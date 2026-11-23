"학생들이 AI를 습관적으로 사용하게 되면, 생각의 근육이 약해지게 돼 있어요. 그렇게 AI를 '인지적 목발'로 짚은 상태로 가다가 결국 시험장에서 그런 선택(AI커닝)을 하게 될 수 있습니다."

큰사진보기 ▲AI에 의존하는 학생을 보는 선생님의 걱정박영진 전교조서울 부지부장, 주정흔 서울교육연구정보원 전 선임연구원, 정찬일 전교조서울 정책실장 ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중고등학생들의 AI 사용 설문 조사 ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲중고등학생들의 AI 사용 실태 조사. ⓒ 신상호 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI에 의존하는 학생을 보는 선생님의 걱정AI에 의존하는 학생을 보는 선생님의 걱정 ⓒ 이정민 관련사진보기

올해 대학수학능력시험은 AI 커닝 파동으로 인해 혼돈 속에 치러졌다. AI 커닝 문제에 정부가 뒤늦게 대책 마련에 나섰지만, 전문가들은 당장 시험장 커닝만 막아서 끝날 문제가 아니라고 목소리를 내고 있다.학생들이 평소 교실에서 과제와 문제 풀이를 할 때마다 AI에게 과잉 의존하는 '생각의 외주화'부터 바로잡을 대책을 세워야 한다는 게 전문가들의 진단이다.<오마이뉴스>는 전국교직원노동조합 서울지부와 함께 지난 11월 3일부터 12일까지 중학교 3학년과 고등학교 1-2학년생 268명을 대상으로 'AI 사용 실태'에 대한 설문을 실시했다. 이 설문 조사를 두고 지난 12일 전국교직원노동조합(전교조) 서울지부 회의실에서 교육 전문가 3명의 의견을 구했다. AI 교육 정책을 연구해온 주정흔 박사(서울교육연구정보원 전 선임연구원), 박영진 전국교직원노동조합 서울지부장, 정찬일 전교조 정책실장이 참여했다.설문 조사에서 눈에 띄는 지점은, 학업 과정에서 선생님이나 친구들보다도 AI 도움을 받는 것을 선호하는 학생들이 압도적으로 많았다는 점이다. 공부하다 모르는 문제가 생겼을 때 누구에게 물어보느냐는 질문(복수응답)에 응답자의 68.7%(182명)가 'AI'를 꼽았다.학원 선생님(57.7%, 153명)과 친구·부모님·가족(39.2%, 104명)보다도 높은 수치이고, 학교 선생님으로 응답한 학생은 35.8%(95명) 수준에 그쳤다. 아울러 학교 과제를 할 때 AI 답변을 그대로 제출한 학생도 상당수를 차지했다. 'AI가 써준 내용을 거의 그대로 낸 적이 있다'고 응답한 학생은 40.8%(109명)으로 전체 응답자의 절반에 가까운 수준이었다.주정흔 박사는 많은 학생들이 AI에게 모든 생각하는 과정을 맡기는 '인지적 외주화' 단계에 있다고 경고했다. 그는 "학습이란 시행착오와 반복, 상상력을 동원해 다양한 문제 해결 경로를 직접 겪어내는 과정인데, '자동화와 편리함'을 본질로 하는 생성형 AI를 활용하는 것은 학습을 외주화하는 것으로, 학습의 본질과 양립하기 어렵다"고 진단했다.정찬일 전교조 정책실장은 "학생들이 배움의 과정에서 어려움을 겪는 것은 당연하다"면서 "생산적인 어려움을 겪으면서 학습이 돼야 하는데, 지금은 그런 과정을 AI가 걷어차버리고 있다"고 했다. 박영진 부지부장은 "학생들에게 과제를 하면, 그 과제를 통해 뭘 배우고 익혔는지가 중요하다"면서 "그런데 AI 답변을 그대로 냈을 때 이 학생은 그걸 익혔다고 보기가 어렵고, 일부 학교에서 AI를 그런 식으로 활용하는 것도 굉장히 비판적으로 돌아봐야 한다"고 말했다.더욱 심각한 대목은 학생들이 스스로 사고력 저하를 느끼면서도 AI를 쓰고 있다는 내용이었다. 설문 조사를 보면, 'AI를 자주 쓰면 스스로 문제의 답을 생각하거나 글을 쓰는 능력이 떨어질 수 있다고 생각하느냐'는 질문에 응답 학생의 73.2%(142명)가 '그렇다'고 답했다.그럼에도 AI를 활용하는 이유(복수응답)에 대해선 '당장 AI가 내놓는 결과물이 더 좋아서'(54.0%, 74명)와 '과제나 공부를 할 시간이 부족해서'(51.8%, 71명)라는 응답이 많았고, 'AI를 활용하는 것이 이미 습관이 돼서'(30.7%, 42명)라는 응답도 상당 비중을 차지했다.