큰사진보기 ▲책표지=지능 파산 ⓒ 바다출판사 관련사진보기

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끊임없이 공감하고, 지지를 건네고, 무조건 당신이 옳다며 확신을 강화하는 AI는 뇌를 변화시키고 정서·사회적 능력의 집단적인 저하를 가져오고 있다. (46쪽)

AI의 공감은 감정적 비용이나 시간적 노력이 들지 않는 무비용 반응이다. 모든 사람에게 동일하게 반응하기 때문에, 수신자에게 자신이 특별하다는 느낌이나. 진정한 보살핌의 의미를 전달하지 못한다. (67쪽)

검색해서 답을 찾는 것은 정보를 빌려오는 것에 불과하며, 진정한 학습은 기존의 지식 체계와 연결하여 고유한 맥락을 만들어 내는 과정이다.



학습은 수동적인 수용이 아니라 생성적 과정, 즉 배운 내용을 자기만의 언어로 다시 설명하거나 요약하는 행동이 있을 때 완성된다. 생성형 AI가 '생성'의 과정을 대체해 버리면, 학습의 본질까지 대체헤 버린다.(203쪽)

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다

AI 시대에 정작 필요한 것은 생각하지 않아도 되는 편리함이 아니라, 오히려 더 깊이 생각하는 힘일지 모른다. 새로운 시대의 언어를 배우고자 요즘 인공지능 관련 책을 부지런히 읽고 있다. 책을 읽는 일이 지식을 얻는 것이라면, 서평을 쓰는 일은 그 지식을 나의 언어로 다시 빚어내는 과정이다.어느새 질문을 던지는 창구가 바뀌었다. 궁금한 것이 생기면 습관처럼 검색창을 열던 시대가 저물고, 이제는 인공지능(AI)에게 먼저 말을 건네는 일이 일상이 되었다. AI는 방대한 자료를 단숨에 요약하고, 막막한 글쓰기의 첫 문장을 열어주며, 복잡한 문제의 해법까지 척척 내놓는다. 기술이 차려놓은 편리함 앞에서 일상은 놀라울 만큼 수월해졌다.문득, 이런 의문이 고개를 든다. 우리는 지금 점점 더 똑똑해지고 있는 걸까, 아니면 인간 고유의 특권인 생각하는 수고마저 기계에 넘겨주고 있는 걸까. 한소원 교수의 <지능 파산>(2026년 7월, 바다출판사)은 바로 이 지점에서 질문을 던진다.이제 AI는 쓸지 말지 고민하는 선택의 문제가 아니다. 전기를 켜고 인터넷에 접속하듯, 이미 우리 삶의 깊숙한 곳에 기반으로 자리 잡았다. 문제는 이 거대한 변화가 생각할 겨를도 없이 단 몇 년 만에 급속도로 일어났다는 점이다.저자는 우리가 AI의 달콤한 편리함에 취해 스스로 질문하고 끙끙대며 고민하는 힘을 잃어가고 있다고 경고한다. 특히 눈여겨볼 대목은 AI가 건네는 '무조건적인 지지'의 위험성이다.내 의견에 토를 달지 않고 늘 맞장구쳐주는 비서 곁에서 우리의 뇌는 점차 게을러진다. 낯선 생각과 부딪히며 사고를 확장하는 대신, 내 생각이 옳다는 확신만 키우다 보니 타인과 소통하고 조율하는 사회적 근육마저 퇴화하고 있다는 지적이다.AI는 사람보다 더 다정한 말투로 위로를 건넨다. 하지만 화면 너머의 문장에는 인간의 체온이 없다. 저자는 '기술적 공감'과 '인간적 공감'을 분명히 구분해야 한다고 강조한다.누군가를 진심으로 위로하려면 내 시간을 내어주고, 상대의 아픔을 함께 짊어지는 '감정적 비용'이 들지만, AI의 위로는 클릭 한 번으로 복제되는 공산품에 가깝다.비위를 맞추는 AI에 길들여질수록 현실의 인간관계는 더욱 피곤하고 버거워진다. 책은 AI에 깊이 의지할수록 관계 회복 능력이 떨어지고, 결국 "다른 사람에게는 덜 착한 사람이 될 수 있다"(118쪽)고 꼬집는다. 기계의 매끄러운 아첨에 익숙해진 마음이, 투박하고 갈등이 따르는 현실의 이웃에게 곁을 내주지 못하게 되는 것이다.그렇다면 해법은 AI를 멀리하는 것일까. 저자는 고개를 젓는다. 중요한 것은 기술을 거부하는 것이 아니라, AI를 '주인'이 아닌 '도구'의 자리에 정확히 앉혀두는 일이다.책을 읽고, 밑줄을 긋고, 서툴더라도 내 언어로 다시 요약해 보는 수고로움. 바로 그 고단한 '생성'의 과정을 거칠 때 지식은 비로소 내 것이 된다. 그 수고를 AI에게 통째로 넘겨주는 순간, 우리는 껍데기 정보만 쥔 채 스스로 생각하는 힘을 잃는 '지능 파산'에 이르게 된다.기계가 인간보다 더 빠르게 답을 내놓는 시대다. 그렇기 때문에 인간은 오히려 더 오래 머뭇거리며 생각해야 한다.AI 시대의 편리함 속에서 문득 '내가 지금 제대로 생각하고 있는 걸까' 불안해지는 사람, 혹은 아이와 학생들에게 기술의 속도보다 스스로 질문하는 힘을 먼저 길러주고 싶은 부모와 교사에게 이 책을 권한다.AI가 건네는 정답을 그대로 삼키지 않고 "정말 그럴까?" 하고 한 번 더 되묻는 태도, 편리함의 유혹을 잠시 멈추고 내 언어로 문장을 꾹꾹 눌러 담아보는 느린 시간. 지능의 파산을 막고 삶의 주도권을 지키는 힘은, 결국 기계에 맡기지 않고 끝까지 남겨둔 '나만의 사유'에서 나온다.