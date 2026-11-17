큰사진보기 ▲충남도의회 기획경제위원회는 지난 16일 사회연대경제국과 충남경제진흥원에 대한 행정사무감사에서 사회적기업 현황 자료의 정확성과 지원사업 추진 상황을 점검했다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남의 사회적기업 고용 인원과 매출액 자료가 부정확하고, 보조금 의존도 표기에도 오류가 있다는 지적이 도의회 행정사무감사에서 나왔다. 지원 이후 고용과 매출이 어떻게 달라졌는지 분석하고, 예비사회적기업의 인증 전환율 등을 반영해 지원사업의 성과관리를 강화하라는 요구가 이어졌다.충남도의회 기획경제위원회는 지난 16일 사회연대경제국과 충남경제진흥원에 대한 행정사무감사에서 사회적기업 현황 자료의 정확성과 지원사업 추진 상황을 점검했다.김현이 의원(비례·국민의힘)은 사회적기업의 고용 인원과 매출액 등 자료가 부정확하다며 정확한 실태 파악을 요구했다. 지원 이후 고용·매출 변화에 대한 성과 분석과 지정 만료 기업의 사후관리를 강화하고, 예비사회적기업이 인증으로 전환한 비율을 성과관리 체계에 반영할 것을 주문했다.김아진 의원(서천1·더불어민주당)은 사회적기업의 보조금 의존도 표기 오류를 지적하며 정확한 자료 관리와 기업별 맞춤형 지원을 요구했다. 사회적경제기업의 판로 확대를 위해 공공구매를 활성화하고, 실·국별 구매 실적을 관리할 것도 강조했다.사업 집행 부진도 지적됐다. 위원회는 사회적기업 일자리 창출 사업의 적기 집행을 요구하며 지원이 실질적인 신규 고용으로 이어져야 한다고 강조했다.사회적경제 혁신타운에 대해서는 부진한 예산 집행과 낮은 입주율이 문제로 제기됐다. 위원들은 입주기업 유치를 위한 인센티브 확대와 시설 활용 방안을 검토할 것을 요구했다. 입주율 중심의 운영에서 벗어나 권역별 지원 거점과 연계한 광역 지원체계를 구축해야 한다는 주문도 나왔다.사회적경제기업에 대한 투자 확대와 재원 확보 문제도 다뤄졌다. 위원들은 임팩트펀드 조성을 통한 투자 활성화를 요구하는 한편, 사회적경제기금 잔액 감소를 짚으며 안정적인 재원 확보와 신중한 사업 추진을 당부했다.