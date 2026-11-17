큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 17일 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에서 반도체 산업의 초격차 경쟁력 확보를 위한 협력 의지를 밝히고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 17일 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에서 참석자들과 반도체 클러스터 조성을 염원하는 손팻말을 들고 구호를 외치고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(왼쪽 네 번째)이 17일 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에서 참석자들과 손을 맞잡고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 17일 경기도경제과학진흥원에서 열린 ‘경기도 K-반도체 초격차 비전선포식’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

정명근 화성특례시장이 경기도의 반도체 초격차 전략에 맞춰 화성시의 글로벌 반도체 산업 기반을 활용한 경쟁력 강화에 나선다. 삼성전자 화성캠퍼스를 중심으로 ASML·ASM·도쿄일렉트론 등 세계적인 반도체 장비기업과 소재·부품·장비(소부장) 기업이 집적된 산업 생태계를 바탕으로 경기도 반도체클러스터 조성에 힘을 보태고, 기업 투자와 기술혁신을 뒷받침하겠다는 구상이다.정명근 시장은 17일 경기도경제과학진흥원과 차세대융합기술연구원에서 열린 '경기도 K-반도체 초격차 비전선포식'에 참석해 경기도의 반도체 산업 육성 전략에 대한 협력 의지를 밝혔다.이날 경기도는 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 8개 시의 산업 기반을 하나로 연결하는 반도체클러스터 조성 전략을 발표했다. 지역별로 연구개발과 설계, 제조, 소부장 기능을 특화해 광역 반도체 혁신 생태계를 구축하고 정부의 반도체클러스터 지정 공모에 공동 대응한다는 계획이다.화성시는 이 가운데 용인·이천·평택과 함께 반도체 제조 거점 역할을 맡는다.화성시는 삼성전자 화성캠퍼스를 비롯해 글로벌 반도체 장비기업들이 자리 잡은 국내 주요 반도체 산업도시다. 특히 반도체 제조기업과 장비기업, 지역 소부장 기업이 연결된 산업 기반을 갖추고 있다는 점이 강점이다.정명근 시장은 이날 "반도체는 대한민국 경제의 새로운 역사를 쓰고 있는 핵심 전략산업"이라며 "경기도가 반도체 초격차의 큰 그림을 그린다면, 화성특례시는 산업 현장에서 그 비전이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "세계적인 반도체 기업들이 집적된 화성특례시의 강점을 바탕으로 기업이 투자하고 성장하기 좋은 환경을 조성하는 한편, 반도체 클러스터 공모에도 경기도와 긴밀히 협력해 공동 대응하겠다"고 밝혔다.시는 이를 위해 반도체 기업의 기술 경쟁력 강화와 전문인력 양성, 산·학·연 협력 확대 등을 추진할 방침이다. 글로벌 기업과 국내 소부장 기업 간 협력을 촉진해 산업 생태계 전반의 기술혁신을 지원한다는 구상이다.이번 경기도의 광역 클러스터 구상에서 화성시가 맡은 역할은 단순한 생산시설 집적지에 그치지 않는다. 반도체 제조기업과 글로벌 장비기업, 국내 소부장 기업이 함께 성장하는 산업 생태계를 강화하는 것이 핵심 과제다.반도체 산업은 제조시설의 규모뿐 아니라 생산공정에 필요한 장비와 소재의 기술력, 안정적인 공급망, 전문인력 확보가 경쟁력을 좌우한다. 화성시가 보유한 글로벌 기업 네트워크를 지역 기업의 기술개발과 성장으로 연결할 수 있다면 산업적 파급효과도 확대될 수 있다.다만 기업 집적이라는 기존 강점이 곧바로 지역 산업 전체의 경쟁력으로 이어지는 것은 아니다. 대기업과 글로벌 장비기업의 투자 효과가 지역 소부장 기업으로 확산하도록 지원하고, 전문인력 양성과 산학연 협력을 구체적인 사업으로 연결해야 한다.정명근 시장이 기업 투자환경 조성과 산업 현장의 실질적인 성과를 강조한 것도 이런 과제와 맞닿아 있다. 앞으로 경기도와 8개 시의 공동 공모 대응 과정에서 화성시가 제조 거점으로서 어떤 역할을 제시하고, 지역 기업의 기술 경쟁력 강화와 인재 확보를 어떤 정책으로 뒷받침할지가 주목된다.