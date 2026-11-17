큰사진보기 ▲부천시의회 소속 남성 의원이 동료 여성 의원을 강제추행한 사건과 관련해 법원이 피해자에게 2,500만 원을 배상하라고 판결했다. 특히 피고 측이 피해자의 도발에 대응하는 과정에서 발생한 행위라며 책임을 제한해야 한다고 주장했지만, 법원은 이를 인정할 증거가 없다며 받아들이지 않았다. ⓒ 정재현 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부천시의회 소속 남성 의원이 동료 여성 의원을 강제추행한 사건과 관련해 법원이 피해자에게 2,500만 원을 배상하라고 판결했다. 특히 피고 측이 피해자의 도발에 대응하는 과정에서 발생한 행위라며 책임을 제한해야 한다고 주장했지만, 법원은 이를 인정할 증거가 없다며 받아들이지 않았다. ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

부천시의회 소속 남성 의원이 동료 여성 의원을 강제추행한 사건과 관련해 법원이 피해자에게 2500만 원을 배상하라고 판결했다. 특히 피고 측이 피해자의 도발에 대응하는 과정에서 발생한 행위라며 책임을 제한해야 한다고 주장했지만, 법원은 이를 인정할 증거가 없다며 받아들이지 않았다.인천지방법원 부천지원 민사재판부(판사 박상곤)는 지난 11월 10일 손해배상 청구 소송에서 피고인 박성호 전 부천시의원에게 원고에게 위자료 2500만 원과 지연손해금을 지급하라고 판결했다. 원고가 청구한 손해배상액은 5000만 원이었다. 법원은 이 가운데 절반인 2500만 원을 인정하고 나머지 청구는 기각했다.<부천뉴스>가 최근에 입수한 판결문에 따르면 사건은 2023년 5월 10일 오후 8시 15분께 전남 순천시 장천2길 ㅎ회관(식당)에서 발생했다. 당시 부천시의회 소속 시의원과 사무국 직원 등이 참석한 '부천시의회 합동 의정 연수' 회식 자리였다.피고는 같은 테이블에 앉아 있던 동료 여성 의원에게 다가가 갑자기 양손으로 어깨를 잡아 흔들고, 오른팔로 목을 감싸 안았으며, 왼손으로 피해자의 왼손을 만진 것으로 판결문에 기재됐다. 법원은 이 행위를 강제추행으로 인정했다.이 사건은 형사재판으로 먼저 시작됐다. 인천지방법원 부천지원은 2025년 6월 27일 강제추행 혐의를 유죄로 인정해 피고에게 벌금 700만 원을 선고했다. 피고와 검사가 모두 항소했지만 인천지방법원 항소심 재판부는 2026년 7월 10일 양측의 항소를 모두 기각했다. 피고가 다시 대법원에 상고했으나 대법원도 지난 9월 8일 상고를 기각했다. 이에 따라 강제추행에 대한 형사 유죄판결 벌금 700만 원이 확정됐다.민사재판부는 확정된 형사판결에서 인정된 사실을 중요한 증거로 판단했다. 재판부는 판결문에서 "원고는 피고의 이 사건 불법행위(강제추행)로 인하여 정신적 고통을 받았을 것이 경험칙상 분명하다"며 피고에게 손해배상 책임이 있다고 밝혔다.위자료 산정에는 강제추행 행위의 내용과 원고·피고의 관계, 피고에 대한 형사처벌의 정도, 피해자가 입은 정신적 고통 등이 종합적으로 고려됐다. 이에 따라 법원은 위자료를 2500만 원으로 정했다.이번 판결에서 주목되는 대목은 피고 측의 과실상계 주장이다. 피고 측은 강제추행 행위가 원고의 도발에 대응하는 과정에서 발생한 것이라며 피해자에게도 책임이 있으므로 배상액을 줄여야 한다고 주장했다. 그러나 재판부는 이를 받아들이지 않았다.재판부는 "피고가 제출한 증거들만으로는 피고의 이 사건 불법행위가 원고의 도발에 대응하여 이루어진 것이라고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다"고 판시했다. 결국 피고 측의 책임 제한 주장은 배척됐다.이번 판결에 따라 피고는 원고에게 2500만 원과 함께 2023년 5월 10일부터 판결 선고일인 2026년 11월 10일까지 연 5%, 그 다음 날부터 완제일까지 연 12%의 지연손해금을 지급해야 한다. 소송비용은 원고와 피고가 각각 50%씩 부담하도록 했다. 법원은 배상금 지급 부분에 대해 가집행도 허용했다.한편 이번 판결은 민사 1심 판결로, 판결문에 따르면 불복할 경우 판결 정본을 송달받은 날부터 2주 이내에 항소할 수 있다.