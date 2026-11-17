큰사진보기 ▲KB금융지주 차기 회장 최종 후보인 이재근 글로벌부문장. ⓒ KB금융그룹 홈페이지 관련사진보기

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국민연금이 케이비(KB)금융지주 차기 회장 최종 후보인 이재근 글로벌부문장의 사내이사 선임안에 '찬성'하기로 했다. 금융당국이 은행지주 지배구조 개선안을 발표한 이후 처음 열리는 금융지주 회장 선임 관련 주주총회에서 국민연금이 찬성 의사를 밝히면서 이 후보의 회장 취임에도 힘이 실릴 전망이다.국민연금기금 수탁자책임 전문위원회(위원장 이연임)는 17일 제13차 위원회를 열고 오는 20일 개최되는 KB금융지주 임시주주총회 안건인 이재근 사내이사 후보 선임의 건에 대해 논의한 결과 '찬성'하기로 결정했다고 밝혔다.KB금융 회장후보추천위원회는 앞서 이 글로벌부문장을 차기 회장 최종 후보로 선정했다. 이 후보는 이번 임시주총에서 사내이사 선임안이 통과되면 이사회 결의를 거쳐 21일 대표이사 회장으로 취임, 양종희 회장의 뒤를 이어 3년간 KB금융을 이끌게 된다.이 후보는 현재 맡고 있는 업무를 수행하면서 양 회장과 그룹의 주요 현안을 함께 보고받는 방식으로 경영권 승계를 준비하고 있다. KB금융은 회장 선임 절차를 마무리한 뒤 일주일 안에 계열사 최고경영자(CEO) 인사도 단행할 예정이다.이번 국민연금의 의결권 행사 결정은 금융당국이 지난 12일 은행지주 회장의 후보 추천과 연임 심사를 강화하는 지배구조 개선안을 발표한 직후 이뤄졌다는 점에서 주목된다.금융위원회와 금융감독원은 개선안을 통해 은행지주 회장의 연임에 대한 주주 견제를 강화하기로 했다. 첫 연임부터는 출석 주주 의결권의 3분의 2 이상, 두 번째 연임부터는 4분의 3 이상의 찬성을 얻도록 하는 내용이다. 아울러 국민연금 등 기관투자자들이 스튜어드십 코드(의결권 행사 제도)에 따라 이사회의 독립성과 책임성, 회장 후보의 적격성을 적극적으로 점검하도록 유도하기로 했다.국민연금은 지난 6월 말 기준 KB금융 지분 9.23%를 보유한 최대 주주다. KB금융의 외국인 지분율도 78%를 넘어서는 만큼 이번 임시주총에서 국내외 주요 기관투자자들이 어떤 의결권을 행사할지 관심이 쏠린다.한편, KB금융 회장 선임 안건은 그동안 95%가 넘는 높은 찬성률로 통과돼 왔다. 2023년 양종희 회장 선임 당시에도 출석 의결권 기준 찬성률은 97.5%를 기록했다. 이번 주총은 금융당국의 지배구조 개선안 발표 이후 처음 열리는 회장 선임 관련 표결이라는 점에서 기관투자자들의 판단을 가늠할 시험대가 될 전망이다.