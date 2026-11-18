큰사진보기 ▲서울중앙지법서 만난 추경호-장동혁추경호 대구시장(전 국민의힘 원내대표·오른쪽)이 18일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판에 출석, 법정으로 향하며 장동혁 국민의힘 대표와 인사하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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추경호 대구시장이 내란중요임무종사 사건 1심에서 무죄를 선고받았다.18일 오후 서울중앙지방법원 형사합의34부(재판장 한성진 부장판사)는 추경호 대구시장(12·3 내란 당시 국민의힘 원내대표) 내란중요임무종사 사건 1심 판결에서 "검사가 제출한 증거만으로는 내란중요임무종사 혐의가 입증되지 않는다"며 무죄를 선고했다.추경호 시장은 2024년 12월 4일 국민의힘 원내대표로서 국민의힘 비상의원총회 장소를 국회→국민의힘 당사→국회→당사로 여러 차례 바꿔 공지해, 국민의힘 소속 국회의원들의 비상계엄 해제요구 결의안 표결 참여를 방해한 혐의로 지난해 12월 7일 기소됐다.당시 우원식 국회의장은 12월 3일 밤 11시 55분 "모든 국회의원은 지금 즉시 국회 본회의장으로 모여달라"는 입장을 발표했는데, 추경호 원내대표는 8분 뒤 당사 3층에서 국민의힘 비상의원총회를 진행한다고 공지했다.국회 본회의에서 비상계엄 해제요구 결의안이 통과된 후 한동훈 국민의힘 대표가 2차 비상계엄 선포 가능성 등을 이유로 국회 본회의장에 집결할 것을 요구했지만, 추 원내대표는 이를 거부했다.