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큰사진보기 ▲이지향 작가 개인전 찾은 도반들 사진 한 컷 ⓒ 오승훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲장성중학교 학교 서편 현관 복도 갤러리 사진 전시장 (이지향 작가 작품 전시 사진) ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲장성중학교 서편 현관 출입구 갤러리 작품 전시회장 이지향 작가와 전시장을 관람하는 학생장성중학교 서편 현관 출입구 갤러리 작품 전시회장. 이지향 작가와 전시장을 관람하는 학생과의 대화 장면 사진 ⓒ 오승훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲힐스갤러리 전시 사진 ⓒ 이지향 관련사진보기

큰사진보기 ▲힐스갤러리 전시 작품 ⓒ 이지향 관련사진보기

나뭇가지 끝에 매달려 있던 단풍이 바람에 날려 바닥으로 떨어진다. 본래의 뼈대와 고요한 민낯을 드러내는 늦가을이다. 나뭇잎이 모두 지고 난 뒤 비로소 드러나는 가지의 선과 그 사이의 여백이야말로 먹의 농담이 만들어내는 수묵화의 본질과 닮아있다. 채움의 계절이 끝나고 비움의 시간이 시작되는 이 길목이야말로 수묵화를 만나기에 더없이 좋은 계절이다.11월 17일 오후 1시경 '파주시니어공간 나날책방'에서 운영하는 문화강좌 어반스케치 도반들과 이지향 작가 개인전을 찾았다. 삼송역 '힐스 갤러리'에서 <행복한 시간>이라는 주제의 전시다. 늦가을의 서늘한 공기를 뚫고 찾은 전시장 안에는 계절의 쓸쓸함을 잊게 만드는 넉넉한 온기로 가득했다. 따뜻한 온기가 그리워지는 계절이기에 그 다정함이 더욱 깊게 스며드는 것일까. 제목에서부터 작가가 세상과 사람을 바라보는 다정한 시선이 고스란히 묻어난다.전시장에서 가장 먼저 시선을 사로잡는 것은 화면 가득 자리 잡은 호박 그림들이다. 따스한 붓질과 섬세한 농담이 어우러져 빚어낸 호박의 질감은 단순한 사물의 재현을 넘어선다. 그 안에는 대상을 오래도록 바라보고 어루만졌을 작가의 깊은 애정과 긍정적인 에너지가 스며있다. 차가워진 계절 탓에 다소 움츠러들었던 마음이 그림 속 호박을 마주하는 순간 사르르 녹아내리며 마음이 따뜻해졌다. 우리는 서로 호박처럼 환한 미소로 추억의 사진 한 장을 남겼다.임천 이지향 작가와의 인연은 내가 퇴임하기 전 고양시 장성중학교에 재직하던 시절로 거슬러 올라간다. 영어교사이면서 평소 문화예술에 깊은 관심을 두고 있던 나는 당시 경기도 교육청에서 진행하던 '학교 갤러리 공모 사업'을 신청했다.아이들의 성장에 문화예술과의 만남만큼 소중한 것이 없다고 생각했다. 아이들의 깊고 다양한 성장을 위해 학교 복도에 작은 미술관을 열어주고 싶었다. 아이들이 매일 오고 가며 복도에 전시된 여러 작가의 작품을 자연스럽게 마주하며 내면의 예술적 소양과 감수성을 키워가기를 간절히 바라는 마음으로 시작한 일이었다.결국 아이들을 위해 다양한 교육 활동을 추진하는 나를 적극적으로 응원해주신 이선오 교장 선생님과 뜻이 맞는 동료 교사들 덕분에 학교 출입구 동쪽과 서쪽 현관에 너무나 멋진 갤러리를 만들어 2달에 한 번씩 다양한 작가들의 그림을 전시하게 되었다. 2023년 깊어가는 가을에 수묵의 농담이 깊은 이지향 작가의 작품을 20여 점 복도 갤러리에 전시했다.삭막했던 복도에 들어서는 순간, 마치 인사동이나 예술의 전당 갤러리에 와 있는 것 같다며 아이들의 반응은 뜨거웠고 무척이나 좋아했다. 등교와 하교 시간은 물론 쉬는 시간에 복도를 오가며 여러 작품의 세계를 만나며 아이들의 문화예술의 세계는 깊어갔다. 오며 가며 시간이 될 때마다 작품 곁을 서성이며 눈을 반짝이던 아이들의 모습이 눈앞에 선하다.예술고등학교를 가고 싶은 아이는 나에게 찾아와 굳이 좋은 작품을 보러 인사동이나 갤러리를 찾지 않아도 두 달에 한 번씩 다양한 작가들의 작품을 전시해주니 그림을 보는 안목이 높아지고 있다며 고맙다는 말을 하기도 했다. 