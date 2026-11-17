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큰사진보기 ▲강의중인 김성현 박사 ⓒ 이경호 관련사진보기

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하늘 높이 원을 그리며 날아가는 새 한 마리! 언뜻 보면 모두 비슷해 보이지만 자세히 들여다보면 날개의 모양과 꼬리의 형태, 비행하는 방식까지 저마다 다르다. 맹금류는 탐조를 하는 사람들에게도 쉽게 익숙해지지 않는 새들이다. 관찰할 기회가 많지 않은 데다 빠르게 날아가고, 높은 하늘에서 짧은 순간 모습을 드러내기 때문이다.지난 13일, 김성현 국립호남권생물자원관 박사와 함께 수리와 매를 알아보는 시간을 가졌다. 이번 강의는 맹금류의 분류와 생태적 특징을 이해하고, 실제 탐조 현장에서 수리과와 매과 조류를 구분하는 방법을 배우는 자리였다.김성현 박사는 강의를 시작하며 맹금류는 한 번의 수업으로 모두 이해하고 구분하기 어려운 분야라고 설명했다. 처음부터 모든 종을 외우려고 하기보다는 강의를 통해 특징을 익히고, 이후 탐조 현장에서 새를 만났을 때 배운 내용을 떠올려보는 과정이 중요하다는 것이다.김성현 박사가 맹금류에 관심을 갖고 본격적으로 공부하기 시작한 계기는 2003년 11월 3일 철원에서 만난 일본의 맹금류 관찰자 카와하라상과의 만남이었다. 당시 만남을 계기로 일본의 맹금류 도감을 접하고 맹금류 관찰과 연구에 관심을 넓혀갔다. 이후 맹금류의 분포와 이동 생태를 연구하며 전문적인 지식을 쌓아왔다.강의에서는 가거도를 통과하는 왕새매의 이동 사례도 소개됐다. 가거도는 맹금류를 비롯한 철새들의 이동을 관찰할 수 있는 중요한 장소다. 특히 이동 시기에 나타나는 맹금류를 관찰하고 기록하는 일은 우리나라를 통과하는 새들의 이동 경로와 생태를 이해하는 데 중요한 자료가 된다.맹금류는 다른 동물을 사냥해 먹는 육식성 조류를 말한다. 날카로운 발톱과 부리, 발달한 감각기관, 강한 날개가 대표적인 특징이다. 다만 콘도르류와 독수리류처럼 주로 죽은 동물의 사체를 먹는 예외도 있다.김성현 박사는 "2026년 10월 기준 전 세계 조류는 1만 1172종이며, 한반도에서 기록된 조류는 603종이다. 이 가운데 수리류와 매류는 전 세계 330종, 우리나라에는 41종이 기록되어 있다. 국내 기록종은 매과 7종, 물수리과 1종, 수리과 33종으로 구성된다"고 설명했다.맹금류는 크게 야행성 맹금류와 주행성 맹금류로 나눠 살펴볼 수 있다. 야행성 맹금류는 올빼미목에 속하며 가면올빼미과와 올빼미과가 있다. 주행성 맹금류에는 수리목과 매목에 속하는 여러 과가 포함된다. 이번 강의에서 중점적으로 다룬 것은 주행성 맹금류 가운데 우리나라에서 관찰되는 수리과와 매과 조류였다.맹금류를 관찰할 때 가장 먼저 익혀야 할 것은 수리과와 매과의 차이다. 김성현 박사는 정지해 있는 새를 관찰할 때는 얼굴 생김새와 크기, 전체적인 체형을 살펴보고, 비행 중에는 날개 끝의 칼깃, 이른바 '핑거(finger)'의 유무를 중요한 구분 기준으로 삼는다고 설명했다.일반적으로 수리과 조류는 날개 끝의 깃이 손가락처럼 갈라져 보이는 특징이 있다. 반면 매과 조류는 날개 끝이 상대적으로 뾰족한 형태를 보인다. 