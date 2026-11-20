큰사진보기 ▲1992년 4월 5일 자 <한겨레>에는 청주지법 충주지원에서 열린 김보은 김진관씨에 대한 선고공판 기사와 함께 대학생들이 무죄를 주장하며 호송차량을 막고 연좌농성하는 사진이 실렸다. 그날 그들은 <딸들아 일어나라>를 부르며 울었다. ⓒ 한겨레신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2008년 7월 1일 서울시청앞 광장에서 천주교정의구현전국사제단이 주최한 시국미사 참석자들이 '대한민국 헌법 제1조'를 부른 뒤 촛불을 높이 들고 환호하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤민석과 김호철나는 그들에게 빚이 있다. 그들이 빚 독촉할 리는 없지만 ⓒ 윤민석 제공 관련사진보기

윤석열 탄핵 집회에 나갔을 때 연단에 오른 여성 상당수가 "페미니스트 아무개입니다"라고 소개하는 모습을 보았다. 페미니즘에 삐딱한 이들도 있겠지만, 어쨌든 페미니즘이 더 이상 낯설거나 특별한 입장이 아니라 자신의 정체성을 당당하게 드러내는 언어로 자리매김했음을 실감할 수 있었다.1980년대에도 페미니즘의 깃발이 없었던 것은 아니고, '남녀평등'의 구호도 꽤 우렁차게 울렸다. 하지만 그 깃발과 구호가 무색할 만큼 차별적이고 전근대적인 시대였던 것 역시 분명한 사실이다. 하다못해 민중가요 중에도 노동자·농민·빈민을 소재로 한 노래들은 많았지만 '여성'을 소재로 한 민중가요는 찾아보기 어려웠다.YH 사태나 동일방직, 구로동맹파업 등 한국 노동운동사의 전설적인 현장을 지킨 주류는 여성 노동자들이었지만, 그들을 위한, 그들을 노래한 노래는 거의 없었다. 1988년 김호철 작사·작곡의 <딸들아 일어나라>라는 노래가 나오기 전까지는."어두웠던 밤 지나 새벽이 얼어붙은 땅 녹아 새싹이 케케묵은 낡은 틀 싹둑 잘라 버리고 딸들아 일어나라 깨어라..." 이 노래를 처음 들었던 것은 1988년이 저물 무렵, 신촌의 어느 소극장에서였다. '여성노래한마당'이라는 행사였다. 다음날 동아리방에는 기타를 잡은 선배 동기들의 '딸들아 일어나라' 따라 배우기 선풍이 불었다. 심술궂은 남학생들이 "딸들아 일어나라 밥해라!" 같은 유치한 딴지를 걸기도 했지만 자신들의 노래를 발견한 여학생들은 전혀 개의치 않았다.여학생들의 주제가처럼 불리던 이 노래가 매우 비극적인 역사와 맞닿은 적이 있었다. 1992년 1월 충북 충주에서 한 살인 사건이 발생한다. '존속' 살인이었다. 가해자는 여대생과 그 남자친구였고 피해자는 여학생의 아버지, 정확히 말하면 여학생이 일곱 살 때 어머니가 재혼하면서 만난 의붓아버지였다.지방 검찰청 직원이었던 이 아버지는 여대생이 어렸을 때부터 성폭행을 일삼았다. 대학생이 돼서도 그 굴레를 벗어나지 못하던 여학생에게 남자친구가 생긴다. 사정을 알게 된 남학생은 여학생의 아버지를 찾아가 설득하려 했으나 가해자 아버지는 모두 죽여 버리겠다고 날뛴다. 그리고 살인이 일어났다.두 연인은 서로 자신에게 죄를 달라고, 상대방을 선처해달라고 울먹였다. 여학생의 말은 수십 년 뒤에도 가슴을 울린다. "구속된 후 감옥에서 보낸 시간이 지금까지 살아온 20년보다 훨씬 편안했습니다."이 사건이 알려진 뒤 수많은 이들이 재판이 열리던 충주로 달려왔다. 남학생들도 왔지만 여학생들이 더 많았다. 방청석이 한정돼 있다는 제지에, 서서라도 보겠다고 버틴 학생들은 재판정 문을 머리로 들이밀고 들어갔다. 여학생들은 꽃을 하나씩 들고 있었다. 불운한 살인자가 된 둘에게 전해 주려던 꽃이었다.재판 후 김보은, 김진관을 태운 버스는 출발하지 못했다. 학생들은 버스에 기대어 울면서 둘의 이름을 불렀다. 그때 울부짖음 반 함성 반의 한 노래가 학생들 사이에서 흘러나왔다. 상황에 딱 부러지게 맞는 노래는 아니었다. 그러나 가사 한 조각 한 조각이 합쳐지면서 노래는 금세 울음으로 바뀌었다."어두웠던 밤 지나 새벽이 얼어붙은 땅 녹아 새싹이 케케묵은 낡은 틀 싹둑 잘라 버리고 딸들아 일어나라 깨어라. 고귀한 모성보호 다 빼앗겨 버리고..." 이 다음 가사에서는 남자고 여자고 다 울었다. "참아왔던 그 시절 몇몇 해." 여성 노동자의 설움을 위로하고 단결을 호소하던 노래였지만, 그 자리에서는 십수 년 지옥을 경험한 여성과 그 여성을 도우려 했던 남성과 함께하려는, 인간의 노래. 