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큰사진보기 ▲최근 1년 사이 청년들의 인간관계 변화 ⓒ 정승예 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정승예 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다.

오랜만에 친구를 만나는 반가움보다 약속에 드는 비용과 만남의 만족도를 먼저 따지는 청년들이 있다. 고물가가 장기화되면서 친하지 않은 친구와의 약속은 줄이는 대신 가까운 친구와의 만남은 저렴한 방식으로 이어가는 등 관계에서의 '선택과 집중'이 뚜렷해지는 모습이다.춘천에서 대학 생활을 하는 3학년 조윤희씨도 최근 친구를 만나는 방식이 달라졌다. 1년 전만 해도 1주일에 세 번 정도 친구들을 만나 수업이 끝나면 카페에 가거나 식당에서 외식을 즐기는 일이 자연스러웠다. 하지만 요즘은 주로 가까운 친구들과 1주일에 한 번 정도 만난다.식사 방식도 달라졌다. 외식이나 배달 음식 대신 본가에서 가져온 반찬을 먹거나 마트에서 식재료를 사 직접 요리하는 일이 늘었다. 운동을 시작할 때도 비용을 아끼기 위해 함께 2:1 PT를 등록했다. 1:1 수업은 1시간에 6만 6000원이지만, 2:1 수업은 1인당 4만 4000원으로 시간당 2만 2000원을 줄일 수 있기 때문이다.1년 사이 만남 빈도가 크게 줄어든 데에는 물가 상승으로 커진 외식비 부담과 대학 고학년이 되며 달라진 생활 패턴이 함께 작용했다. 조씨는 친구를 한 번 만나면 식사와 카페 이용 등을 포함해 5만~7만 원가량을 쓰게 돼 지출 부담이 컸다고 설명했다. 여기에 3학년이 되면서 학업과 스스로에 투자할 시간과 비용이 필요해지자 약속의 우선순위를 다시 세우게 됐다.특히 친하지 않은 친구들과의 만남은 즐거움에 비해 시간과 비용 부담이 크게 다가왔다. 조씨는 "모든 약속을 이어가기보다 마음이 잘 맞고 함께하는 시간이 즐거운 가까운 친구들과의 만남을 우선하게 됐다"고 전했다.이처럼 친구와의 만남에 드는 비용 부담이 커지는 현상을 '프렌드플레이션(Friendflation)'이라고 한다. 친구(Friend)와 인플레이션(Inflation)을 합친 신조어로, 물가 상승에 따라 친구와 만나고 관계를 유지하는 데 드는 비용 부담이 커지는 상황을 가리킨다.이러한 변화는 설문조사에서도 확인됐다. 춘천 지역 대학생 50명을 대상으로 진행한 설문조사에서 응답자의 58%(29명)는 최근 1년 사이 친구를 만나는 횟수가 줄었다고 답했다. 친구를 한 번 만날 때 지출하는 금액은 '5만 원 이상 7만 원 미만'이라는 응답이 44%(22명)로 가장 많았고, '3만~5만 원 미만'36%(18명), '7만~10만 원 미만'이 14%(7명)로 뒤를 이었다.비용 부담은 만남의 횟수뿐만 아니라 관계의 범위까지 바꾸고 있다. 최근 친구 관계에서 가장 크게 달라진 점을 묻는 질문에 '소수의 가까운 친구에게 집중하게 됐다'는 응답이 32%(16명)로 가장 많았다. 이어 '사람을 만나는 횟수가 전반적으로 줄었다' (22%·11명), '친구와 만나기보다 혼자 보내는 시간이 편해졌다'(20%·10명)순으로 나타났다.비용 부담이 커지면서 누구와 시간을 보낼 것인지도 선별하게 된 셈이다. 실제로 설문 응답자의 62%(31명)는 비용 때문에 친구와의 약속을 취소하거나 미룬 경험이 있다고 답했다. 한 응답자는 자유응답에서 "친하지 않은 친구들과의 모임은 돈이 아깝게 느껴져 거절하게 된다"고 털어놓았다.만남 자체를 줄이기보다 장소와 활동을 바꾸는 방식으로 비용 부담을 덜어내는 대학생도 있다. 춘천의 한림대학교 4학년 오아누새씨는 날씨가 따뜻했을 때 외식이나 카페 이용 대신 친구들과 시내 공지천에서 피크닉을 즐겼다. 식당에서 식사하고 카페에 가면 두 사람이 4~5만 원가량을 쓰지만, 편의점에서 음료와 간단한 먹거리를 사 공원에서 시간을 보내면 1~2만 원 내외로 해결할 수 있기 때문이다.만나는 장소를 바꾸면서 만남의 만족도가 오히려 높아지기도 했다. 오씨는 자취하는 친구의 집에 모여 함께 장을 보고 음식을 만들어 먹거나, 조용한 곳에서 이야기를 나누는 방식으로 만남을 이어가고 있다. 시끄러운 술집이나 식당보다 편안한 분위기에서 친구들과 깊은 이야기를 나눌 수 있어서다. "돈을 많이 써야 즐거운 만남이라는 생각도 달라졌다"는 설명이다.모든 관계를 같은 방식으로 이어가는 것은 아니다. 오씨 역시 친하지 않은 친구들과의 모임은 비용과 시간을 고려해 거절하는 경우가 늘었다. 반면 가까운 친구들과는 집에서 식사를 하거나 공원에서 산책하는 등 다른 방법을 찾아서라도 만남을 이어간다. 비용 부담이 관계를 끊어내는 것이 아니라, 누구와 어떤 방식으로 만날지 선택하는 기준이 되고 있는 것이다.다만 친구를 덜 만난다고 해서 타인과 관계를 맺고 싶은 마음까지 사라진 것은 아니었다. 설문조사에서 비용 부담이 없다면 친구를 더 자주 만나고 싶은지 묻자 응답자의 66%(33명)가 '그렇다' 또는 '매우 그렇다'고 답했다. 만남을 줄이는 현실적인 제약 속에서도 친구와의 관계를 이어가고 싶은 마음은 여전히 크다는 점을 보여준다.고물가로 지갑이 더욱 얇아졌지만, 청년들은 친구와의 만남을 무조건 포기하기보다 집밥과 공동 장보기, 공원 피크닉 등 지출을 줄일 방법을 찾고 있다. 동시에 누구와 만날지, 어디에 돈과 시간을 쓸지 따져 가까운 친구들과의 만남을 우선하기도 한다. 프렌드플레이션 시대, 친구와의 만남은 단순히 횟수의 문제가 아니라 비용과 만족도를 고려해 관계의 범위와 만남의 방식을 조정하는 선택의 문제가 되고 있다.