정부여당이 기업경영을 위축시킨다며 배임죄 폐지를 주장합니다. 하지만 정말 그럴까요? 일부 문제점을 이유로 배임죄를 폐지하는 것이 과연 타당한지 살펴보고자 연속기고를 연재합니다.

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 권호현 변호사(참여연대 경제금융센터 실행위원)입니다.

올해 1월 경제8단체는 배임죄를 세계적으로 유례를 찾기 힘든 '경제형벌'이라며 호소문을 냈다. 정말 그럴까. 외국 현행법을 살펴봤다. 결론부터 말하자면 그들의 주장은 사실이 아니다.독일에는 형법 제266조 배임죄(Untreue)가 있다. 남의 재산을 맡아 관리하는 사람이 의무를 어겨 재산 주인에게 손해를 입히면 5년 이하의 자유형 또는 벌금에 처한다. 독일에는 <특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률>(이하 "특경법") 같은 가중처벌법은 없다. 대신 형법이 '특히 중한 경우'에는 형을 6개월 이상 10년 이하로 올리도록 정하고, 그 대표적인 예로 '대규모 재산손실'을 들어 두었다.독일 연방대법원은 손해가 5만 유로(약 7500만 원)에 이른 경우 대규모 재산손실이라 본다. 일본 형법 제247조도 배임(背任)을 5년 이하 형이나 벌금에 처한다. 이사가 배임을 저지르면 회사법 제960조의 특별배임죄(特別背任罪)가 적용되고, 최고형이 10년이다. 우리 상법의 특별배임죄도 같다.프랑스에는 '배임죄'라는 이름의 규정은 없다. 대신 상법전 L242-6조에 회사재산 남용죄(abus de biens sociaux)가 있다. 경영자가 회사의 재산이나 신용(crédit)을, 회사에 해가 되는 줄 알면서 자기 이익을 위해 쓰면 5년 이하 형과 37만 5000유로(약 5억 6000만 원) 이하의 벌금에 처한다. 해외 계좌나 법인을 동원하면 상한이 7년과 50만 유로로 올라간다.CJ그룹 이재현 회장은 자신이 실질적으로 소유한 일본 법인의 이름으로 도쿄의 빌딩 두 채를 샀다. 이 회장은 그 대출 39억 5000만 엔(당시 환율로 약 309억 원)에 계열사가 연대보증을 서게 했다. 이 회장은 회사의 돈이 아니라, 신용을 자기 재산을 불리는 데 썼다. 프랑스는 이런 배임 행위를 처벌한다. 우리 법원도 이 회장의 이 행위를 업무상배임죄로 처벌했다. 만약 한국에 배임죄가 없었다면 세계에서 유례 없이 무죄가 됐을 행위다.영국 사기법(Fraud Act 2006) 제4조는 지위남용 사기(fraud by abuse of position)다. 남의 재산을 지켜야 할 자리에 있는 사람이 그 지위를 부정직하게 남용하면 최고 10년 형에 처한다. 실제 손해나 위험이 없어도 의도만으로 성립한다.미국은 경제계가 가장 자주 드는 예다. 미국 연방법에는 배임죄라는 이름의 조문이 없다. 연방법 제1346조가 '정직한 서비스(honest services)'를 빼앗는 행위를 사기로 규정하지만, 미국 연방대법원은 2010년 스킬링 판결에서 이 조문을 뇌물과 리베이트 사건에만 적용할 수 있다고 좁혔다. 그러나 이것을 미국이 경영자의 배신을 처벌하지 않는다는 뜻으로 읽을 수는 없다.경영자가 회사 돈을 가져가면 미국은 그 행위를 주(州) 형법의 절도죄 등으로 벌한다. 뉴욕주 형법(Penal Law) 제155.05조는 남의 재산을 부당하게 가져가는 행위를 절도(larceny)로 규정하고, 횡령(embezzlement)도 절도에 포함한다. 가져간 재산이 100만 달러를 넘으면 같은 법 제155.42조의 1급 중절도죄(grand larceny in the first degree)가 되고, 법원은 최고 25년의 징역을 선고할 수 있다. 뉴욕주 법원은 회사 돈을 빼돌린 타이코의 최고경영자 코즐로스키에게 이 죄 등으로 징역 8년 4개월~25년을 선고했다.미국에서는 민사소송도 형사처벌의 빈자리를 메운다. 미국은 증거개시(discovery) 절차로 상대방이 가진 자료를 폭넓게 받아낼 수 있다. 우리 상법도 주주에게 회계장부 열람청구권을 준다. 그러나 이 권리는 지분 3%(상장회사는 6개월 이상 보유한 0.1%, 대형 상장회사는 0.05%) 이상을 가진 주주만 행사할 수 있다. 주주가 볼 수 있는 자료도 회계 장부와 서류에 그친다. 우리 민사소송 절차로는 배신(임)한 경영자에게 미국만큼 민사책임을 지우기 어렵다.다섯 나라 모두 이름과 형식은 달라도, 남의 재산을 맡은 사람이 그 신뢰를 저버리고 자기 잇속을 챙긴 행위를 형사처벌한다.