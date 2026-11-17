"지금이라도 당의 민주적 절차성과 권위를 심각하게 훼손시킨 이번 일의 전모를 당원과 국민들께 낱낱이 밝혀 사죄하고 응분의 책임을 져야 할 것이다. 조작 징계로 휘두르던 칼날이 결국 장동혁 대표 본인에게로 향하기 전에."
배현진 국민의힘 국회의원이 17일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 장동혁 대표에게 경고장을 날렸다.
황경성 국민의힘 중앙윤리위원이 이날 공개한 최규동 전 중앙윤리위원과 윤민우 중앙윤리위원장 사이의 문자메시지 및 이메일 등에 대한 문제제기였다. 해당 증거에는 최 전 위원이 윤 위원장에게 배 의원에 대한 징계 수위를 제시하고, 징계 결정문까지 수정하는 등 외부에서 윤리위의 결정 과정에 개입했다는 정황이 담겼다.
최 전 위원이 장 대표의 지시를 받고 움직였는지 또는 독자적으로 관여했는지는 아직 정확히 확인되지 않았지만, 과거 배 의원이 받았던 '당원권 정지 1년'의 징계가 이른바 '청부 징계'였을 가능성이 제기되고 있다(관련 기사: 배현진 소명 중 "1년" 징계 수위 문자 전달... '조작징계' 증거 공개 https://omn.kr/2kk62
).
"제가 윤리위 출석한 바로 그 시각에 징계 수위 주문했다"
배 의원은 기자회견에서 "당내 부정행위를 회피하며 누구의 부정행위를 언급하겠느냐"라며 "국민의힘 장동혁 대표의 책사라 불리는 최모씨가 장 대표의 사주로 제1야당 국민의힘의 최고 사법기구인 윤리위원회에 압력을 가하고 이른바 청부 징계를 했다는 주장과 폭로가 이어지고 있다"라고 지적했다.
특히 징계 수위가 제시된 시점에 주목했다. 자신이 중앙윤리위원회에 출석해 소명하고 있었던 바로 그 시간에, 이미 외부 인사가 징계 수위를 주문하고 있었다는 것이다.
그는 "오늘 공개된 몇 건의 메시지 속에는 제가 윤리위에 출석해 있었던 바로 그 시각에 한 외부 인사가 '배현진 징계 1년'이라는 징계 수위를 윤리위원장에게 주문한 청부 징계 내용이 담겨 있다"라며 "이미 양정이 정해진 답정너 징계였던 것"이라고 주장했다.
이어 이러한 징계가 중앙윤리위원회의 독립성과 공정성을 훼손했다고 비판했다. 그는 "국민의힘 윤리위 규정은 공정성과 객관성, 비밀 유지와 독립성을 명령하고 있다"라며 "그러나 장동혁 윤리위는 그 존재의 의미도 망각한 채 정치적 정적 숙청을 위한 표적 단두대로 전락했다"라고 목소리를 높였다.
지난 2월의 징계로 서울시당의 지방선거 준비에 차질이 빚어졌다는 점도 재차 강조했다. 배 의원은 "이 청부 조작 징계로 지방선거 목전에 당의 생존, 특히 서울의 많은 당원과 후보들의 생존을 위기에 몰아넣었던 자가 누구인지 저는 계속해서 지켜보겠다"라고 말했다.
"이 드라마의 주인공이 직접 밝혀야"
배현진 의원은 이번 사건의 책임 소재를 밝힐 당사자로 장동혁 대표를 지목했다. 다만 외부 인사들끼리 독자적으로 징계를 추진한 것인지, 장 대표가 실제로 지시한 것인지는 구분했다.
배 의원은 "이른바 친장동혁계의 자중지란 가운데 드러나고 있는 부정의 흔적이 외부자들끼리 벌인 청부 징계였는지, 아니면 그들 주장대로 장동혁 대표의 하명에 의한 부정이었는지를 이 드라마의 주인공인 장 대표가 직접 밝혀야 한다"라고 요구했다.
구체적으로 윤민우 위원장이 언급한 '대표님'과 '넘겨야 할 고비', 최규동 전 윤리위원이 언급한 '이번 전쟁'과 '대표와의 상의' 등이 무엇을 의미하는지도 해명 대상으로 제시했다.
그는 "황경성 윤리위원의 폭로와 최규동, 윤민우 간의 글과 정황이 지금 단 한 사람을 가리켜 지목하고 있다"라며, 장 대표가 직접 해명할 것을 재차 주문했다.
앞서 장 대표는 최 전 윤리위원의 징계 개입 의혹과 관련한 기자들의 질문에 자료를 "볼 필요도 없지만 볼 시간도 없었다"라며 즉답을 피한 바 있다. 이외 관련해 배 의원은 "오늘 수능 부정행위 잡겠다고 분주한 장동혁 대표는 우리 당의 기구를 통해 발생한 이러한 공공연한 부정행위부터 잡는 것이 좋겠다"라고 힐난했다.
그는 기자회견 직후에도 추가 폭로 가능성을 언급했다. 취재진에게 "제가 메시지를 보아하니까 아직 그 당사자들께서, 저는 일면식이 없는 분들이지만, 기자들께 약속한 그 정황을 다 밝히지는 않은 것 같다"라고 추정했다. 다만 자신 역시 추가 자료 공개를 지켜보는 입장이라며 이날 별도의 백그라운드 브리핑은 진행하지 않고 자리를 떠났다.