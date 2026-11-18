큰사진보기 ▲남순여 한국전통무용연구가 ⓒ 최미향 관련사진보기

"이쪽 귀에서 저쪽 귀까지 머리를 열고 큰 혹을 떼어냈어요. 양성이었지만 정말 큰 수술이었죠."

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"집에 있으니까 자꾸 춤 생각이 나는 거예요. 춤을 빼놓고는 나라는 존재가 있을 수 없다는 생각이 들더라고요."

큰사진보기 ▲남순여 한국전통무용연구가의 지도 아래 수강생들이 부채춤을 연습하고 있다. ⓒ 남순여 관련사진보기

"그걸 학교에 가지고 가면 제일 인기가 좋았어요. 칭찬을 받으니까 어깨가 으쓱했죠. 그때부터 춤이 좋았던 것 같아요. 어린 시절 마음에 품었던 꿈을 나이 들어 이루고 지금까지 이어오고 있는 거예요."

"전통춤이 대중적이지 못하고 노력한 만큼 대가가 따르지 않거나 소외감을 느낄 때도 있었어요. 그래도 좋아하는 춤을 놓을 수 없었죠. 춤과 나는 하나라는 생각이었으니까요."

"요즘처럼 조명이나 무대시설이 좋았던 시절이 아니었어요. 그래도 그 무대에서 춤추는 게 얼마나 좋았는지 몰라요. 그런 시간을 지나 지금까지 춤을 놓지 않고 살아온 거죠."

"다시 나가서 춤을 가르치니까 오히려 몸이 가벼워지는 것 같았어요. 춤추는 동안에는 힘든 것도 잊게 되더라고요. 춤이 나를 움직이게 하고 살아가게 하는 원동력이라는 걸 다시 느꼈죠."

"젊을 때처럼 몸이 말을 듣지는 않아요. 그래도 묵은지가 맛있듯이 나이가 들어서 나오는 춤의 멋이 있지 않겠어요?"

큰사진보기 ▲남순여 한국전통무용연구가가 진도북놀이 하계 전수교육에 참여하고 있다. ⓒ 남순여 관련사진보기

"교수님이 진도북놀이에 한번 빠지면 헤어나올 수 없을 만큼 매력적이라고 하셨어요. 저에게도 한번 도전해 보라고 권하셨죠. 그렇게 시작했는데 정말 빠져들더라고요."

"처음에는 돈을 내고 2박 3일씩 배우러 가야 하나 싶었어요. 그런데 가보니 세상에 이런 곳이 있구나 싶더라고요. 전국에서 모인 사람들이 함께 북을 치며 신명을 풀어내는데, 그 황홀함을 잊을 수 없었어요."

"이 나이에 이수자가 될 줄은 몰랐어요. 그저 좋아서 해온 일인데 이렇게 결실을 얻으니 감사하죠. 이제는 이 춤을 더 많은 사람에게 알리고 후배들을 길러내야겠다는 책임감도 느껴요."

"북을 치면 행복해요."

큰사진보기 ▲남순여무용단 단원들이 진도북놀이 공연 후에 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 남순여 관련사진보기

"전부 밥하고 빨래하고 직장 다니던 분들이었어요. 처음에는 기역, 니은부터 가르치듯 동작 하나하나를 알려줘야 했죠. 그런데 정말 열심히 따라 하시는 거예요. 작품을 하나씩 완성해 가는 모습을 보니 저도 신이 났죠."

큰사진보기 ▲남순여무용단이 화려한 부채춤을 선보이고 있다. ⓒ 남순여 관련사진보기

"작품 하나가 완성되면 무조건 양로원부터 갔어요. 어르신들 앞에서 봉사공연을 하면서 무대에 서는 담력도 키우고 자신감도 얻는 거죠."

"공연이 끝난 뒤 박수를 받는 것도 좋지만 춤추는 중간에 박수가 터져 나올 때가 있어요. 관객과 마음이 통한다는 느낌이 들죠. 그럴 때는 정말 춤이 저절로 나와요."

큰사진보기 ▲남순여무용단이 서산 해미읍성에서 전통의 멋과 흥을 담은 한량무를 선보이고 있다. ⓒ 남순여 관련사진보기

"그동안은 주어진 공연에 충실하느라 제 이름으로 큰 공연을 열겠다는 생각도 못 했어요. 그런데 이제는 더 나이가 들기 전에 한번 해보고 싶어요. 스승님들과 전국의 예술인들, 우리 단원들을 모시고 서산 시민들과 함께 큰 판을 벌이고 싶습니다."

"춤은 하루아침에 익힐 수 있는 게 아니에요. 몸짓으로 표현해야 하니까 쉽지 않죠. 그래도 젊은 사람들이 한번 도전해 봤으면 좋겠어요. 우리 춤을 이어갈 기회가 될 테니까요."

"내가 이 세상에 없더라도 '저건 남순여가 추던 춤이야', '남순여가 만든 부채춤이야' 하고 기억해 주는 사람들이 있었으면 좋겠어요. 내 춤과 음악은 그대로 살아 있지 않을까, 그런 생각을 해보죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

