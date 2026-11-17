큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 17일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘경기도 케이(K)-반도체 초격차 비전선포식’에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장(오른쪽 3번째)이 17일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘경기도 케이(K)-반도체 초격차 비전선포식’에 참석해 추미애 경기도지사, 비전선포식 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장(오른쪽 3번째)이 17일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 ‘경기도 케이(K)-반도체 초격차 비전선포식’에서 비전선포식 참석자들과 함께 손펫말을 들고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 경기도 내 8개 시가 공동 추진하는 반도체클러스터 조성에 맞춰 수원을 반도체 연구개발(R&D) 핵심 거점으로 육성하는 구상을 구체화하고 있다. 삼성전자를 비롯한 첨단기업과 대학, 연구기관, 전문인력이 집적된 수원의 산업 기반을 활용해 연구개발 역량을 강화하고, 이를 경기도 반도체 산업의 초격차 경쟁력으로 연결하겠다는 것이다.수원시와 경기도를 비롯한 8개 시는 반도체 산업의 지역별 특성을 살려 하나의 광역 반도체 혁신 생태계를 구축하고 정부의 반도체클러스터 지정 공모에 공동 대응하기로 했다.이재준 시장은 17일 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 열린 '경기도 K-반도체 초격차 비전선포식'에 참석해 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화와 메가클러스터 조성을 위한 협력 의지를 밝혔다.이번 구상의 핵심은 8개 시가 산업 기능을 나눠 맡고 이를 하나의 생태계로 연결하는 것이다. 수원은 연구개발, 성남은 반도체 설계, 용인·화성·이천·평택은 제조, 안성·오산은 소재·부품·장비 분야를 담당한다.지역별로 강점이 있는 분야에 집중하면서 연구개발부터 설계, 소재·부품·장비 공급, 제조와 양산까지 연결되는 산업 구조를 만들겠다는 것이다.이재준 시장은 이날 "삼성전자를 비롯한 수많은 첨단기업, 우수한 대학, 연구 인프라, 인적자원이 집적된 수원시는 연구·개발의 최적지"라며 "수원의 강력한 연구·개발 역량이 K-반도체 초격차를 이끄는 핵심이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.수원이 맡게 될 연구개발 거점은 이번 광역 클러스터 구상에서 중요한 축이다. 반도체 산업의 경쟁력이 대규모 생산시설 확보뿐 아니라 차세대 기술 개발과 설계, 검증 역량에 의해 좌우되기 때문이다.특히 수원은 삼성전자 본사를 비롯한 반도체 관련 기업과 대학, 연구기관이 자리 잡고 있어 연구개발 인프라를 활용할 여지가 크다. 이를 산업 현장의 기술 수요와 연결하고 기업·대학·연구기관 간 협력을 확대하는 것이 수원시의 과제가 될 전망이다.8개 시의 역할 분담은 반도체특별법이 제시한 초격차 기술경쟁력 확보, 산업생태계 강화, 공급망 내재화와 경제안보, 투자·인프라 확충, 집적효과 극대화, 핵심 인재 확보라는 6대 목표와도 연결된다.다만 연구개발 거점이라는 역할이 실제 성과로 이어지려면 구체적인 지원책이 뒤따라야 한다. 연구시설과 장비의 공동 활용, 기업의 기술개발 및 실증 지원, 대학과 기업을 연결하는 인재 양성 체계 등이 함께 마련돼야 한다.이재준 시장이 "지원을 아끼지 않겠다"고 밝힌 만큼 수원시가 연구개발 분야에서 어떤 사업과 투자계획을 제시할지가 중요하다. 경기도와 8개 시의 공동 클러스터 추진이 정부 지정으로 이어질 수 있을지도 지켜봐야 한다.수원시는 이번 공동지정 추진을 계기로 제조 중심의 반도체 산업 기반을 연구개발과 기술혁신으로 확장한다는 방향을 제시했다. 이 시장의 구상이 실제 정책으로 구체화한다면 수원은 경기도 반도체 산업에서 생산시설을 뒷받침하는 연구개발 거점으로서 역할을 맡게 된다.