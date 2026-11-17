큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

- 글로벌 빅테크 기업 과정과 협력하는 사후 추적 대책을 말했는데, 해외 본사를 둔 빅테크 기업들이 국내 수사기관이나 교육당국의 요청만으로 개인정보 등을 쉽게 제공할 수 있나?

- (연속 질문) 협조가 됐다고 한다면, 오히려 문제를 푸는 행위 자체를 차단하는 방법에 대해 협조를 구할 방법을 생각 안 해봤는지.

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- 옷에 부착된 단추마다 스티커를 붙이는 것은 언제 하는 건가? 스티커를 다 붙이고 소매, 옷깃 단추 확인하는데 수험생들은 그럼 더 일찍 와야 하는 건가? 지퍼는 점검 사항이 아닌 건지? 추가 배치되는 복도 감독관들이 시험장 내 특이 통신 신호를 어떻게 점검한다는 건지, 그리고 이걸 얼마나 자주 점검한다는 건지?

-(연속 질문) 점검 항목이 늘었는데도 기존과 같은 30분 안에 가능하다는 판단은 시도교육청과 협의하고 의견을 수렴한 결과인가. 또 통신 사용 여부를 어떻게 감지하고 기록하는 것인지 구체적으로 설명해 달라. 전파탐지기로 신호를 확인한 뒤 기록해 사후 조사에 활용한다는 뜻인가?

큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표배경훈 과학기술정보통신부 장관이 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 한성숙 국무총리의 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 마친 뒤 취재진에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

- 수능이 얼마 남지 않은 상황에서 급박하다는 느낌도 든다. 일각에선 수능을 연기해야 한다는 목소리도 많이 나오는데 부처 협의 과정에서 수능 연기에 대해서도 논의하지 않았는지 궁금하다. 또 부정행위 응시자격 제한 기간을 1년에 10년으로 확대한다고 했는데 단순소지하다가 적발된 경우에도 이렇게 되는 건지, 어떤 경우에 10년이 적용되는지 설명해 달라.

- 단추에 스티커를 1교시 시작 전에 붙인다면, 이후 매 교시 이를 확인하는 절차도 있나? 예를 들어 점심시간이 끝난 뒤 3교시 시작 전에 다시 확인하는 방식인가? 재난문자 수신을 꺼둔 휴대전화는 어떻게 적발할 수 있나? 또 과거 수능에서 AI를 활용해 의대에 진학했다는 글도 올라오는데, 이런 사례도 사후 조사하거나 추적할 계획인가?

- (연속 질문) 재난문자는 1교시 시작 전에 한 번만 발송하나, 아니면 매 교시 시작 전에 발송하나?

큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

- 어떤 법적 근거가 미흡해 금속탐지기를 도입하기 어렵다는 것인가? 예산 문제도 언급했는데, 올해 초부터 스마트안경 관련 부정행위가 적발됐다면 미리 논의하고 예산을 확보해 장비를 마련했어야 하는 것 아닌가?

- (연속질문) 구체적으로 어떤 법적 근거가 부족하다는 것인지 설명해 달라.

- 어제(16일) 총리 주재 긴급회의에서는 와이파이 일괄 차단을 검토한다고 했는데, 오늘 브리핑문에는 해당 내용이 없는 것 같다. 어떻게 추진되는 것인지 확인해 달라. 또 과잉 대응이라는 지적이나, 시험장마다 점검 시간과 방식이 달라 형평성 문제가 생길 가능성에 대해서도 논의했나?

큰사진보기 ▲수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화문 발표한성숙 국무총리가 17일 오후 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 수능 부정행위 대응 관련 대국민 담화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

