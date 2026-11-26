한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

먼 강물의 편지

- 박남준

여기까지 왔구나

다시 들녘엔 눈 내리고

옛날이었는데

저 눈발처럼 늙어가겠다고

그랬었는데

강을 건넜다는 것을 안다

되돌릴 수 없다는 것도 안다

그 길에 눈 내리고 궂은비 뿌리지 않았을까

한 해가 저물고 이루는 황혼의 날들

내 사랑도 그렇게 흘러갔다는 것을 안다

안녕 내 사랑 부디 잘 있어라

큰사진보기 ▲강을 건넌 뒤에도 내 사랑은 부디 잘 있기를. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집<적막>,창비, 2005시인_박남준: 1984년 <시인>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로<세상의 길가에 나무가 되어> <다만 흘러가는 것들을 듣는다> <적막> <그 아저씨네 간이 휴게실 아래> <중독자> <그숲에 새를 묻지 못한 사람이 있다> <어린 왕자로부터 새드 무비>가 있다.이 시를 읽고 가슴 안쪽이 아려온다면, 그래서 차마 말 맺지 못한다면, 당신은 당신의 "옛날"에 이루지 못할, 헛될지도 몰랐을 사랑의 약속과 다짐을 남겨두고 온 사람이다. 당신 스스로 사랑을 떠나 되돌릴 수 없는 이별의 강을 건넜을지라도, 해서 마음에 내내 "눈 내리고 궂은 비 뿌"렸을지라도, 사랑이 저물고 남은 후회와 회환으로 비로소 슬프도록 아름다워진 시간에 기꺼이 몸을 적실 줄 아는 사람이다. 사랑의 시절은 이제 먼 강물이 되어 흘러갔지만, 실은 한 해 한 해 당신이 떠나보내고 떠나온 사랑의 시간이 쌓여 당신의 세월을 이뤄왔음을, 당신을 지금 여기까지 오게 했음을 아리게, 아리게 아는 사람이다. 이 시를 읽고 가슴 안쪽이 아려온다면, "안녕", 안부를 전하자. 당신의 사랑에게도, 아직 그 "옛날"에서 온통 눈부시게 빛나고 있을 그 시절의 당신에게도. (김근 시인)