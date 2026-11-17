큰사진보기 ▲정민용 변호사. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장. ⓒ 유성호 관련사진보기

"저는 한 번도 그렇게 진술을 하거나 증언한 적이 없습니다. 저는 못 본 게 맞고, 단지 제가 진술한 거는 유동규 본부장님한테 돈을 전달했다는 사실만 있습니다."

윤석열 정부 당시 검찰의 조작수사·조작기소 의혹을 규명하기 위한 특검법이 17일 국무회의에서 의결된 가운데, 대장동 개발사업 당시 성남도시개발공사 실무자였던 정민용 변호사가 검찰 조사 과정에서 담당 검사로부터 '대장동 사업 잘된 거 우리도 알아요', '시키는 건 해야죠'라는 말을 들었다고 주장했다. 정 변호사가 배임 혐의를 부인하며 사업 성과를 설명하자 검사가 이같이 답했다는 것이다.정 변호사는 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금 사건과 관련해서도 "김 전 부원장이 사무실을 나갈 당시 양손에 아무것도 들고 있지 않았다"며 자신이 직접 목격한 상황을 공개했다. 김 전 부원장의 공소사실과 배치되는 주장을 펼친 것이다. 김 전 부원장은 1·2심에서 모두 징역 5년을 선고받았으며, 사건은 2025년 2월 항소심 선고 이후 1년 9개월 넘게 대법원에 계류 중이다.정 변호사는 이날 봉지욱 기자가 진행하는 '매봉쇼'에 출연해 이같이 밝혔다. 대장동 수사 이후 방송에서 자신의 입장을 밝힌 것은 이번이 처음이다.봉 기자가 대장동 사건을 부패 사건으로 보는지 묻자 정 변호사는 담당 검사와 나눴다는 대화를 소개했다.정 변호사는 배임 혐의에 대해 항변하던 중 검사로부터 '저희도 알아요. 대장동 사업 잘된 거'라는 말을 들었다고 주장했다. 이에 사업이 잘됐다면 왜 배임 혐의로 수사하느냐고 되묻자 검사가 '그러나 우리는 우리의 할 일이 있습니다. 시키는 건 해야죠'라고 답했다는 것이다.봉 기자가 실제로 들은 말인지 재차 확인하자 정 변호사는 "그게 정확한 워딩이었다. 제가 들은 워딩이다"라고 강조했다. 정 변호사는 대장동 사업에 대해 "민간이 다 가지고 갈 수 있는 사업을 이재명 시장이 성남시장 시절에 들어와서 공공의 이익을 가져온 것"이라며 공공이익 환수 성과를 강조했다.정 변호사는 문재인 정부 당시 1차 수사와 윤석열 정부 출범 이후 2차 수사의 분위기가 달랐다고 주장했다.그는 "1차 수사 때는 약간 '이게 뭐지'라는, 우왕좌왕하는 경험으로 느꼈다"며 "2차 수사 때는 딱 방향이 정해진 수사로 느껴졌다. 무슨 말을 해도 통하지 않았다"고 말했다. 이어 "검찰에서 그림을 그리는데 이미 그려진 그림에 모든 사람들은 와서 그 그림에 맞는 대답만 해야 되는, 약간 그런 수사였다고 생각하고 있다"라고 설명했다.검찰이 예상한 내용과 다른 진술을 하면 질문이 반복됐다는 주장도 내놨다. 정 변호사는 "'그건 아니다'라고 하면 '그럴 수도 있지 않냐?'를 계속 묻는다"며 "'아, 예. 그럴 수도 있겠네요'까지 가면 나중에 그거는 '그렇습니다'로 바뀐다"고 말했다. 그는 진술조서를 수정하려다 포기한 경험도 밝혔다. 정 변호사는 "한두 문장을 수정해서는 조서 전체가 바뀌는 게 아니기 때문에 결국 의미가 없구나라는 생각이 들어서 수정 자체를 포기하게 된다"고 했다.정 변호사는 수사가 이재명 당시 더불어민주당 대표를 향해 있었다고 느꼈다며 "제가 항변을 해도 검사님들은 '우리는 시킨 일을 한다'고 했었고, 모든 것의 귀결은 이재명이라는 말이 나와야 되는 걸로 저는 느낌을 받았다"고 주장했다.유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 진술과 자신의 기억이 달랐던 상황도 소개했다. 그는 검찰로부터 '유동규 본부장님은 그렇게 얘기를 하는데 왜 본인은 몰라요?'라는 질문을 받았다고 했다. 유 전 본부장이 2022~2023년 수사 과정에서 자신이 들어본 적 없는 사업의 세부 내용까지 진술하기 시작했다며 의문을 제기했다.정 변호사는 김 전 부원장의 불법 정치자금 사건 관련 자신의 증언 중 잘못 알려진 부분이 있다고 주장했다.그는 남욱 변호사 측에서 마련한 1억 원을 유 전 본부장에게 전달한 사실은 인정했다. 그러나 김 전 부원장이 그 돈을 받아 갔는지는 직접 보지 못했다고 밝혔다. 정 변호사는 김 전 부원장이 유 전 본부장의 사무실에서 나갈 당시 블라인드 아래로 양손을 확인했다고 설명했다. 돈이 쇼핑백 형태의 상자에 담겨 있었기 때문에 이를 들고 나가는지 살펴봤다는 것이다. 그는 "저는 김용 의원님 양손을 다 봤어요"라며 "아무것도 들고 가시는 게 없었어요"라고 말했다.유 전 본부장이 법정에서 김 전 부원장이 돈을 품에 안고 나갔다는 취지로 시연한 것에 대해서도 "되게 당황했습니다"라며 "안고 가려면 최소한 손을 이렇게 안거나 한쪽 손이라도 없어야 되지 않나"라고 의문을 제기했다.정 변호사는 자신의 증언이 김 전 부원장에게 돈이 전달됐다는 사실을 뒷받침한다는 해석에도 선을 그었다.그는 이 같은 취지의 의견서를 대법원에 제출했다고도 밝혔다. 유 전 본부장이 김 전 부원장과 스피커폰으로 통화했다는 주장에 대해서도 반박했다. 정 변호사는 "전혀 스피커폰으로 통화하신 적은 한 번도 없습니다"라며 유 전 본부장이 자신에게 통화를 들었는지 여러 차례 물었지만 들은 적이 없다고 말했다. 대질조사에서도 같은 입장을 유지했다고 설명했다.한편 정 변호사는 대장동 개발사업 관련 1심에서 징역 6년과 벌금 38억 원, 추징금 37억 2200만 원을 선고받았다. 재판부는 정 변호사가 민간업자들에게 유리하게 사업을 추진하는 데 관여해 성남도시개발공사에 손해를 끼쳤다고 보고 업무상 배임 혐의를 유죄로 판단했다. 다만 배임으로 얻은 이익이 얼마인지 명확하게 입증되지 않았다는 이유로, 이익 규모에 따라 형량을 높이는 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의는 인정하지 않았다.