한성숙 국무총리가 17일 오후 3시에 수능 부정행위 대응 대국민 담화'를 비롯해 부정행위 대응 대책을 발표했다. 아래는 이날 취재진과의 질의응답을 일문일답으로 정리한 것.: AI를 활용하려면 먼저 이미지를 촬영하고, 클라우드로 전송해 분석하는 과정을 거치게 된다. 이번 대학수학능력시험 때에 한정해서 일단은 우리가 글로벌 빅테크사에 적극적으로 협력, 협조를 받기로 했다. 또한 그 과정에서 통신 기록, 사용 여부에 대한 것들에 대해 우리가 글로벌 빅테크사들과 적극적으로 협력하기로 했다.: 대한민국만을 위해 별도로 모델을 튜닝하거나 별도 필터를 만들거나 하는 것들이 쉽지는 않은 상황이다. 다만 사후에 어떤 분석을 하고 처리하는 것들은 이미 기록이 남아 있기 때문에 그런 부분들에 대해 우리가 부정행위자들을 특정할 수 있다면, 해당 인물의 행위와 관련한 기록을 분석, 검토해 필요한 조치를 취하는 방안을 논의하고 있다.모든 것들에 대해서 완전한 합의는 아니지만 이런 부분에 있어서 우리 정부가 요청을 했을 때 (빅테크사들이) 적극적으로 협력하기로 했다.: 수험생 입실 시간은 오전 8시 10분까지다. 시험 시작 시간은 오전 8시 40분이다. 그래서 30분의 시간이 있다. 그 시간에 감독관들이 점검을 하는데 가능할 것으로 판단하고 있다. 통신시설에 대한 감독은 저희가 추가로 배치한 복도 감독관이 하게 된다. (복도 감독관은) 통신이 활용이 되고 있는지를 기록을 남겨서 추후에 이상징후가 발생된 학생에 대한 조사 등에 활용할 예정이다.: 수험생 입실은 8시 10분이다. 그보다 일찍 오는 수험생도 있지만 공식적인 입실 마감은 8시 10분이다. 저희가 시도교육청과 협의해서 (점검이) 가능한 것으로 지금 판단을 하고 그렇게 추진을 하고 있다.: 통신 부분은 제가 답변드리겠다. 일단은 언론에서도 보도하고 있는데, 일단 스마트폰을 원천적으로 사용하지 못하도록 분리를 시킬 것이다. 그리고 통신차단 자체, 그리고 전파차단 이런 것은 현재 기술상으로는 불가능하다. 전파차단이나 통신차단을 할 수 없기 때문에 일단 핸드폰을 최대한 분리시키는 것을 첫 번째로 물리적으로 노력을 할 것이다.그리고 공기계 등을 이용해서 또 와이파이 접속을 할 수 있다. '와이파이 차단이 대책의 전부냐'라고 할 수도 있겠지만 와이파이로도 부정행위를 할 수 있기 때문에 이런 부분도 보완적으로 추진한다는 말씀을 드린다.와이파이뿐만 아니라 통신 기록들도 통신사에 다 남아 있다. 그래서 우리가 실시간 대응하는 것에 추가로 사후에도 통신 사용 기록들을 다 분석해서 조치를 취할 예정이다. 저희는 끝까지 관련 로그 분석 등을 해서 (부정행위 흔적을) 찾아낼 계획이다.그리고 전파탐지기 얘기를 했는데 현재 전파탐지기는 지금 따로 적용하지 않았다. 다만 우리가 실제 통신, 와이파이 등 통신이 켜져 있으면 확인을 할 수 있다. 와이파이 그리고 어떤 LTE나 5G, 6G가 켜져 있는 경우에 확인할 수 있기 때문에 실시간으로 복도 감독관들이 대응할 수 있는 체계를 만들어서 대응할 수 있도록 하겠다.: 수능 연기를 저희가 전혀 검토를 안 한 건 아니다. 논의를 좀 했다. 그런데 수능이 현재 출제가 끝나서 출제위원들이 지금 격리돼 있는 상태다. 그리고 시험지는 지금 이동해서 지금 거의 학교에 도착할 때가 됐다. 그래서 보안문제가 굉장히 심각하다. 수능을 연기한다고 해도 최대치가 일주일이다.1~2주 안으로 이보다 더 개선된 대책을 마련한다고 해도, 연기를 했을 경우 발생하는 수험생의 혼란이나 대학 입시 전형 차질 문제가 더 크다고 봤다.부정행위 응시 자격 제한은 올해 수능에서 적극적으로 부정행위를 한 것이 적발되면 올해 시험 무효에 추가로 1년 자격제한이다. 그것을 10년으로 늘리겠다는 것이다. 단순 소지의 경우에는 현행법상 1년 자격제한인데 그것은 10년 범위 안에서 국회와 논의를 거쳐서 정하게 될 것이다.: 단추 스티커는 1교시 시작 전에 붙이고, 시험이 끝날 때까지 떼지 않도록 권고한다. 중간에 떨어지는 경우에는 감독관이 다시 붙일 예정이다. 재부착에는 많은 시간이 걸리지 않는다.: 재난문자는 위급재난문자, 긴급재난문자, 안전안내문자 세 종류가 있다. 