"(조풍류의 푸른색은) '풍류 블루'다! 한국에서는 못 본 색이다. 한국 화가들이 안 쓰는 색, 못 쓰는 색이다. 맑은 데 짙다. (중략) 이상한 아이러니인데 투명한 깊음, 투명 속 짙음." - <풍류, 그림-화가 조풍류와의 대화>, 김석, p.154
한국화가 조풍류의 푸른색을 두고, 미술사학자 류승민은 '풍류 블루'라 이름 붙였다. 그 색이 임자를 제대로 만났다고 했다. 누구도 모방 못 하는 색, 주인이 있는 색, 쉽게 배워서 쓴 색이 아니라 분명한 연원이 있는 색. 이제 풍류 블루는 보는 이, 듣는 이 모두가 즐기고 아끼는 색이 됐다.
그의 푸른색은 왜 '풍류 블루'로 불리게 됐나. 화가 조풍류의 본명은 조용식이다. 처음 작품을 선보인 1997년 서울시립미술관 '신수회 초대작가전'부터 강원과 남도, 제주를 거쳐 서울로 돌아올 때까지 본명을 썼다. 그러다 2013년 서울 산수 작업을 본격화하면서 서명을 '조풍류'로 바꾸었다. 이후 한국화와 국악을 넘나드는 자유분방한 활동과 태생적인 예술가 기질이 그대로 작품에 담겨 지금까지 이어졌다.
"그는 필명처럼 흥취가 많은 화가인데.. (중략) 미술뿐만 아니라 음악에도 남다른 재능을 보인다. 이러한 그의 남도 기질은 그의 작품에 오묘한 리듬감을 만들어낸다." - 황정수, 2019년 3월 7일 <오마이뉴스> 기사 '영감이 안 떠오를 때 화가들은 이곳으로 갔다' https://omn.kr/1rlwz
미술사가 황정수의 평가도 그렇다자유분방하면서도 깊은, 뜨겁게 타들어 가면서도 시립게 차가운 색이 채색화가 조풍류의 바탕이자 풍격(風格)이다. 지난 15일 기획전 '서울실경, 남도산천'이 열리고 있는 세종뮤지엄 갤러리에서 조풍류 작가를 만났다. 화가의 19번째 전시인 이번 기획전은 오는 27일까지 이어진다.
'나는 왜 그림을 그리고 있는가'... 질문 품고 떠난 푸른 여정
화가가 보여주는 고유의 색감이 나오기까지는 여러 선배의 영향이 있었다. 대학 재학 중에는 '보리밭화가'로 유명한 이숙자 교수에게 매료되었고, 채색화에 관심을 가지기 시작했다. 대학 졸업 이후 작가는 학교 선배이자 도쿄예술대학 대학원에서 채색화 재료와 기법을 익히고 돌아온 김식을 통해 하루 6시간씩 도제식 교육을 받았다. 김식 작가에게 3년 정도 채색의 기초부터 배우고 익히고 나서야 자신감이 붙기 시작했다.
그러다 문득 의문이 들었다. "내가 왜 이 그림을 그리고 있지?" 조풍류만의 작품을 위해선 나만의 주제, 자신만의 생각, 그만이 바라볼 수 있는 시각이 필요했다. 뒤늦게 대학원에 들어갔고, 산수화와 관조 방법을 정리할 수 있었다.
"다들 수묵으로 풍경화를 그렸어요. 대부분 고정 시점으로 누가 잘 그리나에 관심 갖고요. 그런데 저는 시선이 고정되어 있지 않고 감상자를 그림 안으로 끌어들이는 열린 구도, 즉 대관적(大觀的) 시점으로 보게 됐어요."
대관적으로 보려면, 학교 안에 머무를 수 없었다. 그렇게 떠난 사생 기행이 강원 영월과 태백, 정선, 충북 단양, 전남 장흥, 제주까지 이르렀다. 장흥에서 그린 '선학동의 노을'과 '제주 오름'이 대표적이다.
작품 '선학동의 노을'은 소설 <선학동 나그네>를 쓴 이청준 작가의 고향, 장흥군 회진면을 그렸다. 학이 날갯짓하는 듯한 관음봉과 그 자락에 자리한 선학동을 화면에 담았다.