지난 17일 충남 서산의 한 작은 카페에서 만난 남순여(74) 한국전통무용연구가는 2024년 받았던 뇌종양 수술 이야기를 꺼냈다.종양은 양성이었지만 크기가 상당해 머리를 크게 열고 제거해야 하는 수술이었다. 당시 가족과 친척들은 더 이상 무리하지 말라며 춤을 그만둘 것을 권했다. 남씨 역시 한때는 무대를 떠날 생각을 했다. 하지만 몸이 회복되면서 마음은 다시 춤으로 향했다.그는 결국 다시 춤을 시작했다. 그리고 지난 10월 26일, 13년가량 수련해 온 진도북놀이 이수증을 받았다. 큰 수술을 겪고도 춤을 놓지 않은 그에게 더욱 뜻깊은 결실이었다.서산시 해미면에서 남순여무용단을 이끌고 있는 그는 70대 중반의 나이에도 제자들을 가르치고 전국 각지의 공연장을 찾아다닌다.어린 시절 품었던 춤의 꿈은 어떻게 40년의 예술 인생으로 이어졌을까. 큰 수술을 겪고도 다시 무대로 돌아오게 한 힘은 무엇이었을까. 남씨에게 춤과 함께한 삶의 이야기를 들었다.남씨가 처음 춤의 즐거움을 알게 된 것은 초등학교 시절이었다. 운동회나 학예발표회 때면 할아버지가 문창호지로 공연 소품을 만들어 주곤 했다.그렇게 이어온 춤 인생이 어느덧 40년이다. 전통무용의 길이 늘 순탄했던 것은 아니다.젊은 시절 판소리 명창 배일동씨 등과 함께했던 공연도 잊지 못한다. 당시에는 트럭으로 항아리와 창문을 실어 와 직접 무대를 꾸몄다.그러나 2024년 뇌종양 수술은 그에게도 큰 고비였다. 종양은 양성이었지만 크기가 상당해 머리를 크게 열고 제거해야 했다. 수술 뒤에는 춤을 포기하려 했다. 하지만 회복이 빨랐고, 다시 수업을 시작하면서 몸과 마음에도 변화가 찾아왔다고 한다.이전처럼 많은 강습을 소화할 수는 없어 여러 지역에서 진행하던 수업을 줄였다. 현재는 해미 주민자치센터를 중심으로 제자들을 가르치고 있다.지난 10월 26일, 남씨는 특별한 이수증 한 장을 받았다. 양태옥류 진도북놀이 예능보유자 박강열 명의로 발급된 이수증이다.이수증에는 '성실하게 전수받아 연마한 예능수준이 탁월하다'는 문구가 적혀 있다. 오랜 세월 꾸준히 배우고 익혀온 결과다.진도북놀이는 전라남도 무형유산 제18호로 지정된 전통예술이다. 북을 몸에 메고 양손의 북채로 다양한 가락을 만들어 내며, 힘찬 북소리와 춤사위가 어우러지는 것이 특징이다.남씨는 원래 오고무와 삼고무처럼 북을 두드리며 추는 춤을 좋아했다. 그러던 중 명지대학교 김은숙 교수의 권유로 진도북놀이를 접했다.이후 그는 해마다 동계와 하계에 열리는 전수교육을 찾아다녔다. 전남 진도는 물론 충북 영동 난계국악촌에서도 전국 각지에서 모인 사람들과 함께 북을 치고 춤을 배웠다.그곳에서 춤뿐 아니라 예술을 대하는 자세도 배웠다. 스승과 선배들이 보여준 겸손함과 예의, 사람을 대하는 태도가 오래도록 마음에 남았다. 그렇게 13년가량 수련을 이어왔다. 이수증을 받겠다는 욕심보다 북을 치는 즐거움이 앞섰다.그가 진도북놀이를 이야기하며 가장 자주 꺼낸 말은 하나였다.남씨의 춤 인생에서 빼놓을 수 없는 것은 서산 해미에서 만난 사람들이다. 해미에 정착해 전통무용을 가르치기 시작했을 때 수강생들은 대부분 전문적인 무용교육을 받은 적이 없는 평범한 주민들이었다.그렇게 시작된 만남은 남순여무용단의 활동으로 이어졌다. 현재 정단원은 18명이다. 무용단은 부채춤과 북놀이, 살풀이, 태평무, 한량무 등을 주요 공연으로 선보이고 있다. 화려한 부채의 움직임부터 흥겨운 북가락, 한과 슬픔을 풀어내는 살풀이까지 우리 전통춤의 다양한 정서를 무대에 담는다.서산의 지역 축제는 물론 전국 각지의 공연장을 찾아 우리 춤을 알리고 있다. 남씨가 단원들의 첫 무대로 자주 선택했던 곳은 양로원이었다.그렇게 경험을 쌓은 단원들은 이제 무대에 서는 일을 즐긴다. 남씨 역시 단원들이 공연을 마치고 내려올 때 느끼는 성취감이 자신의 큰 기쁨이라고 했다.그가 해미에서 일궈온 것은 단순한 무용단 하나가 아니다. 평범한 이웃들이 춤을 배우고 무대에 서며 자신감을 찾아가는 시간이기도 했다.남씨에게는 아직 이루지 못한 꿈이 있다. 서산 시민들을 초대해 자신의 춤 인생을 담은 큰 공연을 여는 것이다.그는 그런 무대가 후배들에게 우리 춤의 가능성을 보여주는 계기가 되기를 바란다.전통춤을 배우려는 젊은 세대가 많지 않은 현실도 안타깝다. 그러나 춤을 좋아하는 마음이 있다면 누구든 그 맥을 이어갈 수 있다고 믿는다.인터뷰를 마치며 그에게 물었다. 훗날 어떤 춤꾼으로 기억되고 싶은지.큰 수술을 겪고도 다시 춤으로 돌아온 사람. 평범한 이웃들을 무대에 세우고, 13년의 배움을 이어가 마침내 이수자가 된 사람.남씨가 꿈꾸는 마지막 큰 무대는 어쩌면 자신이 걸어온 길을 돌아보는 자리이면서, 동시에 다음 세대에 춤을 건네는 자리가 될지도 모른다.그는 오늘도 춤을 춘다. 자신의 삶을 지탱해 온 그 춤이 누군가의 몸짓 속에서 오래도록 이어지기를 바라면서.