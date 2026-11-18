큰사진보기 ▲화이팅17일 오전 10시 국회의원회관 제2소회의실에서 개최된‘국가인프라 대전환을 위한 미래지향적 법제도 마련 방안’세미나에 참석한 염태영·김영진·손명수·맹성규(왼쪽부터) 의원과 참가자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲손명수인사말을 하는 손명수 더불어민주당 의원(경기 용인시을. 미래국토인프라 혁신포럼 연구책임의원) ⓒ 고창남 관련사진보기

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큰사진보기 ▲진경호첫 번째 발제를 하는 진경호 한국건설기술연구원 건설정책연구본부장(대한토목학회 기획부회장) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲안승준▲두 번째 발제를 하는 안승준 홍익대 건설환경공학과 교수(대한토목학회 공감나눔위원장) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲강희업종합토론을 주재하는 강희업 전 국토교통부 차관(고려대 특임교수. 토론회 좌장) ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲종합토론종합토론에 임하는 토론자들 ⓒ 고창남 관련사진보기

도로는 국토교통부가 뚫고, 전기는 기후에너지환경부와 한국전력이 맡으며, 돈줄은 기획예산처가 쥔다. 각 부처가 제각각의 법과 개별 계획에 따라 움직이는 사이, 대한민국의 경제 혈관인 사회기반시설(SOC)은 심각한 '동맥경화'에 빠졌다.충남 당진에서 아산 탕정까지 이어지는 송전선로 하나를 잇는 데 무려 13년이 걸렸다. 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체 클러스터 가동에 폭발적으로 늘어나는 전력 수요를 감당하려면 앞으로 원자력발전소 22기를 새로 지어야 할 판이다. 설상가상으로 2040년이 되면 국민이 밟고 서 있는 교량·터널·상하수도 등 전국의 기반시설 4개 중 3개(74.2%)가 준공 30년을 넘기는 '노후 폭탄'으로 돌변한다.이 같은 '인프라 복합 위기'를 정면 돌파하기 위해 산·학·연·정 전문가들과 국회가 머리를 맞댔다. 국회 연구단체 '미래국토인프라 혁신포럼'(대표의원 송석준, 연구책임의원 손명수)과 대한토목학회(회장 한승헌 연세대 교수)는 17일 오전 10시 국회의원회관 제2소회의실에서 '국가인프라 대전환을 위한 미래지향적 법제도 마련 방안'을 주제로 제17차 세미나를 공동 개최했다.지난 4월 여야 국회의원 36명이 당적을 초월해 공동 발의한 '국가인프라기본법안'이 발의 7개월째를 맞은 가운데, 그간 관계 부처와 국회 검토 과정에서 제기된 '옥상옥(屋上屋)' 우려를 해소하고 실효성 높은 '2차 발의 수정 로드맵'을 공유하기 위한 자리였다.이날 세미나의 포문을 연 포럼 연구책임의원 손명수 더불어민주당 의원(경기 용인시을)은 현행 인프라 행정의 칸막이 구조를 날카롭게 직격했다.손 의원은 인사말을 통해 "우리가 '도로 마피아', '철피아', '전기 마피아'라고 부를 만큼 정부 부처 자체가 기능적으로 분화돼 있고, 그 안에서도 자기 전공 분야별로 너무 나뉘어 '자기들이 최고'라며 지난 20년간 작동해 왔다"며 "개별 부처 한 곳에서는 이 통합의 일을 하기가 어렵고 할 부처도 없다"고 진단했다.손 의원은 법안 발의의 출발점이 바로 '전력망 병목'이었다고 밝혔다. 