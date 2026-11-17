큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식에서 박재근 전략위원회 공동위원장, 국회의원, 도의원, 시장군수들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 개최된 경기도 반도체 초격차 전략위원회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 개최된 경기도 반도체 초격차 전략위원회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식에서 박재근 전략위원회 공동위원장, 국회의원, 도의원, 시장군수 및 기업 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식에서 반도체 기업 및 학생들과 생생토크를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 17일 오전 경기도경제과학진흥원에서 열린 경기도 K-반도체 초격차 비전 선포식을 마치고 반도체기술센터 현장 시찰을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 반도체 산업의 초격차 경쟁력을 확보하기 위해 경기도 내 8개 시의 산업 기반을 하나로 묶는 광역 반도체 클러스터 조성에 나섰다. 삼성전자와 SK하이닉스의 생산시설을 비롯해 연구개발(R&D), 팹리스(반도체 설계 전문기업), 소부장(소재·부품·장비) 기업이 집적된 경기도의 산업적 강점을 바탕으로 정부의 반도체 클러스터 지정 공모에 도전하고, 기업 투자를 뒷받침할 기반시설과 인재 양성 체계를 함께 구축하겠다는 구상이다.추 지사는 17일 경기도경제과학진흥원에서 '경기도 반도체 초격차 전략위원회' 첫 회의와 'K-반도체 초격차 비전선포식'을 잇달아 열고 이 같은 내용의 'K-반도체 초격차 혁신대책'과 반도체 클러스터 조성 전략을 발표했다.이번 대책은 민선 9기 출범 당시 추미애 지사가 1호 결재한 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'을 구체적인 실행 단계로 옮기기 위한 것이다. 정책 발표에 그치지 않고 전문가 협력체계를 만들고, 8개 기초자치단체와 정부 공모에 공동 대응하는 실행 구조를 마련했다는 데 의미가 있다.이날 출범한 반도체 초격차 전략위원회에는 기획조정·인프라·생태계 등 3개 분과에서 활동할 전문가 27명이 참여한다. 추미애 지사와 함께 위원회를 이끌 민간 공동위원장에는 박재근 한양대 석학교수가 선출됐다.위원회는 반도체 정책을 총괄·조정하고 관계기관 간 협업을 지원하는 한편, 주요 현안 해결과 실행과제 점검을 맡는다. 기획조정 분과는 산업정책과 규제 개선, 글로벌 공급망 대응을, 인프라 분과는 전력·용수·교통과 지역 상생을, 생태계 분과는 팹리스와 소부장, 첨단 패키징 등 기술혁신과 기업 지원을 논의한다.추미애 지사는 "반도체는 국가 안보와 경제주권, 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략자산이 됐다"며 "지금의 호황을 차세대 기술 확보와 산업구조 고도화의 기회로 만들어야 한다"고 강조했다.특히 기업 투자와 직결되는 기반시설 문제를 핵심 과제로 꼽았다. 그는 "반도체 경쟁은 시간과의 싸움이기도 하다. 빠른 속도를 내야 한다"며 "전력과 용수, 교통 등 핵심 인프라를 적기에 확보하고 인허가를 신속하게 해야 기업의 투자 속도를 뒷받침할 수 있다"고 말했다.이는 반도체 산업의 경쟁력이 개별 기업의 기술력만으로 결정되지 않는다는 인식에 따른 것이다. 대규모 생산시설을 가동하려면 안정적인 전력과 공업용수 공급, 교통망 확충이 필수적이다. 정부와 지자체, 관계기관의 협의가 늦어지면 기업 투자 일정에도 영향을 줄 수 있다. 경기도가 전문가 위원회에 인프라 분과를 별도로 둔 것도 이런 문제를 정책의 중심에서 다루겠다는 뜻으로 풀이된다.경기도가 이날 제시한 혁신대책은 ▲반도체 생산거점 가속 ▲산업생태계 고도화 ▲미래성장 기반 강화 등 3대 전략과 14개 세부 과제로 구성됐다.핵심은 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 등 8개 시에 분산된 반도체 산업 기반을 하나의 광역 생태계로 연결하는 것이다. 설계와 연구개발부터 실증·검증, 첨단 제조·양산, 소부장 공동개발, 전문인력 양성까지 산업 전 주기를 아우르는 협력체계를 구축해 정부의 반도체 클러스터 지정 공모에 공동 신청한다는 계획이다. 현재 8개 시와 신청을 준비하고 있으며, 산업통상부가 공모를 공고하면 신청서를 제출할 예정이다.산업생태계의 외연을 넓히는 방안도 담겼다. 용인·평택 등 대규모 생산거점의 인허가를 지원하는 동시에 팹리스와 소부장 기업의 기술개발·실증을 돕고 첨단 패키징 경쟁력을 강화한다. 전문인력 양성과 청년 정주여건 개선도 추진한다. 반도체 생산 대기업뿐 아니라 설계·소재·부품·장비 기업까지 함께 성장할 수 있는 산업구조를 만들겠다는 취지다.다만 광역 클러스터의 성패는 8개 시의 협력체계를 실제 산업 현장에서 작동시키는 데 달려 있다. 시별 산업 특성과 기업 수요를 조정하고 전력·용수·교통망을 적기에 공급할 재원과 실행계획을 마련해야 한다. 특히 대규모 기반시설은 경기도의 의지만으로 해결하기 어려운 만큼 중앙정부와 관계기관의 협조를 끌어내는 것이 관건이다.추미애 지사는 비전선포식에 이어 열린 현장 생생토크에서 기업인과 대학생들의 건의사항도 직접 들었다. 한 팹리스 기업 관계자는 AI 반도체에 집중된 지원을 차량·무선통신·사물인터넷(IoT) 등 시스템반도체 7대 영역으로 확대하고, 경기도와 수요기업이 출자하는 팹리스 실증펀드를 조성해 달라고 요청했다.추 지사는 이에 "자금과 아이디어를 내면 연구와 실증을 연결해 주는 네트워킹이 필요한데 반도체 초격차 전략위원회를 통해 이런 전략을 짜 보겠다"고 답했다.행사 이후에는 차세대융합기술연구원에 있는 경기도 반도체기술센터를 방문해 전자현미경(SEM·TEM) 등 분석·평가 시설을 점검했다. 총 413억 원을 투입해 구축한 이 센터는 소부장 기업을 지원하는 기술 거점이다.추미애 지사는 이날 "기술개발, 인재양성, 교육, 정주여건까지 지원해 세계 최고의 기술과 기업 인재가 모여드는 반도체 혁신거점을 경기도에 만들겠다"고 밝혔다.