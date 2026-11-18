큰사진보기 ▲16일 서울 영등포여자고등학교에서 교직원이 2027학년도 수능시험 '스마트기기 활용 부정행위 관련 제재' 안내문을 부착하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"내가 잠을 줄여가며 공정하게 쌓아 올린 노력의 가치가, 사기술을 쓴 누군가 때문에 무너졌다. 내 몫의 보상(더 좋은 대학, 더 높은 서열)을 빼앗겼다."

큰사진보기 ▲대학수학능력시험(수능)이 이틀 앞으로 다가온 17일 서울 성북구 강북종로학원에 다 쓴 수험서들이 쌓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"소위 부모 찬스 같은 저마다의 배경이 다르고 또 받아온 사교육의 차이까지 크더라도 최소한 시험장에서만큼은 동일한 조건에서 시험을 치는 거라 믿고 싶었는데... 묵묵히 공부했던 이들이 스스로의 부족함을 탓했던 시간들을 누가 어떻게 보상해 줄 수 있을까요. 미래 제도를 손보기에 앞서서 일단 그게 과거 어떤 시험이든 문제가 있다면 발본색원해야 하지 않겠습니까."

최근 입시 유튜버 미미미누가 눈물을 보였다. AI 안경을 이용한 시험 부정행위 논란이 불거지자, 오랜 시간 수능을 준비해 온 수험생들이 정당한 평가를 받지 못할 수 있다는 불안감에 교육당국을 향해 구체적인 대책과 수능 연기 검토를 촉구하면서다. 그는 수험생들의 절박함을 가장 가까이서 지켜봐 온 이로, 제도의 허점 앞에 분노하고 안타까워하는 그 마음을 모르는 바는 아니다.언론과 대중 역시 일제히 '시험장 안의 공정성'이 무너졌다고 목소리를 높이고 있다. 어떤 감시 장비를 도입해 부정행위자를 색출할 것인지, 누가 어떤 전파탐지기를 어떻게 설치할 것인지에만 온통 혈안이 되어 있다. 하지만 그 거대한 소란 속에서, 내 마음 한구석은 묘한 불편함과 낯섦으로 채워졌다.솔직히 고백하자면, 나는 이 사태를 보며 분노하는 수험생들의 '박탈감'에 선뜻 공감할 수가 없다. 그리고 문득 묻게 된다. 우리는 과연 무엇을 빼앗겼기에 이토록 피눈물을 흘리고 있는가.이번 논란을 보면 묘한 아이러니를 보게 된다. 세무사 시험에서 드러난 부정행위의 실상을 들여다보면 대단한 미래 기술이라기보다는, 결국 초소형 카메라와 통신 장치를 이용한 고전적인 꼼수의 연장선에 가깝다. 그런데 사회는 이를 두고 온통 소란을 떨며 전파탐지기를 도입하고 감독관을 늘리는 방안을 논의하고 있다.물론 부정한 수법으로 규칙을 어긴 이들을 처벌하는 것은 당연한 수순이다. 다만 그 풍경을 멀리서 지켜보면 이상한 엇박자가 느껴진다. 한쪽에서는 AI를 다루는 역량이 곧 시대적 경쟁력이라며 목소리를 높이는데, 정작 교육과 선발의 현장에서는 시험장 내의 AI나 통신 기기를 철저히 배제하는 데만 온 행정력을 쏟고 있다.시대는 AI를 말하면서, 시험은 AI를 엄격하게 차단해야 하는 모순. 무엇을 어떻게 평가해야 하는가에 대한 고민 대신, 감독과 감시의 촘촘함만을 화두로 삼는 풍경이 이어지고 있다.AI를 필요로 하면서, 교육은 AI를 배제한다. 