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큰사진보기 ▲수능날 학교 앞에서 아이에게 용기를 주는 엄마의 모습수능의 공정성이 지켜지기를 바라며, 불안 속에서도 서로를 믿고 시험장으로 향하는 엄마와 딸의 모습을 AI로 그려보았다. ⓒ 챗GPT로 그린 그림 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.워킹맘의 별빛동화 '별빛동화'에도 추후에 실립니다.

내일은 수능일이다. 딸이 그동안 쌓아온 시간을 안고 시험장으로 들어간다. 마음 편히 수능 준비를 할 수 있기를 바랐는데 요즘 엄마들 단체 대화방이 시끄럽다. 이틀 전 만해도 '수능을 연기해야 한다'는 말과 '지금 연기하면 더 큰 혼란이 생긴다'는 말이 뒤섞였다. 초소형 카메라가 수천 개 팔렸다는, 출처를 확인하기 어려운 이야기까지 돌았다. 그 기기들이 어디에 쓰일지 쓰였는지 알 수 없지만, 불안은 빠르게 번져나갔다.아이들 점심시간에도 같은 이야기가 오갔다고 한다. 마지막으로 문제 하나를 더 풀고 서로를 응원해도 모자랄 시간에, 누군가는 보이지 않는 카메라를 걱정하고 다른 이는 시험의 공정성을 의심했다. 수능이 코앞인데 아이들의 마음에 스스로 풀 수도 없는 걱정거리가 더해졌다.딸은 지원한 대학들의 수능 최저학력 기준을 충족해야 한다. 엄마 눈에는 해볼 만한 기준이고, 그동안 모의고사에서도 맞춰왔던 등급이다. 그런데도 시험을 치르는 아이의 마음은 무겁기만 하다. 가뜩이나 그날의 상태와 실수 하나가 걱정되는 아이에게 이제 다른 사람의 부정행위까지 불안의 이유가 더해졌다.'내가 정직하게 받은 점수가 누군가의 부정한 점수 때문에 불리해지는 것은 아닐까?'최근 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 생성형 AI를 이용한 부정행위를 시인했다는 보도는 그 걱정을 단순한 기우로 넘길 수 없게 했다. 기술을 악용한 일이 실제로 벌어졌다는 사실만으로도, 수험생들이 믿어온 시험의 공정성은 흔들리고 있었다.이틀 전 수능을 앞둔 딸에게 나는 말했다."그렇게 부정행위로 대학에 가고 자격증을 딴 사람은 언젠가 그 행동의 대가를 치르게 될 거야."정직하게 노력한 시간이 헛되지 않다고 여전히 믿고 싶어서, 세상이 바르게 돌아가기를 바라는 마음에서 나온 말이다. 스스로 쌓지 않은 실력으로 얻은 자리를 끝까지 지키기는 어려울 것이라는 생각도 담겨 있었다. 하지만 말을 하고 나니 마음에 질문이 남았다. '언젠가'라는 말이 지금 불안한 아이에게 충분한 답일까.누군가가 훗날 대가를 치른다고 해서, 오늘 다른 아이가 잃은 기회까지 저절로 돌아오는 것은 아니다. 정직함을 가르치는 부모의 말이 힘을 가지려면, 정직한 사람이 보호 받는다는 현실의 증거가 있어야 한다.11월 17일 오후, 정부가 추가 대책을 내놓았다. 한성숙 국무총리는 대국민 담화를 통해 수험생의 옷 단추에 스티커를 붙이고, 소매와 옷깃을 확인하며, 안경을 전수 점검하겠다고 밝혔다. 가방은 교실 밖에 별도 보관하고, 시험 시작 전 재난문자를 보내 제출하지 않은 휴대전화를 적발하겠다는 조치도 포함됐다. 스마트기기 전담인력과 복도 감독관 등 8400여 명도 추가로 배치한다.시험 이후에도 부정행위를 추적하겠다고 했다. 글로벌 기술기업과 협력해 AI 악용 여부를 확인하고, 부정행위자의 수능 응시자격 제한 기간을 기존 1년에서 10년으로 늘리는 방안도 추진한다. 현장에서 적발되지 않았다고 해서 책임을 피할 수 없도록 하겠다는 취지다.대책을 읽으며 안도하고 싶었다. 그러나 아이의 옷 단추 하나까지 확인해야 하는 현실 앞에서 마음이 복잡해졌다. 시험 문제에 집중해야 할 아이들이 입고 갈 옷과 점검 절차까지 새롭게 신경 써야 한다는 사실이 씁쓸했다. 당장 내일 우리 아이가 입을 옷은 단추가 없는 티셔츠로 준비해야 할 것 같다.제발,이제 필요한 것은 발표한 대책을 현장에서 실행하는 단호함이다. 무엇을 점검하고, 의심 상황이 발생하면 누가 판단하며, 그 과정에서 다른 수험생들의 시험은 어떻게 보호할 것인지 명확히 해야 한다. 모든 시험장에서 일관되게 적용할 수 있는 대응 지침과 충분한 설명이 필요하다.. 추가 인력에게 역할과 판단 기준을 충분히 안내하고, 문제가 생겼을 때 즉시 도움을 받을 수 있도록 해야 한다. 확인되지 않은 소문에는 확인된 사실로 답하고, 대응에 한계가 있다면 어떻게 보완할 것인지 설명해야 한다.시험이 끝난 뒤에도 책임은 이어져야 한다. 의심 정황이 있다면 근거를 확인하고, 부정행위가 드러나면 끝까지 책임을 물어야 한다. 동시에 소문이나 이례적인 점수만으로 누군가를 부정행위자로 단정하는 일도 경계해야 한다. 철저한 조사와 신중한 판단이 함께 이루어질 때 공정성에 대한 신뢰를 지킬 수 있다.AI 시대에 아이들에게 정직하라고 가르치는 일은 앞으로 더 어려워질지도 모른다. 손쉽게 답을 얻는 방법이 늘어날수록, 스스로 생각하고 노력해야 한다는 말이 아이들에게 얼마나 설득력 있게 들릴지 걱정된다.AI를 활용해 배우고 생각을 넓히는 기회는 앞으로 더 많아질 것이다. 그만큼 자신의 힘으로 풀어야 하는 시험에서 지켜야 할 경계도 분명해야 한다.그 경계를 가르치고 지키는 일을 부모와 교사만의 몫으로 남겨두어서는 안 된다.내일, 나는 딸을 시험장으로 보낸다.아이의 손을 놓아주며 "네가 준비한 만큼 차분히 풀고 와"라고 말하고 싶다. 그 말에 다른 걱정을 보태지 않아도 되도록, 공정한 시험을 지키는 일은 어른들과 우리 사회가 책임져주기를 바란다.