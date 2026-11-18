정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.

큰사진보기 ▲횡령배임범죄 양형기준대법원 양형위원회 누리집(2026. 11. 13. 갈무리) ⓒ 대법원 양영위원회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 권호현 변호사(참여연대 경제금융센터 실행위원)입니다.

배임에 대한 법정 최고형은 나라마다 비슷하다. 한국(업무상배임·특별배임)·일본(특별배임)·독일(특히 중한 경우)·영국이 10년이고 프랑스가 7년이다. 다만 한국은 특경법에 따라 이득액이 50억 원 이상이면 무기징역까지 선고할 수 있다.한편 우리 법원의 실제 선고형은 높지 않다. 대법원 양형위원회의 양형기준을 보면, 횡령·배임으로 얻은 이득액이 300억 원 이상인 사건에도 기본 5~8년, 가중해도 7~11년을 권고한다. 특경법이 정한 형이 5년 이상의 징역 또는 무기징역인 구간임에도 그렇다. 그런데 최근 5년 동안 이 구간에서 횡령·배임만으로 처벌받은 14명의 평균 형량은 약 6년 1개월이었다(경제개혁연구소 경제개혁리포트 2025-10호 참고). 법원은 법이 허용하는 무기징역은 커녕 형의 하한인 5년을 조금 넘는 형을 선고해 온 셈이다.대기업 총수들은 더욱 특별 대우를 받는다. SK네트웍스 최신원 전 회장은 횡령·배임 약 560억 원이 유죄로 인정됐다. 특경법의 법정형은 5년 이상의 징역 또는 무기징역이다. 항소심은 정상참작감경을 거쳐 최 전 회장에게 법률상 선고할 수 있는 형이 징역 2년 6개월~22년 6개월이고, 횡령·배임에 대해 양형기준이 권고하는 형은 징역 2년 8개월~7년이라고 밝혔다. 그런데도 법원은 최 전 회장에게 징역 2년 6개월을 선고했다. 법상 가장 낮은 형이고, 양형기준 하한보다도 2개월 짧다.CJ 이재현 회장은 조세포탈 251억 원, 횡령 115억 원, 업무상배임이 유죄로 인정됐다. 이 회장의 파기 전 항소심이 밝힌 형의 범위도 징역 2년 6개월~22년 6개월이었고, 양형기준 권고형은 징역 2년 8개월~12년 2개월이었다. 파기환송심은 이 회장에게 징역 2년 6개월과 벌금 252억 원을 선고했다. 그리고 두 사람은 형이 확정된 지 각 3달, 1달이 채 되지 않아 사면됐다.해외 법원도 기업 경영자의 배임에 실형을 선고한다. 독일 법원은 아르칸도르의 미델호프 전 회장에게 배임죄 등으로 징역 3년을 선고했다. 일본 법원은 다이오제지의 이가와 전 회장에게 특별배임죄로 징역 4년을 선고했다. 영국 법원은 할리퀸 그룹의 에임스 회장에게 지위남용 사기 2건으로 징역 12년을 선고했다. 미델호프 전 회장은 형기의 약 3분의 2를, 이가와 전 회장은 3년 2개월을 복역한 뒤 가석방됐다. 에임스 회장은 12년형 확정 후 사면 없이 복역해왔다.해외 법원이 배임을 늘 무겁게 처벌하는 것은 아니다. 독일 연방통계청 통계를 보면, 2024년 배임죄로 유죄 판결을 받은 446명(일반 형법 적용) 가운데 실형은 4명이었다. 442명은 벌금형이나 집행유예를 받았다. 우리도 벌금형과 집유가 대부분이다. 대검찰청 자료를 보면 2024년 배임 혐의로 1심에서 유죄를 받은 783명 가운데 385명이 벌금형을, 211명이 집행유예를 받았다(법률신문 2025. 11. 18. 보도). 넷 중 셋은 교도소에 가지 않았다. 어느 나라 법원이든 작은 사건은 가볍게, 큰 사건은 무겁게 처벌한다. 한국 법원만 유독 가혹하다고 볼 근거는 찾기 어렵다.