그저 사람들의 아우성이었다.그로부터 십수 년 뒤 광우병 쇠고기 문제로 불거진 거대한 촛불시위가 열렸다. 나 역시 광화문을 메운 시위대의 일원이었다. 한창 청와대를 향해 행진하던 중 낯선 노래가 들렸다. <대한민국 헌법 1조>였다. 딱딱한 법조문을 이렇게 흥겨운 노래로 만들 수 있다니! 함께 와 있던 친구에게 이걸 누가 지었느냐고 물었을 때 매우 건조한 답이 돌아왔다. "윤민석." 그 이름을 들은 순간 내 입에서는 기묘한 감탄사가 튀어나왔다. "역시! 제기랄."'역시'의 의미는 당연히 노래를 만든 이에 대한 천재성에 대한 감탄이었다. '제기랄'이라는 외람된 탄성을 토한 이유는 사실은 부러움 때문이었다. 대학 생활 내내 나는 윤민석(본명은 아니다)이라는 작곡가가 만든 노래들을 무척 부러워했다. 나와는 생각과 정서가 전혀 다른 지향을 주로 노래했지만 그 노래만큼은 아니 부를 수 없을 만큼 좋았고, 가사를 바꿔서라도 부르고야 말았던 노래들이었다. 그 사람이 또 이렇게 입에 쩍쩍 달라붙는 노래를 만들다니 부럽고 동시에 약이 올랐던 것이다. "나는 왜 이런 재능이 없는가."윤민석은 <전대협 진군가>를 비롯해 수많은 노래를 만들었다. 지금도 그의 노래를 열 곡은 족히 넘도록 외우고 있다. 그중에서 잊을 수 없는 노래라면 <지금은 우리가 만나서>다. 전국교직원노동조합이 창립되던 1989년, 전교조 조합원을 결의하고 나섰던 선생님들의 모습은 실로 시민의 모범이고 역사의 전범이었다."촌지 받지 않는 교사"가 1980년대 문교부가 제시하던 '문제 교사 식별 기준'이던 시절, 아이들을 위해 자신의 직을 걸고 정부에 맞서 해직을 달게 받던 선생님들의 모습은 지금도 기억 속에서 찬란하게 빛난다. '부산진 2학군'(기억이 정확한지는 모르겠다) 소속 다른 고교에는 다 전교조 조합원이 있는데 나의 모교에만 전교조 조합원이 없는 것을 확인하고 또 한 번 '제기랄'을 내뱉었단 데에는 이유가 있었다.전교조 관련 시위나 행사는 잡혀가도 좋다는 심경으로 빠짐없이 참가하던 어느 날, 학교에서 전교조 관련 시위가 열렸다. 전교조 선생님들이 무대에 나와 노래를 불렀다. 음악 선생님들이 주축이었으니 목청들이 훌륭하여 만장이 환호하는 가운데 <지금은 우리가 만나서> 2중창이 있었다. 남녀의 음색이 감미롭게 엇갈리면서 노래가 이어졌다."지금은 우리가 만나서 서로에게 고통뿐일지라도 벗이여 어서 오게나 고통만이 아름다운 밤에… 우리 총칼에도 굴하지 않고 어떤 안락에도 굴하지 않고 오직 서로의 상처에 입 맞추리니..." 그런데 무대 밖에 선 여자 선생님 한 분이 너무 서럽게, 의아할 만큼 울었다. 사연이 있나 보다 했는데 동료 교사가 이런 이야기를 했다."저 노래 부르는 남자 선생님 부인이에요. 서로 당신은 남아 있으라고 했다는데 결국 두 분 다 같이 해고됐어요. 주위에서도 말렸는데..." 그 이야기를 들은 사람들은 모두 눈물이 그렁그렁해서 노래를 따라 불렀다. "그것이 이 어둠 건너 우리를 부활케 하리라. 우리르으으으을 부활케 하리라." 그 순간 이 노래를 만든 윤민석에게 감사했었다. 내가 아니라 저 두 교사가, 교사 부부가 함께 부를 수 있는 노래를 만들어 준 데 대해서.두 명의 작곡가 이름을 입에 올려 본다. 김호철과 윤민석. 이른바 86세대는 좋은 세상을 만들지 못했다. 좋은 세상을 꿈꾸었던 사람들의 오늘조차 그리 자랑스럽지는 못하다.그러나 야만적인 세상을 조금이라도 바꾸기 위해 청춘을 내던졌거나 그 일부를 내주었던 사람들이라면, 김호철과 윤민석 두 작곡가와 그들의 노래에 막대한 빚을 지고 있다고 단언한다. 굳이 갚을 필요는 없는 빚이라도, 부채의식을 가질 필요도 없는 빚이라도, 그 빚은 한때 많은 사람의 청춘을 빛내던 노래로 남아 있다.오늘날 두 사람은 슬픈 개인사를 공유한다. 두 사람 모두 병으로 아내를 떠나보냈다. 고인이 된 두 여성 역시 모두 윤민석과 김호철 곁에서 노래 부르고, 노래 함께 만들며 '어떤 총칼과 안락에도 굴하지 않고' 세상의 버림받은 이들에게 "참아왔던 그 시절 몇몇 해"를 부르짖으며 "나가자 깨부수자"를 함께했던 이들이었다.그 아픔을 함께 맞았던 윤민석과 김호철이 프로젝트 그룹 '야간비행'을 결성하고, 그들에게 닥친 아픔과 그리움을 노래하는 싱글앨범 '야간비행 Episode 1'을 발표했다. 그들에게 진 빚을 만분의 일이라도 갚는 마음으로, 유료 음원 사이트에 가입하려고 한다. 함께 들어보시면 좋겠다. 우리의 기억, 우리 현대사에 아주 깊게 서려 있는 그들의 노래를 되새기며.