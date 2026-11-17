▲취재진 질문에 답하는 조국 혁신정책연구원장일본 학계와 진행하는 공동 세미나 참석 등을 위해 일본 공항에 도착했다가 현지 출입국 당국에 의해 입국이 거부된 조국 혁신정책연구원 원장이 17일 김포국제공항을 통해 귀국해 취재진 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기