큰사진보기 ▲더불어민주당 대구시당은 17일 오후 대구 수성구 팔현습지를 찾아 보도교 공사 중단을 촉구했다. ⓒ 민주당 대구시당 관련사진보기

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국가유산청이 천연기념물이자 멸종위기 야생생물 2급인 남생이 보호 대책이 미흡하다며 금호강 팔현습지 보도교 건설 공사에 대해 중지 명령을 내린 가운데, 더불어민주당 대구시당이 보도교 건설에 반대하며 천막농성 중인 시민사회단체를 찾아 연대 의사를 밝혔다.민주당 대구시당(위원장 박형룡)은 17일 '팔현습지 방문의 날'로 정하고 지역위원장과 지방의원, 당원 등 40여 명이 팔현습지를 방문해 천막농성 중인 시민사회단체 관계자들을 만나 간담회를 진행했다.박정희·최완식 대구시의원이 '팔현습지, 공사 재개보다 검증이 먼저'라는 제목의 공동성명을 현장에서 발표하고 "공공사업의 필요성과 환경적 정당성을 무엇으로 검증하고 그 결과에 누가 책임질 것인가"라며 사업 추진의 전제를 다시 점검해야 한다고 주장했다.두 의원은 주민들의 보행권 요구와 환경단체의 생태보전 요구를 대립시키는 방식에서 벗어나야 한다는 점을 강조했다. 이들은 "환경단체의 생태계 훼손 우려와 주민들의 산책로 연결·보행 안전 요구는 모두 존중받아야 한다"며 "현 노선이 불가피한지, 기존 도로·제방을 활용할 수 있는지, 생태계 영향을 줄일 대안은 없는지 자료로 설명해야 한다"고 요구했다.이들은 낙동강유역환경청에 ▲검증 없는 공사 재개 유보 ▲현 노선과 우회노선·규모 축소안·미설치안의 비교 결과 공개 ▲법정보호종 조사와 환경적 쟁점의 독립적 재검증 ▲대구시의 공식 입장 및 실행계획 발표 등 네 가지를 요구했다.특히 국가유산청이 요구한 남생이 보호대책이 마련되더라도 환경적 논란이 모두 해소되는 것은 아니라는 점을 강조했다. 사업면적과 설계 변경 과정, 법정보호종 조사 범위와 시기, 전문가 의견 반영 여부를 공개하고 필요하면 독립적인 추가 생태조사를 실시해야 한다는 것이다.대구시를 향해서도 "사업 시행기관이 낙동강유역환경청이라는 이유로 대구시의 생태보전 책임까지 사라지지는 않는다"며 "국가습지보호지역 지정 추진 현황과 금호강 르네상스 사업의 보전 원칙, 관계기관 협의 내용 등을 시민들에게 공개할 것"을 요구했다.박형룡 시당위원장은 "팔현습지는 대구시민 모두가 함께 지키고 미래세대에 물려주어야 할 소중한 생태자산"이라며 "국회와 시민사회, 관계기관과 협력해 팔현습지의 생태적 가치를 보전하고 실질적인 보호대책이 마련될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.팔현습지 보도교 사업은 낙동강유역환경청이 추진하는 금호강 하천환경정비사업의 일부로 팔현습지 인근에 약 800m 길이의 보도교를 설치하는 사업이다. 환경단체들이 법정보호종 서식지 훼손 등을 우려하며 농성에 들어가자 국가유산청은 지난 2일 천연기념물 남생이 보호대책 마련을 요구하며 공사중지 명령을 내렸다.하지만 일부 주민들은 단절된 산책로 연결과 보행 안전을 이유로 조속한 공사 재개를 요구하고 있다. 낙동강유역환경청도 환경단체의 요구에 따라 설계를 변경했고 보도교가 습지를 직접 통과하지 않는다는 입장을 보이고 있다.한편 팔현습지 보도교 설치를 두고 관할 지자체인 대구 수성구의회에서도 찬반 의견이 엇갈리고 있다.지난 10일 열린 수성구의회 제279회 제2차 정례회 본회의에서 전학익 더불어민주당 의원은 5분 자유발언을 통해 "팔현습지는 여러 법정보호종 야생동물이 서식하는 소중한 자연유산"이라며 "보도교 설치가 생태계에 미칠 영향이 우려된다"고 주장했다.그러면서 "이미 계획된 사업이라는 이유로 기존 방식을 고수하기보다 보도교를 설치하지 않는 대안까지 함께 검토해야 한다"며 보도교 설치 재검토를 촉구했다.반면 김순덕 국민의힘 의원은 "환경보전이라는 가치와 구민의 일상적 보행 안전이라는 책무는 결코 상충하지 않는다"며 즉각 공사를 재개해야 한다고 주장했다.김 의원은 "팔현마을에서 만촌자전거경기장까지 인도가 없어 주민들이 차도로 통행해야 하고 우회도로인 강촌해살교는 자전거 통행량이 많아 보행에 어려움이 많다"며 "교각 수를 당초 5개에서 3개로 대폭 줄였고 서식지와 거리도 63m를 뒀다"며 생태계 영향이 적을 것이라고 주장했다.