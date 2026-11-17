큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일(현지시간) 필리핀 마닐라 필리핀국제컨벤션센터(PICC)에서 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 17일 필리핀 마닐라에서 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 그 어느 때보다 양국 간 전략적 소통이 중요하다는 데 뜻을 같이 했다.김성완 청와대 대변인에 따르면, 이 대통령과 다카이치 총리는 국제질서의 변화 속에서 동북아 지역의 평화와 안정에 관련된 주요국들의 논의가 활발히 전개되고 있는 양상에 주목하면서 이러한 견해를 나눴다. 또한 국제사회의 여러 도전 과제들에 대응하기 위한 양국 협력을 더욱 강화하기로 했다.도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 국가 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 미·중·러 정상회담을 갖기로 한 데 대한 언급으로 풀이된다.외신 보도 등에 따르면, 미·중·러 정상은 중동전쟁과 핵군축 등에 대한 논의를 진행할 것으로 알려졌다. 특히 러시아 관영 <타스 통신>은 '미·중·러 정상회담 후 공동성명 발표 가능성이 있다'는 크렘린궁(러시아 대통령실)의 입장도 이날 전했다.한반도 문제를 비롯한 역내외 정세가 다뤄질 가능성도 있는 만큼 한일 양국 모두 관심을 기울여야 하는 상황. 이런 가운데 이 대통령과 다카이치 총리가 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 정상회의 참석을 계기로 반년 만에 마주 앉아 양국 간 전략적 소통을 강조하고 나선 것이다.김 대변인에 따르면, 양 정상은 이날 회담에서 한일 관계 및 주요 지역·국제 정세 등에 대해 논의했다.이 대통령은 한일 양국 간 교류가 그 어느 때보다 활발하게 이뤄지고 있는 것을 높이 평가했다. 또한 "앞으로도 다양한 분야에서 양국 국민이 체감할 수 있는 협력의 성과를 더욱 심화시켜 나가자"면서 "양국 관계 발전에 제약이 될 수 있는 어려운 문제에 있어서도 진전을 이뤄나갈 필요가 있다"고 언급했다.과거사 문제에 대한 일본 측의 성의 있는 접근이 필요하다고 우회적으로 짚은 것으로 풀이된다.이 대통령과 다카이치 총리는 공급망 및 안보 분야 협력 강화에 대한 뜻도 함께 했다. 이에 대해 김 대변인은 "(양 정상은) 중동 사태로 인한 에너지 위기가 지속되는 상황에서, 양국이 공급망 및 에너지 안보 분야의 중요한 협력 파트너라는 데 공감하고, 관련 협력을 보다 강화해 나가기로 했다"고 밝혔다.끝으로 양 정상은 다음 셔틀외교를 계기로 일본에서 보다 심도 있는 소통을 이어나가기로 했다. 이 대통령은 앞서 모두발언 때 "내년 1월에 저를 초청해 주셨는데"라며 "흔쾌히 가서 우리 총리님을 뵙도록 하겠다"고 했다.