이 모순 속에서 수험생들이 지키고 싶어 하는 '공정성'이란 도대체 무엇인가? AI를 사용하지 못하게 묶어둔 낡은 링 위에서, 시대착오적인 규칙을 얼마나 잘 지켰는지를 겨루는 일에 청춘의 목숨을 걸고 있는 꼴이다.이런 링 위에서, 수험생들이 느끼는 박탈감의 근원은 명확하다.하지만 이 박탈감은 역설적으로 '수능 점수가 곧 내 삶의 가치이며, 성적순으로 보상을 배분받는 것이 당연하다'는 게임의 룰을 철저하게 내면화했을 때만 성립하는 감정이다.하지만 열아홉 살 청춘을 오직 입시의 도구로만 가두고, 인간의 고유한 가능성을 시험 점수 한 장으로 줄 세우는 것 자체가 폭력이라고 믿는 이의 눈에 이 박탈감은 다르게 읽힌다. 그것은 부당한 시스템 자체를 부수자는 외침이 아니라, 그 부당한 링 위에서 "내가 더 높은 순위를 차지해야 했는데 새치기를 당했다"며 억울해하는 아우성에 가깝다.다시 말하지만 부정행위자를 발본색원 하여 처벌하는 것은 당연하다. 하지만 그 규칙이 만들어낸 결과인 '대학 서열이 곧 생존의 서열'이 되는 사회 구조의 폭력성은 외면한 채, "내 몫의 순위를 돌려달라"고 외치는 분노는 공감하기 어렵다.우리 교육은 오랫동안 학생들에게 타인을 '동료'가 아닌 '경쟁자'로 바라보게 만드는 훈련을 시켜왔다. 학교가 쥐여준 촘촘한 점수판은 사회에 나와서도 타인의 성취나 변칙을 '나에 대한 역차별과 박탈감'으로만 해석하게 만든다.여기에는 "열심히 노력하면 반드시 정률적인 보상이 따라야 한다"는 능력주의의 낡은 신화가 자리 잡고 있다. 하지만 현실의 운동장은 애초부터 기울어져 있다. 부모의 경제력과 정보력, 거주 지역에 따라 출발선은 천차만별이다. 그럼에도 사회는 승자에게는 "네가 노력해서 얻은 정당한 대가"라며 면죄부를 주고, 패자에게는 "노력이 부족했다"며 침묵을 강요한다.우리가 이토록 '공정한 수능'에 집착하는 진짜 이유는 무엇일까? 어쩌면 그것은 진짜 정의로운 사회를 원하기 때문이 아니다. 경쟁의 결과로 얻어낸 자신의 학벌과 기득권이 "부당한 반칙 없이 온전히 내 노력으로 얻은 정당한 훈장"이라는 도덕적 면죄부를 확인하고 싶기 때문은 아닌가.어제(11월16일) MBC의 뉴스 클로징에서 앵커는 다음과 같이 탄식했다.이 참담한 목소리에 대다수 언론과 대중이 고개를 끄덕인다. 하지만 나는 바로 이 지점에서 가장 깊은 서글픔을 느낀다. 우리는 언제까지 "시험장 안에서의 동일한 조건"이라는 환상 속에 갇혀 살 것인가. 부모의 경제력과 사교육비의 격차로 이미 출발선이 찢겨 나간 현실은 모른 체한 채, 오직 '시험지 한 장의 공정성'만 지켜내면 그것이 진짜 공정이라 믿는 맹목.우리가 진짜 분노해야 할 대상은 룰을 어긴 몇몇 개인의 꼼수가 아니라, 열아홉 살 청춘들을 점수판 위에 올려놓고 서열화하며 그 관문을 통과하지 못하면 패배자로 낙인찍는 이 비정상적인 사회 구조 그 자체다. 진짜 공정한 사회는 모두가 똑같은 시험을 치러 승자와 패자를 가르는 사회가 아니다. 수능이라는 단 하나의 관문을 통과하지 못하더라도, 각자의 자리에서 인간으로서의 존엄을 잃지 않고 저마다의 속도로 살아갈 수 있는 사회다.열아홉 살의 청춘들이 시험지 한 장에 목숨을 건 채 피눈물을 흘리고, 어른들은 그 낡은 점수판의 공정성만을 따지며 혀를 차는 이 기괴한 풍경. 그것이 바로 우리가 진짜로 부끄러워하고, 통곡해야 할 유일한 이유다.