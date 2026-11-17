큰사진보기 ▲이철우 경북도지사가 17일 오후 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 2차 공공기관 이전 협조를 요청했다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

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정부가 2차 공공기관 지방 이전 계획을 조만간 발표할 예정인 가운데 경상북도가 농협중앙회와 한국마사회 등 주요 공공기관 유치를 위해 정부를 상대로 막바지 설득에 나섰다.이철우 경북도지사는 17일 서울 국토발전전시관에서 홍지선 국토교통부 장관을 만나 2차 공공기관 이전과 대구경북통합신공항 건설, 영일만 횡단구간 및 구미~군위 고속도로 건설 등 경북의 3대 핵심 사업에 대한 정부 지원을 건의했다.경상북도는 정부의 공공기관 이전 계획 발표가 임박한 만큼 농협중앙회, 한국마사회, 한국산업기술진흥원(KIAT), 국토교통과학기술진흥원(KAIA), 국가유산진흥원 등을 김천 혁신도시의 주요 유치 대상 기관으로 제시했다.이들 기관은 기존 혁신도시에 입주한 공공기관과 경북의 농업·제조업·교통물류 산업을 연계해 기존 이전기관과의 경제적 파급효과를 높일 수 있다는 구상이다.경북도는 2차 공공기관 이전을 계기로 김천 혁신도시를 공공기관과 관련 산업, 쾌적한 정주 환경이 어우러닌 '가족이 함께하는 자족도시'로 조성한다는 계획이다.이 자사는 지역 현안인 대구경북통합신공항 사업과 관련 대구시와 함께 공동사업자로 참여할 수 있도록 특별법 개정을 건의했다. 이와 함께 신공항 부지의 토지·주택 등 매입 비용을 정부가 지원하고 영일만 횡단구간, 구미~군위 고속도로 건설 지원도 함께 요청했다.이 지사는 "경북은 다양한 산업기반과 국토 중심의 지리적 이점을 가진 국가균형발전의 핵심 지역"이라며 "경북의 발전을 넘어 대한민국 국토 대전환을 이끌 중요한 과제인 만큼 전폭적인 지원을 부탁드린다"고 말했다.이 지사는 앞서 이재용 식품안전정보원장을 만나 식품안전정보원의 경북 이전을 요청했다. 또 황명석 경북도 행정부지사 역시 한국산업기술진흥원을 찾아 경북혁신도시 이전을 건의했다.경북도는 2차 공공기관 이전 발표가 임박했다고 보고 관계 부처와 국회, 유치대상 기관 임직원·노동조합 등을 상대로 유치활동을 이어간다는 방침이다.앞서 경북도는 지난 9월 경북도는 앞서 지난 9월 첨단제조혁신, 스마트물류, 애그리테크, 생활·교육 등 4대 전략을 중심으로 모두 46개 공공기관 유치를 추진한다고 밝힌 바 있다.특히 농협중앙회에는 경북의 농업 생산 기반을, 한국마사회에는 영천 렛츠런파크와 연계한 말산업 육성 가능성을 내세우고 있다. 한국산업기술진흥원과 국토교통과학기술진흥원에는 반도체·이차전지·모빌리티 등 지역 첨단산업과 연구개발 기능의 연계 필요성을 강조하고 있다.경북도는 공공기관 유치를 위해 김천 혁신도시 일대에 2500명 이상이 근무할 수 있는 임시 청사 후보지 13곳을 확보하고 이전기관 종사자의 가족 동반 이주를 유도하기 위해 주거비 지원과 어린이집 확대, 김천의료원 분원 설치, 교통·문화시설 확충 등 정주 여건 개선 방안을 검토하고 있다.