정찬일 정책실장은 "아이들은 아직 전두엽이 발달이 되지 않았기 때문에, 자기 통제를 하지 못한다"면서 "그런데 당장의 편리함을 위해 AI에 의존하면서 뇌의 인지적 부분이 끝내 발달이 되지 않을 수 있고, 완전히 AI에게 의존하면서 사고력이 성장할 수 없는 단계로 나갈 수 있다"고 우려했다.주 박사는 "학생들이 AI를 쓰면 능력이 떨어질 것 같다고 하는 걸 느낀다는 건데, 지금 학생들은 어렴풋이 인지하고 있지만, 더 어린 학생들은 어떨지 걱정이다"라면서 "지금 이후의 아이들은 이런 형태의 불안감조차도 나중에는 갖지 못할 것 같다"고 내다봤다. 이어 "지금 학생들은 AI를 그냥 사용하는 수준에 머무르고 있다"면서 "성장 단계에서 이런 방식이 습관화되는 것은 매우 무서운 일이고, 반복되다보면 더 이상 갈등하지 않고 그냥 AI를 무분별하게 사용하게 될 것"이라고 했다.학생들의 AI 의존은 학교 내 선생님 등 인간 관계에도 영향을 미치고 있다. 최근 한 달간 학교 선생님께 공부나 진로에 대해 질문한 횟수를 묻는 질문에 '0회(한 번도 없다)'라는 학생이 33.3%(89명), '1~2회'가 49.1%(131명)으로 나타났다.선생님에게 질문하는 대신 AI를 찾는 빈도는 더 늘었다. 같은 기간 AI에게 질문한 횟수는 '6회 이상'이 29.3%(78명)로 가장 많았고, 3회 이상 질문한 학생이 절반(51.1%, 136명)을 넘었다. 학업이나 진로 문제로 고민이 생겼을 때 주로 이야기하는 상대(복수응답)로 친구·부모님·가족(70.9%, 190명)에 이어 'AI'가 39.9%(107명)로 2위를 차지했다. 학교 선생님이라는 응답은 19.8%(53명)에 그쳤다.이와 관련해 전문가들은 학생들이 AI 정서 의존성이 시작되는 단계로 진단하고 그 위험성도 경고했다. 정찬일 정책실장은 학생들이 학업은 물론 진로 상담 등까지 AI 의존성이 나타나는 것과 관련해 "AI의 본질은 사용자의 정서와 입맛에 무조건 맞춰주는 아첨꾼"이라며 "비판 없이 내 감정에만 맞춰주는 AI와 소통하다 보면 현실의 사회적 관계 능력은 떨어지고 혼자 고립될 수밖에 없다, 그러다 어느 순간 현실을 자각하는 순간이 찾아오면 자기 존재 의미를 잃어버릴 위험성도 크다"고 경고했다.박영진 부지부장도 "AI는 절대 사용자를 비판하지 않기 때문에 아이들이 교사나 부모에게 하지 못하는 은밀한 이야기와 판타지까지 털어놓으며 더 깊이 빠져들 수 있다"며 "과거에는 정서·행동 위기 학생들이 학교에서 이상 신호를 보냈다면, 최근에는 겉으로 정상 범주에 있던 아이들이 아무런 사전 징후 없이 극단적 위기로 치닫는 경우가 나타나는데, 어른들이 눈치채지 못하는 사이 AI 속에서 고립이 증폭되는 문제도 심각하게 봐야 한다"고 지적했다.학생들이 AI에 의해 인지적인 과정은 물론 정서적인 부분까지 의존될 가능성이 높아지는 가운데, 전문가들은 교실에서 '선생님'의 역할이 더욱 중요해졌다고 한 목소리를 냈다. 선생님이 학생들에게 문제를 해결하는 다양한 상황을 주고, 스스로 길을 찾는 길을 유도하는 것이 하나의 해법이 될 수 있다고 했다. 주 박사는 "지식을 배우고 익히는 학습 과정 그 자체가 친구·교사와 부대끼는 협력적 경험이 되어야 한다"면서 "학생이 툭툭 질문을 던지고 교사도 '모르면 모른다'고 함께 탐구할 수 있는 대화적 수업 문화가 정착돼야 한다"고 제언했다.정찬일 정책실장은 정부가 막무가내식 AI 교육 도입을 멈추고, 교육의 본질에 충실할 수 있는 정책으로의 전환을 주문했다. 그는 "교사들에게 '어떻게 AI를 교육적으로 다룰까' 성찰할 시간조차 주지 않은 채 'AI로 수업하라'고 밀어붙이는 정책을 멈추고, 교원 정원 확대 등 아이들과 눈을 맞추고 보듬을 기본 여건부터 만들어야 한다"고 말했다.박영진 부지부장도 "교사들이 학업과 진로에 대해 학생들과 상담하고 이야기할 수 있는 충분한 시간을 주고 있는가를 물어야 한다"면서 "결국 교육 전반에 대한 것들을 전반적으로 점검해볼 필요가 절실한 때"라고 말했다.정부와 교육 당국 차원에서 AI 문해력 교육에 대한 기준을 명확히 마련하고, 교육을 신속히 실행해야 한다는 지적도 나왔다. 주 박사는 "AI 리터러시(문해력) 교육이 절실하다, AI를 사용한다면, 그 AI의 사용 방식이 학생들에게 미치는 영향에 대해서도 공개적으로 토론하는 문화가 형성돼야 한다"면서 "현재 학생들이 AI를 무분별하게 활용하는 상황에서, 지금 교육계에서 피드백을 주지 않고 무관심한 것은 향후 교육의 큰 문제를 야기할 수 있다"고 경고했다.