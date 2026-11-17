▲(마닐라=연합뉴스) 아세안 정상회의 참석차 필리핀을 방문 중인 이재명 대통령이 17일 마닐라의 한 호텔에서 대학수학능력시험 비상 점검 회의를 주재하고 있다. 화상으로 진행된 이 회의에는 한성숙 국무총리와 배경훈 과기부총리, 최교진 교육부 장관, 윤호중 행정안전부 장관과 임광현 비서실장이 참가했다. 2026.11.17 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] hkmpooh@yna.co.kr/2026-11-17 21:05:35/ ⓒ 연합뉴스 관련사진보기