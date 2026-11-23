한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

성전의 시

- 박철

소년에서 소년으로

텅 빈 성전 안에 혼자 앉아 있었지

자주 보아도 이름이 되살아나지 않는 집기들

돌아서면 잊혀지는 풍경들

그리고 누군가 남기고 간 쓰디쓴 냄새들

그곳이 나의 유일한 집이었고 안식이었지

아니 될 것을 알면서도 찾아가는 발

부릅떠도 보이지 않는 이곳을 만든 물주(物主)

모아지지 않는 생각들을 다그치면서

그래도 집에 다다르면 낯설게 반기는 내가 있어

나는 거기 다시 갈 수밖에 없었지

다다를 수밖에 없었네

너무 지친 탓에

그만한 힘이 당신에게도 있다는 것은

아예 짐작조차 할 수 없었고 다만

고장난 시계처럼 이 말에 맺혀 있을 뿐이었네

들어주소서

들어주소서

차마 말로서 하지 못하는 말

소리 잃은 이의 거친 이 노래를

큰사진보기 ▲지친 노래를 받아줄 성전이 아직 내 안에 남아 있었다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <대지의 있는 힘>, 문학동네, 2024시인_박철: 1987년 <창작과비평>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <험준한 사랑> <영진설비 돈 갖다주기> <없는 영원에도 끝은 있으니> <새를 따라서> <대지의 있는 힘>등이 있다.이 시를 읽으면 써지지 않는 시를 붙들고 절규하는 한 문청을 떠올리게 된다. 시인은 '시란 무엇인가'에 대해 치열하게 고민하면서도 별달리 마땅한 답을 내놓지는 못한다. 시인은 말로 설명할 수 없는 것이 시가 될 수 있다고 배웠고, 그렇게 가르치기도 하지만 항상 빈 종이 앞에서 망설인다. 이 시를 메타시의 관점에서 본다면 작품 속 성전은 종교적이기보다는 개인적인 공간에 가깝다. 시 속 성전은 "집"이고 "안식"처라고 하기엔 치열하고, 망양한 공간이다. 시라는 것은 시적화자에게 신성한 것이고, 성전을 거쳐야만 얻을 수 있는 게 아닐까. 눈을 부릅뜨고, 생각을 다그치는 치열함 속에서 낯선 '나'를 마주해야만 시는 비로소 쓰이는 것이리라. 그러나 물주는 아득하기 이를 데 없다. 그럼에도 그는 "들어주소서" 하고 거듭 기도한다. "소리를 잃은 이의 거친 이 노래"를 말이다. 여기에서의 노래는 시라고 짐작해볼 수 있다. 노래가 끝난 뒤, 시인은 성전에서 같은 질문을 되풀이 할 것이다. 시란 무엇인가. (문경수 시인)