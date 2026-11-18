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기간제교사 퇴직금 집단소송에 참여해 주세요! 현재 저희 사무실에서는 지난 11월 12일 받은 판결을 바탕으로 기간제교사 퇴직금 집단소송을 준비하고 있습니다(1화 참조). 기간제선생님들의 많은 참여를 부탁드립니다! https://blog.naver.com/yoolawfirm/224477155415



덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 네이버 블로그에도 실립니다. 이 글을 쓴 기자는 이유 법률사무소 박은선 변호사입니다.

2002년 7월, 서울의 한 중학교에서 근무하던 기간제교사 한처음(가명)은 국가인권위원회에 진정서를 냈다. 인권위가 문을 연 지 여덟 달밖에 안 된 때였다.진정 내용은 요즘 눈으로 보면 '이런 것까지 진정을 제기할 일인가' 싶을 것들이었다. 방학에도 월급을 달라. 1년을 꼬박 일하면 퇴직금을 달라. 법에 정해진 연가를 쓰게 해 달라. 아무리 오래 근무해도 10호봉 이상 호봉이 못 오르는 호봉 상한제를 없애달라.당시엔 '이런 것까지' 보장받지 못하고 있었다. 하나 더. 당시엔 많은 이들이 이런 것까지 보장받지 못해도 '이런 것까지' 따져서는 안 된다고 생각하고 있었다. 적어도 나는 그랬다.2002년은 수요자 중심 교육을 표방한 7차 교육과정 시행 첫 해로서 수준별 수업이나 다양한 선택과목들로 인해 교사들이 많이 필요했고 채용의 유연성도 강하게 요구됐다. 때문에 특히 고등학교에서 기간제교사를 대거 채용했다. 이제 막 사범대를 졸업해 내가 처음 기간제교사로 교단에 섰던 해가 바로 그 2002년이었다. 사회초년생인 나는 한처음 선생님이 진정서에 쓴 많은 차별을 오롯이 경험하며 근무했다. 하지만 당시 나와 한처음 선생님의 문제의식은 하늘과 땅 차이였다.그때의 나는 이렇게 '이런 것까지' 따지면 안 된다고 생각했다. 그저 '어쩔 수 없다'고, '기간제교사니까 당연하다'고 생각했다.호봉이 14호봉에서 멈추는 것도, 연가를 못 쓰는 것도, 방학 월급이나 퇴직금을 못 받을 수 있는 것도, 1급 정교사 연수를 받을 수 없는 것도, 출산휴가를 쓸 수 없는 것도 기간제교사에겐 당연할 수밖에 없는 줄 알았다. 아니, 야간자율학습 감독이나 아침 교문 지도가 기간제교사들만의 몫이고, 정교사들이 꺼리는 과목을 서너 개씩 맡고, 같은 과목을 담당하는 정교사의 시험문제를 대신 출제하는 일들이 억울해도 '어쩔 수 없'다고 생각했다.나는 '기간제'니까. 억울하면 정교사가 되는 길밖에 없으니까. 나는 그렇게 생각할 뿐 인권위 진정의 길이 있는 줄조차 몰랐다.그러나 한처음 선생님은 달랐다. 그리고, 한처음 선생님의 문제의식이나 인권감수성 또는 용기는 인권위를 흔들었다.한처음 선생님의 진정서를 받은 인권위는 2003년 2월 '기간제 교원 차별'을 주제로 청문회를 열었다. 그리고 한 달 뒤 전원위원회는 "차별이 맞다"고 결정했다. 방학 중 보수를 지급할 것, 방학 두 번을 빼고 계약했더라도 그 기간 전부를 이어서 계산해 퇴직금을 줄 것, 연가를 인정할 것, 호봉 상한을 올릴 것. 그 판단들과 함께, 인권위는 교육부에 권고했다."지침을 고쳐라!"같은 무렵 경기 양주의 기간제교사 세 사람이 낸 진정에서는 한 걸음 더 나갔다. 인권위는 단순한 지침 수정에 대한 권고를 넘어섰다. 방학 중 보수와 퇴직금을 실제로 "지급하라"고 권고했다.하지만, 수정 권고이건 지급 권고이건 인권위의 권고는 어디까지나 '권고'에 지나지 않았다. 교육부와 시도교육청이 눈 감고 귀 막으면, 인권위 권고문은 그저 멋진 말이 적힌 상장에 지나지 않았다.그래도 진정은 거듭됐고 비슷한 권고가 계속 이어졌다. 특히 몇 년 뒤 인권위에는 기발한(!) 계약서 하나가 제출됐다. 한 기간제교사의 계약기간이 2003년 3월 3일부터 2004년 2월 29일까지로, 1년에서 단 이틀이 빠져 있었다. 그리고 그것이 퇴직금을 줄 수 없는 이유였다.3월 1일은 삼일절이고 2일은 일요일이었다. 학생도 정교사도 교장선생님도 학교에 가지 않았다. 학교는 그 이틀을 계약서에서 뺐고, 그 덕에 '1년 미만 근무자'가 된 교사는 퇴직금을 받지 못했다.차별이었다.인권위는 그 계약서의 인권침해 상황에 놀라며 강력한 의견을 표명했다. 2007년 5월, 공휴일과 일요일을 빼서 퇴직금을 주지 않은 것은 차별이라며 1년치 퇴직금을 주라고 했다.그러나, 이번에도 '권고'일뿐이었다.인권위 권고는 의사가 "담배를 끊으세요" 하는 것과 비슷하다. 맞는 말이고 무게도 있지만, 안 끊는다고 잡혀가지는 않는다. '싫은데?'라고 버티는 이상 달리 도리가 없을 수밖에.수많은 학교들이 인권위 권고를 받고도 방학을 뺀 계약서와 하루를 뺀 계약서를 계속 썼다. 특히 사립학교들이 그랬다. 그리고 수많은 시도교육청들이 이를 방치했다. 적어도 대대적으로 관리 감독을 하거나, 사전에 강력하게 제지한 시도교육청은 단 한 곳도 없었다.다행인 것은 이 대목에서 좌절하지 않는 기간제교사들이 있었다는 점이다. 한처음 선생님이 인권위의 문을 두드리는 용기를 냈듯, 이제 또 다른 기간제교사들이 인권위를 넘어 강력한 기관으로 발걸음을 옮기기 시작했다.법원이었다.2011년 여름, 거제의 한 초등학교 3학년 3반 담임 선생님이 그 첫 주자였다.