아이들의 다양한 성장을 위해 여러 작가들의 그림을 전시할 수 있었던 그 시절이 얼마나 행복했는지 모른다.그 후 몇 년이 흘렀다. 나는 퇴임하고 파주에서 책방을 시작했다. 많은 사람들이 모여서 다양한 강좌를 배우며 따뜻한 온기를 주고받으며 행복하게 사는 사랑방 같은 공간을 만들고 싶었기 때문이다. 지역 주민들을 위해 몇 가지 강좌를 개설하던 중 이지향 작가를 다시 만나 수묵화강좌를 부탁드렸다. 그리고 작가는 매주 금요일마다 지역 주민들에게 수묵화 켈리를 가르치고 있다.구청의 문화센터 같은 곳이라 돈을 벌 수 없지만, 고양에서 파주까지 매주 수묵화를 사랑하는 사람들과 눈을 맞추며 붓끝의 즐거움을 나누고 있다. 참으로 고맙고 감사 한 일이 아닐 수 없다. 붓을 처음 잡아보는 이들에게도 다정하게 붓글씨와 먹빛 가득한 그림의 즐거움을 전하며 지역 사회 안에서 예술로 소통하는 프로그램을 꾸준히 이끌어가고 있다.임천 이지향 작가는 정통 서예로 출발한 작가다. 대학원에서 문인화를 전공한 서화계의 정통파 예술인이다. 작가는 대한민국 미술대전 문인화부문 초대 작가와 경기 미술대전 심사위원장을 지냈다. 경기대학교 한국화과와 서예과 강단에서 오랫동안 후학을 양성해왔다. 그의 붓끝에서는 난초와 매화, 대나무, 국화 등 사군자 수묵화가 그윽하게 꽃을 피운다. 그녀의 그림에는 깊이 절제된 아름다움이 탄탄하게 자리 잡고 있다.그녀가 처음 사군자를 배울 시절만 해도 스승들은 엄격하여 질문하기조차 어려웠다. 참고할 만한 변변한 교재조차 없어서 일본 잡지나 조잡한 중국 화보를 뒤적이며 홀로 따라 그려야 했다. 세월이 흐르면서 배움의 진통을 겪으며 후배들은 본인처럼 힘들지 않고 쉽게 보고 따라 배울 수 있도록 체계적인 교본을 만들어야겠다고 생각했다.오랜 세월 동안 스스로 다짐한 이 약속을 지키기 위해 그녀는 2006년 인사동 백악미술관에서 100점에 달하는 대형 전시회를 열었다. 그리고 이후 2년마다 대나무, 매화, 국화, 등 문인화 길잡이 책 총 여덟 권을 출간하였고 출간 기념 개인전을 열어온 것이 어느덧 30회에 가까운 개인전으로 이어졌다고 회고한다. 그녀를 오늘날까지 이끈 것은 후학들을 향한 남다른 애정과 뚝심 그리고 수묵화를 널리 알리고자 하는 애정이 아니었을까 생각해 본다.그녀의 교육 열정은 바다 건너까지 연결되었다. 올해도 미국 미네소타 미니애폴리스를 찾아 10년 전 가르쳤던 현지 제자들과 교포들에게 다시금 붓과 먹을 통한 수묵의 아름다움을 전하고 돌아왔다. 평생을 수묵과 함께 걸어온 그녀가 삶의 온기를 담아 가장 지극한 마음으로 품어 온 대상이 호박이다. 작가는 "호박을 마주하고 붓을 들 때면 가슴 저 깊은 곳에서부터 뜨거운 기쁨이 밀려온다"고 말한다. 우리네 삶과 가장 맞닿아 있는 정겨운 소재를 통해 사람들에게 따뜻하게 다가가고 싶었던 것은 아닐까.작가는 "요즘처럼 세상이 어수선하고 삶이 고단할수록, 사람들이 전시장에 찾아와 그림 속 넉넉한 호박과 꽃 나비를 바라보며 잠시나마 시름을 잊고 행복했으면 좋겠다는 바람"을 전했다. 화려한 기교보다 투박한 진심이 그리워지는 계절이다. 깊어가는 가을 끝자락 일상의 분주함을 잠시 내려놓고 늦가을 자연이 주는 은은한 기쁨과 넉넉한 행복을 채우고 싶다면 이지향 작가의 전시장을 찾아보길 권한다.평생을 묵향과 함께 걸어온 예술가가 건네는 호박 그림 속 무언의 위로가 다가올 겨울을 버텨낼 든든한 행복한 시간이 되어줄 것이다. 캔버스 밖으로 굴러나올 듯 생생한 호박 작품은 가을 끝자락에 만난 행복한 선물이다. 한 예술가의 뚝심 있는 걸음과 따뜻한 시선이 담긴 묵직하고 감동적인 전시장이다. 29회 임천 이지향 개인전 <행복한 시간> 2026년 11월 16일부터 11월 29일까지다. 고양시 덕양구 동송로 70 힐스테이트 삼송역 커뮤니티 3층 힐스 갤러리에서 가을 끝자락의 선물 같은 행복을 만나보기 바란다.