큰사진보기 ▲유명 빵집 노동법 위반 고소, 노동청 유착 특별감독 촉구 직장갑질119 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

11월 17일 화요일 오후 1시 부산동부노동지청 앞에서 유명 빵집 노동법 위반 고소, 노동청 유착 특별감독 촉구 직장갑질119 기자회견이 개최됐다.직장갑질119는 "치즈케이크로 유명한 C 빵집 사장은 노동청 근로감독을 앞두고 근로계약을 프리랜서 계약으로 변경할 것을 요구하고, 휴게시간을 제대로 부여하지 않거나, 주 7일 근무와 주 52시간이 넘는 근무를 시키고 임금을 주지 않아 근로기준법을 위반했다. 4대 보험을 요구한 직원을 부당하게 해고하고, 직장 내 괴롭힘과 임금체불을 신고한 직원을 해고해 '신고를 이유로 불리한 처우 금지'를 위반했다. 친족인 변호사를 통해 사회초년생인 청년을 업무방해 등으로 형사 고소해 '입틀막'을 했다. 이외에도 5인미만 쪼개기, 증거인멸, 노동청 근로감독관과의 유착 의혹 등 다양한 문제들이 있다"며 기자회견 취지를 밝혔다.장종수 직장갑질119 온라인노조 사무처장은 "이번 사건은 5인 미만 사업장에 근로기준법이 일부만 적용되는 법의 사각지대를 아주 철저하게 이용한 사례다. C 빵집은 5인 미만 사업장이 되기 위해 사업장을 3개로 쪼갰다. 3곳의 사업장을 사실상 하나로, 단일하게 운영하면서도 5인 미만 사업장이라는 이유로 연차도, 연장근로 가산수당도, 휴일근로수당도 지급하지 않았다. 2026년 5인 미만 사업장 노동자는 390만 명이다. 언제까지 국가가 5인 미만 사업장 노동자를 방치하려는지 모르겠다. 근로기준법이 배제된 그곳은 사각지대가 되어 온갖 일들이 벌어지고 있다. 5인 미만 사업장 노동자에게 가해진 차별의 역사 70년 이제 끝내야한다"고 규탄의 목소리를 높였다.C 빵집에서 일하다 부당해고를 당한 노동자 도희(가명)는 "해고된 동료가 참다 못해 임금 체불과 부당 해고를 노동청에 신고하자 회사는 법망을 피하기 위해 서류상 매장을 쪼개 5인 미만 사업장으로 위장 운영하기 시작했다. 사용자는 저에게 해고 당한 그 동료를 형사 고소하라고 요구했다. 사용자의 고소 요구와 미지급된 임금 문제를 더는 참지 못하고 저 역시 노동청에 신고했다. 그러자 회사는 기다렸다는 듯 납득할 수 없는 사유로 저마저 해고했다. 저는 단지 일한 만큼의 정당한 대가와 부당한 해고를 다투려 했을 뿐인데, 순식간에 피의자가 되어 경찰 조사를 받고 죄인이 된 것 같은 공포와 피말리는 시간을 견뎌야 했다. 그렇게 버텨낸 끝에 마침내 노동위원회로부터 회사가 가짜 5인 미만 사업장임을 인정받고 부당해고 판정을 받아낼 수 있었다. 하지만 판정 이후에도 회사의 보복성 갑질은 멈추지 않았다. 사회초년생 청년이 왜 회사의 꼼수를 입증하기 위해 홀로 싸워야 하고 끝없는 고소 협박에 시달려야 하는가? 다시는 저처럼 사회에 첫발을 내딛는 청년이 부당한 갑질과 보복성 고소 앞에서 무너지지 않도록 가짜 5인 미만 사업장의 불법 행위에 대해 철저히 조사하고 엄벌해 주시기를 노동청에 간곡히 호소한다"고 말했다.도희 노동자의 대리를 맡고 있는 이예인 변호사는 "사업장을 쪼개는 순간, 괴롭힘을 신고한 노동자를 지켜줄 장치도 함께 꺼진다. 이 사업장은 처음부터 5인 이상이었고, 고소인은 마땅히 보호받았어야 할 노동자였다. 이것을 가장 먼저 가려내야 할 곳이 바로 노동청이다. 그런데 이 사업장을 조사한 근로감독관이 오히려 업주에게 '업무방해로 접수하라'고 권했다는 의혹이 국정감사에서 제기됐다. 장관은 사실이라면 대단히 부적절한 처신이라고 답했지만, 제대로 된 조사는 아직 없다. 쪼개진 서류 뒤에 숨은 사업주를 찾아내야 할 감독관이 거꾸로 사업주 편에 섰다면, 직권남용이라는 의혹을 피할 수 없다. 노동청은 해당 감독관을 철저히 조사해야 한다. 그리고 특별근로감독으로 쪼개기와 가짜 프리랜서 계약의 실체를 밝혀야 한다"고 말했다.도희 노동자의 대리를 함께 하고 있는 유지수 변호사는 "부산지방노동위원회는 이미 이 해고를 부당해고로 판정했다. 그러나 고소인의 피해는 여전히 회복되지 않고 있다. 노동위원회에 고소인을 위한 사실확인서를 써 준 동료는 사업주로부터 형사 고소를 당했고, 또 다른 동료는 사실확인서를 거짓으로 쓴 것 아니냐는 추궁을 받았다. 5인 미만 사업장 쪼개기 속에서, 작은 사업장의 노동자들은 침묵하며 견디거나 말하고 쫓겨나거나, 둘 중 하나를 강요받아 왔다. 그러나 여러 사업장에 흩어져 있더라도 노동자라는 이름으로 함께 단결한다면, 이 처지를 타개하고 노동자로서 마땅히 누려야 할 권리를 지킬 수 있을 것이다. 각자의 자리에서 용기를 내고 서로 연대한다면 그 힘은 더욱 커질 것이다. 변호사로서 고소인이 이 싸움에서 승리하고, 그 승리가 다른 노동자들과의 연대로 퍼져 나갈 수 있도록 끝까지 고소인을 엄호하겠다"고 말했다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 "재발 방지 대책과 근로감독관 징계 그리고 사업장 특별 감독 즉시 실행하라. 5인 미만 위장 사업장으로 쪼개기가 늘어나고 있다. 노무사들이 5인 미만 사업장으로 만들어 준다는 컨설팅 광고가 넘쳐나고 있다. 이러한 탈법 행위를 막기 위해 2018년도에 근로기준법 시행령이 바뀌었다. 그럼에도 불구하고 노동자가 진정을 넣는데 쪼개기 계약이 탈법인지 불법인지 제대로 조사조차 하지 않고 노동위원회로 가라는 말만 하는 노동부는 무엇을 하고 있는건가? 근로기준법 사각지대로 계속 방치하는 것, 이제는 더 이상 미룰 수 없는 문제라 생각한다. 근로기준법을 모든 노동자에게 적용해야 불평등 문제를 해결할 수 있다. 근로기준법을 모든 노동자에게 적용할 것을 강력히 촉구한다"고 말했다.