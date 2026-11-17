큰사진보기 ▲세종시 장군면 대교리에 조성된 절재 김종서 장군 역사공원 전경. 조선 세종 때 북방 개척을 이끈 김종서의 생애와 업적을 살펴볼 수 있는 역사문화 공간으로, 묘역과 사당 등이 자리하고 있다. (사진제공 초려문화재단 이사장인 이연우 남서울대 교수) ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

조선 세종 때 북방의 여진족을 물리치고 두만강까지 국경을 넓힌 인물이 있다. 육진(六鎭)을 개척한 절재(節齋) 김종서(1383~1453)다. 무장으로 이름을 떨쳤지만, 역사책을 편찬하는 데도 참여한 문신이었다. 어린 단종을 지키려다 수양대군이 일으킨 계유정변으로 목숨을 잃은 비운의 충신이기도 하다.김종서의 업적과 충절을 기리는 불천지위(不遷之位) 제향이 18일 세종시 장군면 대교리 절재역사공원 충익사에서 열린다. 순천김씨 좌찬성공파 문중이 주최하고 절재김종서선생기념사업회가 주관한다. 1453년 계유정변으로 김종서가 희생된 지 573년이 되는 해에 마련된 추모 행사다.김종서는 조선 전기 문무를 겸비한 대표적인 인물이다. 세종의 명을 받아 함길도에서 북방 개척을 이끌었다. 두만강 유역에 종성·온성·회령·경원·경흥·부령 등 여섯 진을 설치해 조선의 북쪽 국경을 다지는 데 큰 역할을 했다. 오늘날 역사 교과서에 등장하는 '4군 6진' 가운데 육진 개척을 주도한 인물이 김종서다.그의 공적은 전쟁터에만 머물지 않았다. <고려사>와 <고려사절요> 편찬에 참여했고, <세종실록> 편찬에도 관여했다. 북방에서는 국경을 지키고 조정에서는 역사를 기록한 셈이다.그러나 말년은 비극으로 끝났다. 문종이 세상을 떠나면서 어린 단종을 보필할 것을 당부한 대신 가운데 한 사람이 김종서였다. 1453년 수양대군은 왕권을 장악하기 위해 계유정변을 일으켰고, 김종서는 아들 김승규 등과 함께 희생됐다. 이후 수양대군은 왕위에 올라 세조가 됐다.역적으로 몰렸던 김종서의 명예가 회복되기까지는 오랜 세월이 걸렸다. 영조는 1746년(영조 22년) 그의 관직을 회복시키고 '충익(忠翼)'이라는 시호를 내렸다. 정조 때인 1786년(정조 10년)에는 불천지위로 모실 수 있도록 하는 특전이 내려졌다.불천지위는 나라에 큰 공을 세웠거나 학문과 충절에서 특별한 존경을 받는 인물의 신주를 사당에 계속 모시며 제사를 지내도록 하는 제도다. 일반적으로 일정한 세대가 지나면 조상의 신주를 사당에서 옮기지만, 불천지위로 지정된 인물은 세대가 바뀌어도 제사를 이어갈 수 있다. 김종서의 충절을 후손들이 오늘날까지 기리는 까닭이다.이번 제향은 절재역사공원 충익사에서 봉행된다. 세종시는 김종서의 묘역 일대에 역사공원을 조성해 그의 생애와 업적을 알리는 공간으로 활용하고 있다.제향에서는 절재김종서선생기념사업회 김진연 이사장이 첫 잔을 올리는 초헌관을 맡는다. 두 번째 잔을 올리는 아헌관은 김종서의 형인 묵재 김종한의 종손 김정홍씨, 마지막 잔을 올리는 종헌관은 초려문화재단 이사장인 이연우 남서울대 교수가 맡는다. 김상대 절재역사공원 종무도유사가 제례 절차를 이끈다.김종서가 세상을 떠난 지 573년. 그가 개척한 북방의 국경은 역사에 남았고, 어린 임금과의 약속을 지키려 했던 충절은 후손들이 올리는 제향으로 이어지고 있다.