 않은 새로운 방식으로 기존 시험을 성급하게 대체하는 것도 경계해야 한다.정부의 역할은 부정행위가 발생한 뒤 처벌을 강화하는 데 그쳐서는 안 된다. 시험을 관리하는 역량을 높이고, 평가 목적에 적합한 제도를 지속적으로 발전시키는 것이 더 근본적인 책임이다.기술 발전의 속도가 정부의 규정 개정 속도보다 빠르다는 현실부터 인정해야 한다. 개별 기기를 뒤쫓아 금지하는 방식만으로는 한계가 분명하다. 기술 변화에도 대응할 수 있는 관리 원칙과 평가체계를 갖추는 방향으로 전환해야 한다.국가시험의 신뢰는 부정행위를 얼마나 많이 적발하고 무겁게 처벌했는가만으로 결정되지 않는다. 정직하게 노력한 사람이 부당한 불이익 없이 경쟁하고, 실제 지식과 역량에 따라 정당하게 평가받을 때 비로소 확보된다.이번 대통령의 긴급 지시와 국무총리의 특별대책이 일회성 대응으로 끝나서는 안 된다. 수험생에게 공정한 경쟁 기회를 보장하는 동시에 국가시험의 목적과 평가방식을 근본적으로 재검토하는 출발점이 되어야 한다.미래의 시험제도는 부정행위 차단을 넘어 평가의 목적과 방식까지 혁신해야 한다. 얼마나 많이 외웠는가만이 아니라 무엇을 이해하고, 어떻게 판단하며, 주어진 문제를 해결할 수 있는지를 공정하고 객관적으로 평가해야 한다. 기술 발전에 대응하면서도 정직한 노력이 정당한 평가로 이어지고, 경제적 배경과 관계없이 누구나 공정하게 경쟁할 수 있도록 하는 것, 그것이 국가시험이 지켜야 할 원칙이자 정부의 책임이다.