"지금은 간척이 돼서 방조제로 막아버렸는데, 이전에는 어땠을까 상상하며 그렸어요. 앞 포구에 물이 차오르면 관음봉의 산그림자가 금빛 물결치면서 비상학(飛上鶴) 형상으로 날아올랐을 텐데요."
그의 회상처럼 화가의 일은 선과 색으로 과거와 현재를 이어주는 작업이다.
2007년 제주현대미술관 기획전 참여를 계기로 지냈던 제주에서도 그가 돌아다닌 곳은 다름 아닌 '오름'이었다. 중산간 수많은 오름을 작가는 숱하게 다녔다. 오름은 제주의 역사를 담으면서도 아름다움을 간직한 공간이었다. 그렇게 그는 웬만한 오름들은 직접 오르고 스케치했다.
"제주 오름은 저에게 색달랐어요. 한 오름에서 다른 오름으로 바라보면 초원이 펼쳐지는 풍경, 고요함이 좋았어요. 거기에 채색을 입히니 맛이 좋더라고요."
그렇게 완성된 작품 중 하나가 '제주-당오름'이다.
자연과 도시 담아낸 '서울 산수'와 한국미의 정점 '종묘'
작가는 2012년부터 자연과 도시가 어우러지는 '서울 산수' 작품을 본격적으로 그렸다. '인수봉'이나 '삼각산' 같은 북한산 초기 작품이 만들어진 이후 20년 가까이 서울 산수에 집중했다(관련 기사 : 한국화가 조풍류의 머무를 수 없는 현재를 만나다
https://omn.kr/1yie0).
"지금도 서울 어딘가에는 오래된 역사가 부서져 가고 있잖아요. 그런 변화가 아쉬워요. 그래서 지금의 서울의 모습을 그림으로 기록해 놓으려고 한 거예요." - <풍류, 그림-화가 조풍류와의 대화>, 김석, p.207
작품 '안산에서 바라본 인왕 백악 삼각산'은 가로 길이가 4미터가 넘는 대작이다. 작가는 안산 정상에서 바라본 인왕, 백악, 삼각산 전경을 그가 표현한 대로 '대관적(大觀的)'으로 담았다.
안산 정상에 선 세 사람은 아래로는 무악동을 내려다보고, 위로는 인왕산을, 멀리는 북악산을 바라보고 있다. 화면 오른쪽 안산 남측에는 한복을 차려입은 사람들이 풍류를 즐기고 있다. 쉬이 만끽할 수 없는 전경을, 능히 보이지 않는 풍류를 작가는 작품 속에 담아내고 있다.
'서울 산수'를 잇는 또 다른 시리즈가 '종묘' 작업이다. 단순히 정전과 영녕전만 그린 것이 아니다. 남산 위에 올라 내려다보기도 하고, 세운상가에서 바라본 종묘를 그리기도 했다.
"한국미의 정수가 무얼까 고민하다 그렸던 것이 '종묘'예요. 그 안에 건축을 기본으로 종묘제례악과 일무가 있고, 의복과 음식이 있잖아요. 말 그대로 한국미의 정수이자 종합예술의 총체인 거죠."
다시 그리는 해바라기와 '채일련십'의 정신
'서울 시리즈'가 어느 정도 무르익자 근래 조풍류 작가는 해바라기와 옥수수를 그리기 시작했다. 지난 2013년 작가가 화순의 천불천탑 '운주사도'를 그린 이후 갑자기 방향을 전환해 서울 산수를 그린 것처럼. 그때를 회고하며 그는 이렇게 말한 적이 있다.
"너무 익어버리면 안되겠다 싶었어요. 또 새롭게 시도해야지." - <풍류, 그림-화가 조풍류와의 대화>, 김석, p.120
작가는 자신이 그림을 시작할 때 그렸던 해바라기를 다시 그리면서 스스로 되뇌었던 '채일련십(採一鍊十)의 정신, 즉 하나의 소재를 발견하면 열 번 단련하고 담금질한다는 중국 현대 산수화의 대가 리커란의 정신을 돌이켜보고 있다.
오래두고 사물을 관찰하고, 느리게 땅을 걷고, 익숙한 것을 새롭게 바라보고, 깊이 사람을 만남으로써 결국에는 작품에 그 태도가 녹아드는 합일(合一)의 경지를, 한국화가 조풍류는 여전히 꿈꾸고 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 '미술관 앞에 선 당신에게' 브런치에도 실립니다.