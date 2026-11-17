큰사진보기 ▲전남광주노동포럼 제1차 회의. 2026. 11. 17 ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시는 17일 광주청사에서 열린 '전남광주노동포럼' 건설산업 분야 첫 회의에 참석해 산업전환에 따른 노동현안을 청취하고 정책 대응방안을 모색했다.회의에는 광주지방고용노동청, 전남광주통합특별시의회, 전남광주통합특별시 등 관계부서 관계자가 참석했다.이날 회의에선 '건설산업의 지속가능한 전환과 반도체 특구의 의미'에 대한 주제발표에 이어 인공지능(AI)·반도체 산업 관련 분야가 논의됐다.참석작들은 AI와 반도체 관련 건설사업 추진 과정에서 예상되는 애로사항을 공유하고, 타 지역 현장 실태조사 추진 방안에 대해 의견을 주고 받았다.논의를 이끄는 전남광주노동포럼은 노동현장 의견을 정책에 반영하고, 산업구조와 노동환경 변화에 대응하기 위해 지난 7월 출범했다.민주노총과 한국노총, 이른바 양대노총 소속 노동계 관계자와 학계 전문가 등 90여 명이 포럼에 참여하고 있다.포럼은 AI·반도체 등 산업전환과 지역 현안에 대응하기 위해 건설산업, 전력산업, 정주여건 등 3개 분야를 우선 논의과제로 선정했다.민간 주도하되, 행정과 관계기관이 참여하는 방식으로 분야별 노동현안과 정책과제를 발굴할 계획이다.전남광주통합특별시 관계자는 "민간이 주도하는 지역의 사회적 대화 창구인 전남광주노동포럼에 적극 협력하고 현장에서 제안한 정책과제가 실효성 있는 노동정책으로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.