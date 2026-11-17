큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 3일 수원컨벤션센터에서 열린 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회에서 도민주주단과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ GH 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 참신한 아이디어와 선도적 시스템을 통해 주거복지 문제 해결의 새로운 가능성을 열어준 공로를 인정받아 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’ 최우수상(혁신상)을 받았다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(GH, 사장 김용진)가 주거 취약계층의 주거 안정과 삶의 질 향상을 위한 정책 성과를 인정받아 '2026 제9회 대한민국 주거복지문화대상' 최우수상(혁신상)을 받았다. 단순히 공공주택을 공급하는 역할을 넘어 전세사기 피해자 지원부터 청년·신혼부부의 내 집 마련, 노인 돌봄까지 주거복지의 영역을 넓혀온 결과다.GH는 국내 최초 전세피해지원센터와 지분적립형 분양주택 도입, 빈집을 활용한 아동돌봄센터, 인공지능(AI) 기반 노인돌봄 서비스 등 혁신적인 주거복지 정책과 체계적인 시스템을 구축한 점을 높이 평가받았다고 17일 밝혔다.이번 상은 주거복지문화운동본부가 주최하고 행정안전부가 후원한다. 주거복지 공동체 실현과 주민 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 공공기관 등을 발굴해 시상하며, 혁신상은 기존 관행을 넘어 창의적인 해법을 제시한 기관에 수여된다.GH가 추진한 정책 가운데 눈에 띄는 것은 주거 위기에 대한 대응이다. 국내 최초로 문을 연 '경기도형 전세피해지원센터'는 전세사기 피해자에게 법률·금융·주거 지원을 한곳에서 제공하는 원스톱 지원체계다.특히 전세사기 피해주택의 관리 공백을 해소하기 위한 '긴급관리 지원사업'은 피해자의 추가적인 주거 불안을 줄이기 위한 조치다. 이 사업은 2025년 경기도 적극행정 우수사례에도 선정됐다.청년과 신혼부부 등 실수요자를 위한 주거 사다리도 확대하고 있다. 자립준비청년에게 표준임대보증금 전액을 지원하고 행복주택과 전세임대 등 공공임대주택을 공급하는 한편, 최근에는 광교신도시에 국내 최초 지분적립형 분양주택을 공급했다.지분적립형 주택은 입주자가 초기에는 주택 지분의 일부만 취득하고 거주하면서 나머지 지분을 단계적으로 확보하는 방식이다. 주택 가격 전액을 한꺼번에 마련하기 어려운 청년과 신혼부부에게 새로운 내 집 마련 방식을 제시했다는 점에서 의미가 있다.주거복지의 범위를 주택 내부에서 지역사회로 확장한 시도도 이어지고 있다.동두천에서는 구도심 빈집을 활용해 아동돌봄센터를 조성했다. 남양주 다산신도시에서는 경기행복주택 상가를 활용해 세대통합형 커뮤니티 공간인 '경기유니티'를 개소했다. 기존 공간을 재활용해 지역에 필요한 돌봄과 교류 기능을 더한 것이다.첨단기술을 활용한 복지 서비스도 추진하고 있다. 빅데이터 기반 'GH AI 케어 플랫폼'을 구축해 노인돌봄 서비스를 제공하고 있으며, 지방공기업 최초로 영구임대주택 단지에 주거복지사를 배치해 입주민의 생활 여건에 맞춘 지원체계도 마련했다.이번 수상은 GH의 주거복지 정책이 주택 공급 중심에서 주거 취약계층의 생활 전반을 지원하는 방향으로 확장되고 있다는 점을 보여준다.김용진 GH 사장은 "이번 수상은 단순히 주택을 짓고 공급하는 것을 넘어 GH가 도민의 삶 전체를 보듬는 '사회적 주거 안전망'이 되고자 쉼 없이 달려온 결실"이라며 "앞으로도 첨단 디지털 기술과 정책을 세심하게 접목해 대한민국 주거복지의 새로운 표준을 만들어 가겠다"고 밝혔다.