▲소통관 기자회견 하는 배현진 의원국민의힘 배현진 의원이 17일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 자신에 대한 당 윤리위원회의 징계 조작 의혹을 제기하며 장동혁 대표의 해명을 촉구하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기