그는 "AI 시대에 데이터센터 등으로 전기가 어마어마하게 필요한데, 정작 전기를 송전하고 배전하는 일이 너무 어렵다"며 "일본처럼 철도·도로 같은 선형 인프라를 깔 때 상하수도나 통신망, 전력망을 함께 묻어야 하는데 우리는 도로 할 때 따로, 철도 할 때 따로 하면서 엄청난 비효율을 낳고 있다"고 꼬집었다.이어 부처 간 반발을 의식한 현실적인 입법 돌파구도 직접 공개했다. 손 의원은 "처음에 욕심을 내다보니 기존 부처들이 '내 권한을 뺏어가는 것 아니냐'며 충돌이 생겼다"면서 "권한 침해 소지를 대폭 덜어낸 대안법을 다시 별도 발의하려고 준비 중"이라고 밝혔다. 아울러 "이재명 정부에서 국가인프라위원회를 구성하는 것 자체가 굉장히 의미 있는 일이며, 앞으로 어떤 정부가 들어서더라도 인프라를 통합 관리하지 않으면 예산과 행정의 비효율이 너무 크다"며 민병덕 민주당 정책위 수석부의장을 비롯한 국회 국토교통위원회 차원의 적극적인 법안 심사와 통과를 당부했다.공동 주최자인 한승헌 대한토목학회 회장 역시 "국가인프라기본법은 개별 부처의 고유 권한을 빼앗는 옥상옥 기구가 아니라, 부처와 부문 사이에 방치된 정책 공백을 메워 대한민국 인프라를 하나의 강력한 '전략자산'으로 통합 관리하자는 것"이라고 역설했다.이어 첫 번째 발제자로 나선 진경호 한국건설기술연구원 건설정책연구본부장(대한토목학회 기획부회장)은 '국가인프라기본법 발의안에 대한 숙의 개선 방향'을 발표하며 냉혹한 통계를 제시했다. 진 본부장에 따르면 국내 30년 이상 노후 시설물 비율은 2020년 16.9%에서 2030년 43.3%로 뛰고, 2040년에는 무려 74.2%(약 11만 4000개)에 달한다. 신규 건설의 시대가 저물고 체계적인 '유지·보수와 재편'의 시대로 대전환해야 하지만, 이를 총괄할 법적 컨트롤타워는 전무한 실정이다.진 본부장은 대표적인 실패 사례로 꼽히는 '북당진-신탕정 송전선로' 건을 지적했다. 주민 반발과 지자체 간 인허가 갈등이 얽히면서 준공이 13년이나 지연됐고, 이는 국가 전력망 전체의 치명적인 병목 현상을 낳았다. 지난 8월 포럼 의원들이 직접 호주 인프라위원회(Infrastructure Australia)를 방문해 선진 거버넌스를 벤치마킹한 배경도 이 같은 구조적 매듭을 풀 해법을 찾기 위해서였다.지난 4월 발의된 원안은 대통령 소속 '국가인프라위원회'를 신설하고 예비타당성조사(예타) 면제, 포괄적 인허가 의제(60일 자동 처리 간주), 예산 우선 반영 등 막강한 특례 조항을 담았다. 그러나 관계 부처 협의 과정에서 기존 재정·인허가 체계와 정면으로 충돌하며 자칫 부처 위에 군림하는 '옥상옥'이 될 수 있다는 역풍이 불었다.이에 진 본부장은 이날 세미나에서 "철학은 지키고, 특례는 조정하며, 작동 장치는 다시 설계한다"는 3대 수정 원칙을 전격 공개했다. 부처 간 불필요한 힘겨루기를 피하면서도 법안의 본질인 '통합 조정' 기능을 살리겠다는 실용적 결단이다.수정안에 따르면 ▲ 대통령 소속 국가인프라위원회 설치 ▲ 교통·물류, 에너지, 수자원·환경·방재, 첨단산업 등 4대 분야를 아우르는 5년 단위 전략 기본계획 수립 ▲ 매년 투자 우선순위 공개 ▲ 3년 주기 국가인프라 평가 등 핵심 뼈대는 고스란히 유지된다. 특히 전략 기본계획은 국무회의 심의와 대통령 승인을 거쳐 국회에 보고하도록 해 민주적 통제 장치를 강화했다.반면 마찰 소지가 컸던 예타 면제, 포괄적 인허가 의제, 60일 자동 간주, 예산 우선 반영 등의 과도한 특례는 과감히 덜어냈다. 예산편성권은 기존 기획예산처가 그대로 쥐되, 위원회는 객관적 데이터에 기반한 중장기 수요 전망과 투자 우선순위를 제시하여 부처 간 중복·상충 사업을 조율하는 '근거 제시·연계·조정'의 허브 역할을 맡게 된다. 향후 국회 심사 과정에서 원안과 이 같은 보완 내용을 병합해 합리적인 '위원회 대안'을 도출한다는 구상이다.