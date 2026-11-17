큰사진보기 ▲1인 조업선 인명피해 예방 시스템 구축 시연을 위해 출항중인 어선 ⓒ 동해해경 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해안안전캠 설치 ⓒ 동해해경 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도 양양군 남애항 ⓒ 진재중 관련사진보기

지난 7월 6일, 강원 양양군 기사문항에서 동쪽으로 약 4해리 떨어진 바다에서 60대 선장이 물에 빠진 채 발견됐다. 홀로 조업하던 선장이었다. 해경은 선장을 구조해 심폐소생술을 했지만 그는 끝내 숨졌다.혼자 조업하던 어민이 바다에 빠지면 배 위에는 구조를 요청할 사람이 없다. 육지에서 기다리는 가족도 배가 돌아올 시간이 지나고 연락이 끊겨야 이상을 알아차리는 경우가 있다. 양양군과 동해지방해양경찰청이 어선에 '해양안전캠'을 보급하는 것은 사고가 난 뒤 육지에서 그 사실을 알아차리기까지 걸리는 시간을 줄이기 위해서다.양양군과 동해해경청은 17일 오전 10시 30분 양양군 현남면 남애항에서 1인 조업선 사고 상황을 재연했다. 이어 어선에 설치한 지능형 CCTV로 배 위 상황을 육지에서 실시간으로 확인하는 과정을 시연했다.동해해경청에 따르면 2022년부터 올해까지 1인 조업선에서 발생한 사고로 22명이 숨졌다. 2022년 3명, 2023년 2명, 2024년 3명이었고, 지난해 8명, 올해 들어 6명이 숨졌다. 계절별로는 겨울철(12~2월)이 10명으로 가장 많았고, 봄철(3~5월)이 8명으로 뒤를 이었다.박철부 양양군 어촌계협의회장은 가족이 스마트폰으로 조업 상황을 확인할 수 있게 된다는 소식에 반가움을 나타냈다. 그는 육지에서도 배 위 상황을 볼 수 있다면 어민은 한결 마음을 놓고 조업할 수 있고, 귀항을 기다리는 가족도 걱정을 덜 수 있을 것이라고 말했다.해양안전캠은 태양광 전원으로 작동한다. 촬영 영상은 LTE·5G 통신망을 거쳐 클라우드 서버에 실시간으로 전송·저장된다. 어업인 가족과 관계기관은 스마트폰 등으로 영상을 볼 수 있다. 양양군은 장비 설치를 지원하고, 동해해경청은 영상 확인 체계를 해상 안전관리에 활용할 계획이다.동해해경청은 그동안 사고가 잦은 시간대에 순찰을 강화하고, 어민들에게 출항 전 기상 확인과 장비 점검, 구명조끼 착용을 안내해 왔다. 해양안전캠은 어민이 바다에 빠지거나 배가 뒤집혔을 때 육지에서 사고를 빨리 알아차릴 수 있도록 마련한 장비다.이종욱 동해지방해양경찰청장 직무대리는 "홀로 조업하다 사고를 당하면 구조 요청조차 어려운 만큼 사고 위험을 사전에 예방하고 사고 발생 시 신속하게 인지하는 것이 무엇보다도 중요하다"고 말했다. 이어 양양군과 해양안전캠 보급을 추진하고, 지자체와 관계기관의 협력도 확대하겠다고 밝혔다.양양군은 지난 10월 26일부터 11월 9일까지 '어선사고예방 안전장비 지원사업' 신청을 받았다. CCTV를 포함한 안전장비 지원사업 예산은 7700만 원이며, 지원 대상은 관내 어선 100척이다. 장비 구입·설치비의 70%는 군이 지원하고, 나머지 30%는 어업인이 부담한다. CCTV는 품목별 지원 한도인 300만 원 이내에서 1인 조업선 등을 우선 지원한다.김정중 양양군수는 "1인 조업 어선은 사고 시 주변의 도움을 받기 어려워 신속한 초기 대응이 무엇보다 중요하다"고 말했다.해양안전캠이 조업선에 설치되면 육지에서도 배 위의 위급한 상황을 일찍 알아차리고 구조를 요청할 수 있다. 사고를 알아차리는 시간을 줄이는 것은 홀로 조업하는 어민의 생명을 지키고, 무사히 돌아오기를 기다리는 가족의 걱정을 덜어주는 데 도움 될 것으로 보인다.