다만 검은어깨매처럼 이러한 일반적인 구분법에 들어맞지 않는 예외도 있어 주의가 필요하다. 새의 전체적인 실루엣과 몸통, 날개의 비율도 함께 살펴야 한다.강의에서 가장 많은 시간을 할애한 부분은 실제 맹금류를 구분하는 방법이었다. 맹금류를 식별할 때는 먼저 전체적인 크기와 체형을 살펴야 한다. 비둘기나 까마귀처럼 익숙한 새와 비교하면 상대적인 크기를 파악하는 데 도움이 된다. 하지만 관찰 거리와 비행 고도에 따라 크기가 다르게 느껴질 수 있기 때문에 크기만으로 판단하는 것은 위험하다.꼬리와 날개의 형태도 중요한 식별 기준이다. 꼬리가 길고 가는지, 끝이 둥근지, 각이 졌는지에 따라 종을 구분하는 단서를 얻을 수 있다. 날개 역시 폭이 넓은지 좁은지, 끝이 뾰족한지 둥근지 살펴야 한다. 이와 함께 날개깃과 꼬리깃의 무늬, 몸 아랫면의 색과 패턴, 홍채색도 확인해야 한다. 비행 중에는 날갯짓의 리듬과 활공하는 방식도 중요한 단서가 된다.특히 같은 종이라도 성별과 나이, 개체에 따라 깃털의 색과 무늬가 다르게 나타난다. 깃털갈이 과정에서도 외형이 달라질 수 있다. 따라서 한두 가지 특징을 외우는 것만으로는 정확한 동정이 어렵다. 강의 후반부에는 우리나라에서 관찰되는 주요 수리과 조류를 분류군별로 살펴봤다. 수리과에는 독수리와 검독수리류, 참수리와 흰꼬리수리, 개구리매류, 말똥가리류, 새매류 등 다양한 종류가 포함된다.참수리와 흰꼬리수리는 두툼한 부리와 넓은 날개, 꼬리 모양 등을 비교해 구분할 수 있다. 검독수리와 흰죽지수리, 항라머리검독수리와 초원수리 역시 머리와 부리의 형태, 꼬리 길이, 날개와 꼬리 끝의 특징 등을 함께 살펴야 한다.우리에게 비교적 익숙한 말똥가리도 비슷한 종류가 있다. 말똥가리와 큰말똥가리, 털발말똥가리는 체형과 날개깃의 무늬, 꼬리의 색과 패턴 등을 비교해야 한다. 새매류 역시 쉽지 않다. 참매와 새매, 조롱이, 붉은배새매, 왕새매는 크기와 체형뿐 아니라 홍채색, 눈썹선, 가슴과 배의 무늬, 날개의 형태 등을 종합적으로 살펴야 한다.매과 조류에서는 황조롱이와 쇠황조롱이, 매와 새호리기, 비둘기조롱이 등을 비교했다. 정지해 있을 때의 얼굴과 몸통의 색뿐 아니라 비행할 때 날개의 형태와 날갯짓, 정지비행 여부도 중요한 구분 기준으로 소개됐다.맹금류 탐조가 어려운 이유는 단순히 종류가 많기 때문만은 아니다. 빠르게 이동하고 높은 곳에서 비행하는 경우가 많으며, 관찰할 수 있는 개체수도 상대적으로 적다. 충분한 경험을 쌓을 기회 자체가 많지 않은 것이다.특히 우리나라에서는 흔하게 만나는 종도 있지만, 관찰 기록이 매우 드물거나 특정 지역에서만 확인되는 종도 있다. 도감에 기록된 분포와 서식 환경, 계절별 출현 시기를 함께 살펴야 하는 이유다.이번 강의는 맹금류의 이름을 외우는 시간이기보다 하늘을 나는 새를 어떤 기준으로 바라봐야 하는지 배우는 시간이었다. 새의 크기와 색깔만 보는 것이 아니라 실루엣과 날개, 꼬리, 비행 방식까지 관찰하는 습관이 필요하다는 점을 확인할 수 있었다.맹금류를 한 번에 모두 알아볼 수는 없다. 하지만 한 번 배우고, 현장에서 다시 만나고, 도감을 펼쳐 확인하는 과정을 반복하다 보면 조금씩 눈에 익숙해질 것이다. 하늘을 가로지르는 새 한 마리를 만났을 때, 이제는 그냥 맹금류 한 마리가 아니라 어떤 특징을 가진 수리인지, 매인지 살펴볼 수 있기를 기대한다. 새를 알아가는 일은 결국 새가 살아가는 자연을 더 깊이 이해하는 과정이기도 하다.