긴급재난문자와 안전안내문자는 수신을 거부할 수 있지만, 위급재난문자는 수신 거부가 불가능하다. 3G 휴대전화 등 일부 예외는 있지만, 대부분의 휴대전화는 켜져 있으면 반드시 알림이 울리게 돼 있다. 그 기능을 활용하기 위해 재난문자를 발송하는 것이다.: 온라인에는 수능 부정행위에 관한 자백글과 예고글 등 다양한 게시물이 올라오고 있다. 이에 대응하기 위해 전국 사이버수사대를 24시간 가동하고 있다. 모니터링을 통해 삭제·차단 등 사전 조치를 취하고, 필요한 사안은 사실관계를 확인한 뒤 수사로 이어가며 엄정하게 대응할 방침이다.: 시험 시작 전에 발송할 계획이다. 현재 검토 중인 시간은 오전 8시 25분에서 8시 30분 사이다.: 학생의 가방에는 도시락이나 열쇠 등 금속 물질이 많이 들어 있다. 금속탐지기만으로 구분하기 어렵기 때문에 결국 가방을 열어 조사하거나 학생의 신체를 검사해야 하는데, 그러려면 법적 근거가 필요한 것으로 알고 있다. 전수검사는 하지 않지만 시험장에는 금속탐지기를 비치한다. 의심 상황이나 특이 상황이 있으면 학생을 시험장 본부로 불러 금속탐지기를 활용해 검사할 예정이다.: 가방을 검사하려면 개인의 동의가 필요하다. 법적 근거 없이 신체를 검사하면 인권 문제가 발생할 수 있기 때문에 바로 적용하기는 어려운 것으로 알고 있다.: 시험장 주변 지역의 와이파이, 학교 내 와이파이, 공공 와이파이 등을 차단하는 방안을 준비했다. 개인이 사용하는 와이파이는 완전히 차단할 수 없기 때문에 접속 기록 등을 확인할 것이다. 이런 측면에서 와이파이 관련 대응 준비는 마쳤다고 말하고 싶다. 추가적인 보완 대책도 검토하고 있다.: 과잉대응이라는 지적을 할 수도 있다. 그러나 수능이 엄정하고 공정하게 치러지지 않았을 때 우리 사회에 발생할 혼란은 재난 이상의 수준이라고 생각한다. 그래서 우리는 과잉 대응을 해야 하는 상황이라고 판단하고 있다.남은 이틀 동안 추가로 점검할 사항을 확인하겠다. 새로운 조치가 마련되면 다시 설명하겠다.이번 대책을 마련하면서 통신사와 해외 플랫폼 기업 등과 협의하고 기술적인 검토를 진행했다. 다만 전 국민이 사용하는 통신 환경에 대책을 바로 적용하는 과정에서 관계자들의 입장과 여건이 달라, 현재와 같은 방안을 정리하게 됐다.특히 재난문자는 모든 국민이 동시에 받는 만큼 내부에서도 찬반 논란과 고민이 많았다. 그럼에도 그 정도로 강도 높은 조치가 필요한 사안이라고 판단했다.휴대전화를 모두 제출하도록 했는데도 숨기고 있는 경우를 기술적으로 찾아내는 것은 현재 현실적으로 어렵다. 그래서 재난문자를 활용하기로 했다. 정부가 충분히 안내하겠다. 언론에서도 해당 시간에 전국적으로 재난문자 알림이 울린다는 점을 알려주기 바란다. 절차와 관련해 추가로 안내할 내용이 있으면 설명하겠다.사후적으로도 활용할 수 있는 모든 법적 절차와 제도를 보완해 부정행위를 끝까지 추적하고 적발하겠다. 해외 플랫폼 기업들도 적극 협조하기로 했으며, 본사 차원에서도 논의가 진행되고 있다. 더 강력한 조치가 가능한지 계속 확인하고 협조를 요청하겠다.부정행위를 하더라도 이번 시험만 잘못 보면 그만이라고 생각해서는 안 된다. 앞으로의 인생이 바뀔 수도 있다는 점을 명심하고, 부정행위가 가능하다고 생각하지 말고 시험에 응해주기 바란다.한편 대책을 마련하는 과정에서는 과도한 점검으로 수험생들이 겪을 불안과 부담에 대한 우려도 컸다. 교실 안에 감독관을 더 배치하자는 의견도 있었지만, 기존에도 앞뒤에 있는 감독관 때문에 긴장하는 상황에서 인원을 늘리면 시험 환경의 변화가 너무 크다고 판단했다. 가방을 밖으로 내놓는 것만으로도 수험생들이 불안을 느낄 수 있다는 의견이 있었다.그래서 이번에는 우선 가방을 복도에 내놓는 수준으로 정했다. 가방을 더 멀리 두자는 의견도 있었지만, 수험생들이 쉬는 시간에 책을 꺼내 봐야 한다는 점도 고려했다. 복도에 두되 가능한 한 수험생과 거리를 확보하는 방식으로 운영하겠다.가방을 밖으로 내놓으면 재난문자가 울릴 때 소리를 확인하고, 관련 와이파이 등을 점검하기도 더 수월할 것으로 판단했다.수능 당일까지 빈틈없이 대응하도록 최선을 다하겠다.