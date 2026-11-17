"아까 기자님께서 '전과' 얘기하셨는데, 저는 최근 직권 남용 유죄, 사면 복권 전과 외에 1990년대 초에 국가보안법 위반 전과 및 사면 복권이 있습니다. 그런데 제가 한 10년 전 정도에 일본을 갔고, 여러 번 갔어요. 그때도 국가보안법 위반 및 사면 복권 전과 기록이 있었는데, (일본 측은) 그땐 아무 얘기를 하지 않았는데 지금 이러는 거죠."
일본 정부로부터 입국을 거부당한 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 17일 저녁 귀국해 과거 형사 처벌 전력이 있었어도 여러 차례 일본을 방문했다며 "일본 정부 말의 앞뒤가 안 맞다"라고 비판했다.
그는 이날 오후 김포국제공항 입국장에서 기자들과 만나 "제가 과거 일본에 관광도 갔고, 일본 동경대에서 공동 컨퍼런스 발표 때도 갔는데 그땐 이런 일을 당하지 않았다", "(일본 정부 측) 설명이 맞지 않는다"라며 입국 거부 조치에 의문을 제기했다.
조 원장은 이날 오전 대학 강연과 세미나 등을 위해 일본 방문 예정이었으나, 도쿄 하네다공항에서 입국을 거부당했다. 혁신당 임명희 대변인은 기자들과 만나 "2024년 당대표 시절 독도 방문 일정 외엔 (입국을 거부할) 분명한 사유가 없다고 추정한다"고 했다(관련 기사: 조국, 일본 입국 거부당해... 독도 방문 때문인가 https://omn.kr/2kka0
).
외교부는 이날 오후 "일본 정부 측에 유감을 표했다"고 밝혔다. 다만 조국 원장의 일본 입국 거부에 대해서는 일본 측의 '출입국관리 및 난민인정법'에 따른 것이라고만 설명했다. 이후 일정한 형사 처벌 전력이 있는 외국인을 입국 거부할 수 있는 일본 출입국관리법 제5조 탓이 아니냐는 언론 보도가 나왔다.
통상 한국 국적자는 90일 간 무비자로 일본 방문이 가능하나, 전과 이력이 있는 경우 사전 비자 발급이 필요하다. 그러나 조 원장은 이와 관련한 사전 안내를 받은 적이 없다며 일본 측 설명과 언론 보도에 의문을 제기했다.
조 원장은 "주일 한국 대사관 총영사가 제게 말하길, 일본 정부가 저나 혁신당 측에 주한 일본대사관을 통해 비자를 신청하도록 사전 통지했다고 얘기했다는데 전혀 사실이 아니다"라며 "저를 포함해 혁신당 어느 누구도 비자 신청이나 사전 인터뷰를 요청받은 적이 없다"고 밝혔다.
그는 나아가 "일본 정부가 먼저 알렸다는데 (실제론) 알리지 않았다"라며 "일본 정부가 사후적으로 알리바이를 만들었다고 본다"고도 주장했다. 조 원장은 "하네다공항에 도착했을 때 일본 당국이 저에 관한 서류를 200~300쪽 가량 쌓아 놓고 있었다, 약 1시간 30분 동안 조사를 받았다"라며 일본이 자신의 입국을 사전에 인지하고 있었다고 주장하기도 했다.
조 원장은 '2024년 독도 방문'이 이번 거부의 사유라고 보는지를 묻자 "그건 알 수가 없다"라고 선을 그었다. 그러나 과거 가수 이승철씨의 일본 입국 거부 사례를 거론하며 "일본 정부가 본심은 숨긴 채 관련 법규를 명분으로 내세우는 것 아닌가 생각한다"고 말했다. 이승철씨는 2014년 8월 광복절 전날 독도를 방문했고, 같은해 11월 일본에 방문하려다 입국을 거부당한 적이 있다.
조 원장은 향후 대응 방안과 관련해 "한국 외교부를 통해 일본 정부의 진짜 의도가 무엇인지 확인해야 할 것 같다. 저는 정치인임에도 이러니 다른 많은 시민들도 이런 일을 겪을 수 있겠다 싶었다"라며 "이 문제를 하나하나 따져볼 생각"이라고 밝혔다.