이는 배임죄가 대기업 총수만의 문제가 아니라는 점도 보여 준다. 한 해 800여의 배임 피고인 가운데 재벌 총수는 손에 꼽는다. 경제개혁연구소 조사로는 2011년부터 2021년 5월까지 10년 넘는 동안 대규모기업집단 총수일가가 배임·횡령 등으로 기소돼 재판을 마친 사건은 11건뿐이다. 배임죄는 회사 임직원, 조합 임원, 아파트 관리인, 동업자처럼 남의 재산을 맡은 사람이 그 재산에 손해를 끼칠 때 적용된다. 배임죄를 없애면 재벌 총수의 사익 추구만이 아니라, 남에게 재산을 맡긴 평범한 사람들을 지키던 조항이 함께 사라진다.경제계는 우리 배임죄의 처벌 범위가 넓고 모호하다고 한다. 처벌 요건을 나라별로 봤다.일본은 행위자에게 자기나 제3자의 이익을 꾀하거나 일을 맡긴 사람에게 손해를 끼칠 '목적'이 있어야 처벌한다. 우리 형법에는 이런 목적 요건이 없지만, 독일 형법에도 없다. 우리 형법은 배임의 미수를 처벌한다. 일본도 형법과 회사법에서 미수를 처벌한다. 독일은 미수를 처벌하지 않는다. 영국은 남에게 손해를 입히거나 손해의 위험에 빠뜨리려는 의도만 있으면, 실제로 손해나 위험이 생기지 않아도 처벌한다. 프랑스 판례는 회사에 손해가 생기지 않았더라도, 경영자가 회사 재산을 '노출되어서는 안 될 위험'에 빠뜨렸다면 처벌한다. 우리 배임죄는 적어도 손해나 손해가 생길 구체적 위험이 있어야 기수가 된다. 이 점에서 우리 배임죄는 영국보다 좁다.결국 나라마다 처벌 범위가 넓은 곳과 좁은 곳이 다를 뿐이다. 한국 배임죄만 유독 넓다고 볼 수 없다.대법원은 손해가 발생할 구체적·현실적 위험이 생기면 손해가 있다고 본다. 그러나 이것도 한국만의 법리가 아니다. 독일 연방헌법재판소도 2010년 손해가 발생할 위험을 손해로 볼 수 있다고 하면서, 다만 법원이 그 손해를 금액으로 계산해 보여야 한다고 했다. 프랑스 판례도 앞서 본 대로 위험만으로 처벌한다. 한편 우리 법원은 이 처벌 범위를 좁혀 왔다. 헌법재판소는 2015년 업무상배임죄를 합헌으로 보면서(2014헌바99 등), 대법원이 그 위험을 "재산상 손해가 발생한 것과 사실상 같다고 평가될 정도의 위험"으로 엄격하게 해석한다는 점을 근거로 들었다. 대법원은 CJ 사건에서 배임으로 얻은 이익을 금액으로 계산할 수 없으면 특경법으로 가중처벌할 수 없다고 했다(2014도12619).배임죄를 통째로 없애는 것은 전혀 다른 문제다. 다섯 나라 가운데 회사 재산을 자기 것처럼 쓴 경영자를 형사처벌하지 않는 나라는 한 곳도 없다. 배임죄가 없어지면 CJ 사건처럼 회사의 신용을 총수 개인을 위해 쓴 행위는 처벌할 조문부터 사라진다. 중소기업, 조합원, 동업자 등 남에게 재산을 맡긴 평범한 사람들을 지키던 조문이 사라진다. 세계적으로 유례가 없는 것은 배임죄가 아니라, 대안 없이 배임죄를 없애는 것이다.경제계의 주장 중 형의 하한 중 금액 기준 상향은 검토해 볼만하다. 특경법 제3조는 배임으로 얻은 이득액이 5억 원 이상이면 3년 이상, 50억 원 이상이면 5년 이상의 징역이나 무기징역에 처한다. 이득액을 기준으로 형의 하한을 5년까지 올리는 것은 입법자의 결단일 것이고, 독일도 같은 취지의 규정이 있기는 하다. 다만 특경법의 금액 기준은 1990년에 정해진 뒤 36년째 그대로다. 물가상승률을 감안할 때 기준 일부 상향은 고려해볼 만하다. 다만 이는 특경법의 문제이지 배임죄의 존폐 자체의 문제는 아니다. 특경법은 사기죄와 횡령죄도 같은 금액 기준으로 가중처벌한다. 그러니 국회가 할 일은 1990년에 정한 특경법의 금액 기준을 현실에 맞게 고치는 정도다. '손해 발생의 위험'은 대법원이 이미 좁혀 놓았다. 배임죄를 없앨 이유는 되지 않는다.