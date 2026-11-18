큰사진보기 ▲제물포고등학교 학생들이 무감독 시험 선서를 하는 모습. ⓒ 제물포고등학교 관련사진보기

"학식은 사회의 등불, 양심은 민족의 소금.…"

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'032(인천)'로 시작하는 지역번호로 이곳에 전화를 걸자 흘러나오는 통화연결음. AI(인공지능) 부정행위 파장으로 양심과 신뢰가 흔들리는 시대에도 감독관 없는 교실에서 학생들끼리 시험을 치르는 학교가 있다. '무감독 시험'을 70년간 이어온 인천 제물포고등학교다.앞선 통화연결음은 제물포고 교훈이기도 하다. 1954년 개교한 제물포고는 2년 뒤인 1956년 1학기 중간고사부터 감독 교사 없이 학생들 스스로 시험을 보는 무감독 시험을 실시하고 있다. 학생들은 시험 시작 전 "무감독 시험은 양심을 키우는 우리 학교의 자랑"으로 시작하는 선서나 "양심의 1점은 부정의 100점보다 명예롭다"라는 구호를 외친다. 시험·답안지를 배부한 교사는 시험이 시작하면 교실을 나갔다가 시험이 끝난 뒤 돌아와 답안지를 회수한다.초대 교장 길영희 선생의 제안으로 시작된 첫 무감독 시험에선 전교생 569명 중 60점 이하 낙제생이 53명이나 나왔다. 그러나 길 교장은 '부정행위로 낙제를 면하지 않고 양심을 지킨 학생들'이라고 격려했고, 이들은 다음 학기 전원 진급에 성공했다. 제물포고는 이를 "학교가 추구하는 양심 교육의 의미와 방향을 제시해 준 사건"으로 평가하고 있다.김원일 제물포고 교감도 무감독 시험을 보고 학교를 졸업한 동문이다. 김 교감은 17일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "무감독 시험은 양심 교육의 일환"이라며 "갑자기 요즘 AI가 생겼으니 (무감독 시험을) 하지 말아야 하는 것 아니냐고 얘기할 수 있겠지만, 아날로그 방식으로도 충분히 부정행위를 할 수 있는데도 저희는 안 해 오고 있다. 양심 교육을 강화한다면 크게 문제가 되지 않을 것"이라고 말했다.그러면서 "정기고사 땐 양심에 따라 무감독으로 시험을 보되, 모의고사 때만 학생들 연습을 위해 감독을 배치하고 있다"라며 "1학년 때 입학하면 무감독 시험 선서식도 하고 있다. 저도 동문으로서 무감독 시험을 치른 사람 중 한 명이라 자부심을 느낀다"라고 덧붙였다.