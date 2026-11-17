큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 마친 뒤 취재진의 질문을 듣고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"첫째, 감독관은 스마트안경 여부를 전수검사 합니다. 둘째, 최근 확인된 초소형 카메라 등 새로운 유형의 부정행위 수법에 대응하기 위하여 옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙여 가립니다. 아날로그 방식의 대학수학능력시험(수능) 시계 등 모든 물품을 확인할 때, 초소형 카메라 등 전자기기가 숨겨져 있는지를 확인하기 위하여 양 소매를 걷고 옷깃, 단추 등도 확인합니다."

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큰사진보기 ▲교육부가 17일 시도교육청을 통해 수능 감독교원들에게 보낸 '수능 감독관 유의자료'. ⓒ 교육부 관련사진보기

17일 오후 3시, 한성숙 국무총리가 발표한 '수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문' 가운데 주요 내용이다. 수능 감독관인 교사들이 수능 학생의 신체와 물품을 뚫어져라 쳐다보아야 가능한 일이다. 첨단 부정행위에 대응한다면서 감독교사가 더 강하게 육안 검사를 하는 방법을 내놓은 것이다.미리 준비하지 않아 통신사 전파 차단도 못 하고, 시험장에 전파 감지기, 열화상 카메라도 설치하지 못하기 때문이다. 금속탐지기 또한 복도 감독관이 화장실 다녀오는 일부 수능생에 한해 사용할 예정이다.이에 대해 교육계 안팎에서는 "교육부는 도대체 그동안 무엇을 했는가"라는 비판이 나오고 있다.서울교사노조는 이날 낸 논평에서 "무엇보다 감독관이 수험생의 신체를 뚫어져라 주시해야 하는 상황에서 현장의 심리적 압박은 한계에 다다르고 있다"라면서 "감독관의 정당한 제지나 시선 처리조차 민원과 소송의 빌미가 되는 현실이다. 인공지능(AI) 부정행위에 대한 대책을 마련하지 못한 교육부 탓에, 교사들은 비현실적인 감독 지침과 책임을 떠안게 됐다"라고 비판했다.이어 서울교사노조는 "교사의 육안에 기대는 방식으로는 더 이상 수능의 공정성을 담보할 수 없다"라면서 "(다음 수능부터는) 교사 차출에 의존하는 낡은 구조를 끝내고, 정밀 탐지 장비를 활용한 감독 시스템을 도입하라"라고 요구했다.한국교원단체총연합회도 이날 입장문에서 "단추형 초소형 카메라 등 첨단화된 기기 검사를 위해 수험생의 옷깃·소매 등을 확인하는 과정에서 신체 접촉이나 노출이 발생하면 민원·분쟁으로 번질 우려도 있다"라면서 "꼼꼼히 확인하면 인권침해나 시험 방해 시비를 걱정하고, 확인하지 못하면 부정행위를 놓친 책임을 걱정해야 하는 상황에 교사들을 내몰아서는 안 된다"라고 우려했다.'수능 준비 부족'에 대해 전국교직원노동조합(전교조)도 이날 논평에서 "정부는 그동안 무엇을 준비했는가. 첨단기술의 발전을 지켜보면서도 수능을 코앞에 두고서야 허둥댄 정부의 안일한 대응은 비판받아 마땅하다"라면서 "교육부는 준비 부족으로 수험생과 감독교사에게 혼란과 부담을 안긴데 대해 통렬히 반성해야 한다"라고 강조했다.이와 관련 교사노조연맹은 이날 낸 논평에서 "첨단기기 식별의 한계를 교사 개인의 주의력으로 보완하려 해서는 안 된다"라면서 "정부는 면책을 약속했지만, 분쟁 발생 시 교육 당국이 직접 대응하고, 법률지원과 소송 비용 부담 등 구체적인 보호 방안을 마련해야 한다"라고 요구했다.한편, 수능시험장 총감독관을 맡은 서울 지역 한 공립고교 교장은 <오마이뉴스>에 "최첨단 커닝에 대응해야 하는 감독교사들이 자기 눈으로 수능생의 신체와 부착물을 더욱더 강하게 감시해야 하니 긴장도가 더 높을 수밖에 없다"라면서 "앞으로는 교육 당국이 커닝을 미리 막기 위한 장비를 설치하는 등 도구와 시스템에 의한 감독 방식을 추구하길 바란다. 결국 올해 수능은 감독 교원들이 '몸빵'으로 수능 부정행위를 막을 수밖에 없는 형편"이라고 설명했다.