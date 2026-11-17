가을철로 접어들며 산업수도로 불리는 울산의 공단과 폐기물업체에서 잇따라 화재가 발생했지만 다행히 인명피해나 큰 사고 없이 진화됐다(관련 기사 : 울산 재활용수거업체서 화재... 폐기물에 화재 잇따라
).
이와 관련해 울산시는 17일 시청 마당에서 '울산소방본부 확장형 소방 재난지휘차 장비 시연회'를 열고 화재 대응을 점검하는 한편 김상욱 시장 주재로 시청 상황실에서 소방 분야 주요 현안 정책 점검회의를 갖고 대응 방안을 논의했다.
김상욱 시장은 "울산지역 공장 화재가 다수 발생했으나 모두 초기 진압되었고 인명 피해와 불 확산이 없었다"라며 "울산소방본부의 초동 대응과 인근 기업 간 협업 체계가 높이 평가된다"라고 밝혔다;
이에 정해식 울산소방본부 재난대응과장은 "화학공장 화재 당시 소화전 연결, 소방용수 지원, 포소화약제 대기 등 협업이 원활하게 이루어졌으며 향후에도 협업 체계를 유지·관리하기로 했다"라고 밝혔다.
이어 "공장 화재가 여러 건 있었으나 모두 초기 진압됨, 인명 피해와 불 확산 없었다"라며 "울산은 액체 위험물 활동량이 많아 울산소방본부는 관련 노하우와 직원 역량을 갖추고 있다"라고 밝혔다.
특히 "화학공장 화재 시 에쓰오일 샤힌 프로젝트를 통해 바로 소화전을 연결하는 등 방수 압력 저하에 대비해 인근 공장에서 소방용수를 지원했다"라며 "복합 화재 대응은 소방본부 단독으로 한계가 있어 주변 기관과의 협업 체계를 중심으로 유지·관리가 필요하다"라고 강조했다.
울산소방본부, 우수 소방공무원 4명 특별승진
한편 울산소방본부는 이날 화재 진압과 구조·구급, 예방 행정 등 각 분야에서 시민의 생명과 안전을 지키는 데 헌신한 우수 소방공무원 4명을 특별승진 임용했다.
17일 시청 본관 7층 상황실에서 열린 '2026년 업무유공 소방공무원 특별승진 임용식'에는 특별승진 대상자 4명 중 3명이 참석, 김상욱 울산시장이 직접 임용장을 수여하고 소방행정과장과 함께 새 계급장을 부착했다.
특별승진 대상자는 ▲김현욱 소방장(소방본부 119특수대응단) ▲이대규 소방장(중부소방서 병영119안전센터) ▲김동민 소방교(북부소방서 예방안전과) ▲김우진 소방교(중부소방서 태화119안전센터) 등 4명이다.
김현욱·이대규 소방장은 소방위로, 김동민·김우진 소방교는 소방장으로 각각 승진했다.
구조 분야의 김현욱 소방장은 구조·생활안전 활동과 구조대원 교육에 힘썼으며, 2024년 모범구조대원으로 선정됐다.
화재 분야의 이대규 소방장은 온산·온양 산불과 중구 성안동 산불 등 주요 화재 현장에서 진압 활동을 펼쳤다.
행정 분야의 김동민 소방교는 고층건물과 대형 공장 등 시설별 특성을 반영한 화재안전조사를 실시하고, 북구 노후 공동주택 67곳의 합동점검에도 참여했다.
구급 분야의 김우진 소방교는 구급 출동 2,299건과 중증 응급환자 이송 59건을 기록했으며, 심정지 환자 소생에 기여해 하트세이버를 두 차례 받았다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷신문 시사울산에도 함께 게재됩니다