이어진 두 번째 발제에서는 현장의 생생한 모순이 낱낱이 파헤쳐졌다. 안승준 홍익대 건설환경공학과 교수(대한토목학회 공감나눔위원장)는 용인·평택 반도체클러스터를 비롯해 동해안–수도권, 북당진–신탕정, 밀양, 새만금, 호남 등 굵직한 전력망 6대 사업의 계획 변경과 예산 집행 경과를 추적한 분석 결과를 내놓았다.안 교수에 따르면 한전의 2024~2038년 장기 송변전설비 투자 소요는 72.8조 원에 이르지만, 주요 송변전 사업 54건 중 3분의 1에 달하는 18건이 지연 상태다. 특히 국가적 명운이 걸린 용인·평택 반도체 클러스터 전력공급 사업조차 제도의 엇박자를 피하지 못했다. 정부가 추경과 적정성 검토를 거쳐 국고 지원과 총사업비를 늘렸음에도, 국가재정사업 심사와 공기업 이사회 의결이라는 재원별 심사 경로가 따로 놀면서 실제 집행에 치명적인 시차가 발생했다.도로·철도 계획과 송변전 계획의 수립 주기가 제각각이라 신규 인프라를 설계할 때 전력망 수요를 함께 묶어 검토하지 못하는 구조적 사각지대도 도마에 올랐다. 공동건설을 통해 막대한 예산을 아낄 수 있음에도 그 절감 편익이 개별 사업의 예산 심사에 반영되지 않는 탓이다.안 교수는 "사업 추진이 결정된 한참 뒤에야 비용 분담이나 계통 접속 조건을 뒤늦게 조율하는 현재의 구조가 대규모 지연의 주범"이라고 꼬집으며 ▲ 사업 결정 전 범정부 차원의 사전 심의·조정 의무화 ▲ 현장 착수 준비도에 발맞춘 맞춤형 예산편성 법제화 ▲ 기존 SOC 선형 회랑(도로·철도 부지 등) 우선 활용 원칙 명시 ▲예타 시 기관별 분담 비용과 편익 동시 산정을 핵심 입법 과제로 제안했다.강희업 전 국토교통부 차관(고려대 특임교수)을 좌장으로 하여 진행된 종합 패널토론에서는 재정(김형태 KDI 경영부원장), 전력(박종배 대한전기학회 회장·건국대 교수), 언론(안효성 중앙일보 기자), 국토정책(최재성 국토연구원 연구위원) 등 각계 전문가들이 치열한 토론을 벌였다.박종배 대한전기학회 회장(건국대 교수)은 "11차 전력수급기본계획 등에 반영된 반도체·AI 데이터센터의 폭발적인 전력 수요 증가분은 원전 22기에 해당하는 어마어마한 규모"라며 "부처 간 칸막이를 부수고 국가 기간전력망을 적기에 깔기 위해 국가인프라기본법 제정은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라고 목소리를 높였다.언론계 대표로 나선 안효성 중앙일보 기자는 법안의 실효성을 담보할 제도적 보완을 주문했다. 안 기자는 "함안 송전망 공동건설로 사업비 932억원과 공기 17개월을 아낀 사례처럼 통합 기획의 효과는 명백하다"면서도 "예산편성권이 없는 위원회가 실질적인 조정력을 발휘하려면, 관계 부처가 위원회 권고를 수용하지 않을 때 그 사유를 공식 소명하고 정기 국회에 보고하도록 하는 등 명확한 책임 장치가 법안에 반드시 못 박혀야 한다"고 짚었다.최재성 국토연구원 연구위원 역시 "계획과 예산편성, 사후 운영관리 단계마다 흩어져 있는 법제도적 사각지대를 촘촘히 메워야 한다"며 "기존 SOC 회랑의 우선 활용 원칙과 복합인프라 표준협약 지침의 법적 근거가 담겨야 현장에서 작동한다"고 제언했다. 김형태 KDI 경영부원장 또한 한정된 국가 재정의 지속가능성을 확보하기 위해서는 객관적 우선순위 평가와 부처 간 수평적 연계가 필수적이라는 데 힘을 실었다.여야 의원 36명의 초당적 합의로 첫발을 내디뎠으나 부처 간 이견과 제도적 마찰이라는 암초를 만났던 국가인프라기본법. 과도한 특례를 내려놓는 대신 '정교한 조정과 실행력'이라는 실리를 택한 이번 2차 발의 구상이, 꽉 막힌 대한민국 인프라의 대동맥을 뚫어낼 실질적인 돌파구가 될 수 있을지 정치권과 학계의 이목이 집중되고 있다.