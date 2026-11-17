큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 17일 안양아트센터에서 열린 ‘지방우대지수 전면 재검토 촉구 연대 기자회견’에서 지방우대지수 전면 재검토를 촉구하는 공동 결의문을 발표하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장을 비롯한 경기북부 6개 시(왼쪽부터 정덕영 양주시장, 최현덕 남양주시장, 김원기 의정부시장, 민경선 고양시장, 손배찬 파주시장, 신동화 구리시장) 단체장이 17일 안양아트센터에서 연대 기자회견을 열고, 정부의 ‘지방우대지수’ 산정 방식에 대한 전면 재검토와 제도개선을 강력히 촉구했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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민경선 고양특례시장이 경기북부 5개 지방자치단체와 함께 정부의 지방우대지수 산정 방식에 제동을 걸고 나섰다. 서울과의 거리와 인구 등 지리적·외형적 조건에 치우친 평가로 경기북부의 중첩규제와 국가 주택공급 정책에 따른 재정 부담이 제대로 반영되지 않았다는 판단에서다. 민경선 시장은 경기북부가 오랫동안 감당해 온 국가적 희생을 평가에 반영하고, 불합리하게 지정된 지원 권역을 재조정해야 한다고 촉구했다.민경선 시장은 17일 안양아트센터에서 의정부·남양주·파주·양주·구리시장과 공동 기자회견을 열고 정부의 지방우대지수 전면 재검토와 제도 개선을 요구했다. 경기북부 6개 시는 공동결의문을 통해 서울과의 거리에 과도한 비중을 둔 평가방식의 재검토, 국가 주택공급 정책에 따른 행정수요와 재정 부담 반영, 수도권 중첩규제와 안보 희생에 상응하는 차등지원 대책 마련 등을 촉구했다.이번 공동 대응의 핵심은 경기북부가 수도권이라는 이유로 지방우대 정책에서조차 불이익을 받아서는 안 된다는 것이다.6개 시가 문제 삼은 것은 지방우대지수의 평가기준과 실제 지역 여건 사이의 괴리다. 정부는 지역소멸 위기에 대응하고 국가 균형발전을 도모하기 위해 지방우대지수 도입을 추진하고 있지만, 경기북부 6개 시는 모두 최저 지원등급인 1권역으로 분류됐다.이들 지자체는 서울과 가깝고 인구가 많다는 이유만으로 산업·일자리 기반이나 재정 여력이 충분하다고 판단해서는 안 된다고 주장한다. 경기북부는 수도권정비계획법과 개발제한구역, 군사시설보호구역 등 각종 규제가 중첩돼 산업시설 유치와 지역개발에 제약을 받아 왔다. 국가안보를 위한 군사적 희생도 오랫동안 감수했다.여기에 수도권 주택공급 정책으로 인구가 늘면서 복지·교통 등 지방정부가 책임져야 할 행정수요도 커졌다. 반면 인구 증가가 자체 세수 확대로 이어지는 데는 한계가 있다는 게 이들의 설명이다. 국가 정책으로 주택과 인구를 수용하면서도 그에 따른 행정비용은 지방정부가 떠안는 구조라는 것이다.민경선 시장은 공동결의문 발표를 통해 "고양시를 비롯한 경기북부 지역은 수도권정비계획법·개발제한구역·군사시설보호구역 등 중첩된 규제를 받고 있으며 국가 주택공급 정책에 따른 인구 증가와 복지·교통 등 필수 행정수요 급증으로 막대한 재정 부담을 떠안고 있다"고 밝혔다.이어 "오랜 기간 경기북부가 감수해 온 희생을 지방우대지수 평가에 반영하고 합리적으로 권역을 재지정해야 한다"고 강조했다.이번 공동행동에서 주목할 대목은 6개 시가 단순히 지원금 확대를 요구하는 데 그치지 않고 평가체계 자체의 수정을 요구했다는 점이다.지방우대지수는 지역 간 격차를 줄이기 위한 정책적 지원의 기준이 될 수 있다. 하지만 지역의 산업·재정 여건과 국가 정책에 따른 부담을 충분히 반영하지 못한다면, 수도권이라는 이유만으로 상대적으로 취약한 지방정부가 지원 대상에서 밀려나는 역효과가 발생할 수 있다.특히 고양시는 국가 주택공급 정책에 따른 인구 증가와 이에 수반되는 교통·복지 수요를 지방재정이 감당해야 한다는 점을 별도의 평가기준으로 반영할 것을 요구했다. 이는 고양시의 재정 부담을 호소하는 동시에 국가가 추진하는 정책의 비용을 지방정부에 일방적으로 전가해서는 안 된다는 문제 제기이기도 하다.6개 시는 정부가 불합리한 산정기준과 권역 지정을 바로잡을 때까지 공동 대응을 이어가기로 했다. 민경선 시장이 다른 경기북부 시장들과 연대해 공동 목소리를 낸 것은 고양시의 재정 부담을 개별 지자체의 문제로만 다루지 않고, 경기북부 전체의 구조적 문제로 끌어올리려는 행보로 볼 수 있다.이번 요구의 성패는 정부가 지방우대지수에 실제 지역의 재정 여건과 국가 정책에 따른 부담을 얼마나 구체적으로 반영하느냐에 달렸다. 수도권이라는 행정구역상의 분류가 지방정부의 실질적인 여건을 판단하는 기준이 될 수 없다는 6개 시의 문제 제기에 정부가 어떤 답을 내놓을지 주목된다.