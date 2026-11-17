큰사진보기 ▲기자회견을 진행한 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲안재훈 사무총장의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기환경운동연합 김현정 사무처장이 발언중이다. ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲스탑이라는 글자와 민둥산이 된 현장 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲벌목헌 현장의 모습 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견 진행되는 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲천막농성장의모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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11월 16일 오후 2시, 용인 반도체 국가산단 조기공사 현장 천막농성장 앞에 전국 환경운동연합 활동가들이 모였다. 천막 앞에는 공사 중단을 요구하는 현수막이 걸려 있었고, 그 뒤로는 산을 깎고 숲을 베어내는 공사가 진행되고 있었다. 한쪽에서는 공사가 계속되고, 다른 한쪽에서는 그 공사를 멈추라는 목소리가 이어지는 현장이었다.환경운동연합은 이날 전국 집중행동을 선포하고 용인 반도체 국가산단 공사 중단과 사업 전면 재검토를 촉구하는 기자회견을 열었다. 전국 각지에서 모인 60여 명의 활동가가 천막농성 중인 주민들과 함께하겠다고 선언했다. 용인에서 벌어지는 일이 한 지역만의 문제가 아니라 전국의 에너지 정책과 송전선로 경과지역 주민들의 삶이 연결된 문제라는 점을 알리기 위해서였다.안재훈 환경운동연합 사무총장은 사업의 실현 가능성조차 충분히 검증되지 않았다며 전력 수요와 공급 대책, 송전선로 건설의 실현 가능성, 환경과 지역사회에 미치는 영향을 투명하게 검증해야 한다고 말했다. 지금 필요한 것은 속도전이 아니라 국민과 지역 주민이 참여하는 사회적 대화라는 점도 강조했다.김현정 경기환경운동연합 사무처장은 국가산단 예정지가 오랫동안 주민들이 농사를 짓고 살아온 삶의 터전이라는 사실을 짚었다. 숲과 농지, 하천의 미래를 바꿀 대규모 개발사업이 추진되고 있으며, LNG 발전과 초고압 송전망에 의존하는 계획은 탄소중립 정책과도 모순된다고 비판했다.용인 반도체 국가산단은 용인만의 일이 아니다. 반도체 생산시설을 가동하기 위해서는 막대한 전력이 필요하다. 그 전력을 생산하고 공급하는 과정에서 발전시설과 송전선로가 들어서는 지역도 영향을 받는다. 대전과 충남을 비롯해 전국 곳곳에서 송전선로와 송전탑 건설에 맞서 싸우는 주민들이 있다. 수도권의 산업과 소비를 위해 다른 지역의 산과 마을, 주민들이 희생을 감당하는 구조가 반복되어서는 안 된다.기자회견의 절정은 STOP 퍼포먼스였다. 참가자들은 각자 우산을 펼쳐 들고 커다란 글자 'STOP'을 만들었다. 수십 개의 우산이 모여 하나의 분명한 요구를 만들어냈다. 공사를 멈추고 계획을 다시 검토하라는 것이었다. "공사 멈추고, 계획 재검토하라!"참가자들의 구호가 현장에 울려 퍼졌다. 숲이 잘려 나가고 땅이 파헤쳐진 현장에서 울려 나온 외침은 단순히 공사를 멈추라는 요구만은 아니었다. 충분한 검증도, 주민과의 사회적 합의도 없이 진행되는 개발을 멈추고 다시 질문하라는 목소리였다.우산으로 만든 커다란 STOP 글자 뒤로 벌겋게 드러난 산비탈이 보였다. 숲을 베어낸 자리에 드러난 흙은 마치 깊은 상처처럼 남아 있었다. STOP이라는 글자와 훼손된 산의 모습이 한 장면에 담겼다. 공사를 멈추라는 사람들의 외침과 이미 진행된 개발의 흔적이 서로 대비되는 순간이었다. 그 풍경은 이 사업을 왜 다시 검토해야 하는지 묻고 있었다.환경운동연합은 기자회견문을 통해 이재명 대통령과 정부, LH에 네 가지를 요구했다. 국가산단 공사와 송전탑 건설을 즉각 중단할 것, 용인과 송전선로 경과지역 주민의 권리를 보장할 것, 전력·용수 공급 가능성과 기후·생태 영향을 포함해 사업을 전면 재검토할 것, 주민과 이해당사자가 참여하는 사회적 대화기구를 구성할 것이다.특히 기자회견문에는 다음과 같은 문장이 담겼다. "착공은 송전탑 건설에 대한 주민의 동의가 아니다. 공사가 시작됐다는 사실이 입지와 공급계획의 타당성을 입증하는 것도 아니다." 공사가 시작되었다는 이유만으로 사업의 정당성이 확보되는 것은 아니다. 오히려 공사가 진행될수록 사업이 남길 환경적·사회적 부담을 더욱 엄격하게 검증해야 한다. 이전 정부에서 결정된 사업이라 하더라도 지금 공사를 강행하는 것은 현 정부의 선택이다. 사업을 재검토하고 그 과정에서 발생하는 문제에 책임 있게 답해야 할 주체 역시 이재명 정부다.나무를 베고 땅을 파헤쳤다는 이유로 사업의 검증과 재검토를 포기해서는 안 된다. 공사를 먼저 진행하고 그 사실을 내세워 사업을 기정사실화하는 방식이 용인된다면, 앞으로 어떤 개발사업에서도 주민의 동의와 환경적 검증은 뒷전으로 밀려날 수 있다. 사업을 먼저 시작하면 나중에는 되돌릴 수 없다는 논리가 개발사업의 면죄부가 되어서는 안 된다. 이재명 정부가 이런 잘못된 선례를 만들어서는 안 된다.노진철 환경운동연합 대표는 앞으로 전국 조직의 역량을 모아 공동 대응에 나서겠다는 뜻을 밝혔다. 전국행동 천막농성을 지원하고, 용인 국가산단에 전력을 공급하기 위한 발전소와 송전망 건설로 갈등을 겪는 지역 주민들과 연대를 확대하겠다는 계획이다. 각 지역의 주민들이 고립되지 않도록 현장의 소식과 요구를 전국의 회원과 시민들에게 알리고, 사업 재검토를 위한 활동을 이어가겠다는 것이다.개발의 속도는 빠르고, 한번 훼손된 자연을 되돌리는 일은 쉽지 않다. 그러나 공사가 시작되었다고 해서 질문을 멈출 수는 없다. 전력은 어디에서 가져올 것인지, 물은 어떻게 공급할 것인지, 송전선로가 지나가는 지역의 주민들은 어떤 부담을 감당해야 하는지, 이 사업이 정말 필요한지 계속 물어야 한다.대전환경운동연합을 비롯한 전국 환경운동연합은 용인의 산을 지키는 일이 용인 주민들만의 몫이 아니라고 선언했다. 전국 곳곳에서 산과 마을, 강과 습지를 지키는 사람들이 서로의 싸움을 연결할 때 비로소 개발의 속도에 맞설 힘을 만들 수 있다. 공사는 진행되고 있지만, 아직 모든 것이 결정된 것은 아니다.지금이라도 공사를 멈추고 사업의 타당성과 대안을 검증해야 한다. 주민들의 목소리에 답하고 사회적 합의를 시작해야 한다. 숲을 베어낼 수는 있어도 숲을 지키려는 사람들의 목소리까지 베어낼 수는 없다. 천막은 한 지역에 세워졌지만, 그 천막을 지키는 일은 전국이 함께해야 한다.