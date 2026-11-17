큰사진보기 ▲지난 14일과 15일 오후 6시 30분, 성연면 겨울테마파크 앞 주차장에서 ‘거리로 나온 시민예술 서산시 야외영화제’가 열렸다. ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 14일과 15일 오후 6시 30분, 성연면 겨울테마파크 앞 주차장에서 ‘거리로 나온 시민예술 서산시 야외영화제’가 열렸다. 첫날인 14일에는 비가 내리는 가운데 차량이 몰려 150대까지 입장시켰고, 자리가 없어 돌아간 시민도 있었다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

손안에서 언제든 보고 싶은 영화를 고를 수 있는 시대다. 그래도 주말 저녁, 가족과 함께 영화를 보러 나온 차량들이 서산시 성연면의 한 주차장을 채웠다. 부모와 아이들은 차 안에서 같은 스크린을 바라봤다. 평소 차를 세워두던 공간이 이틀 저녁 가족 영화관이 됐다.지난 14일과 15일 오후 6시 30분, 성연면 겨울테마파크 앞 주차장에서 '거리로 나온 시민예술 서산시 야외영화제'가 열렸다.야외 스크린과 차량 라디오를 이용하는 자동차극장 방식으로 가족 애니메이션 '와일드 로봇'을 무료 상영했다. 서산시가 주최하고 서산문화재단이 주관했으며 충청남도가 후원했다.서산시에 따르면 당초 계획한 관람 차량은 하루 120대였다. 첫날인 14일에는 비가 내리는 가운데 차량이 몰려 150대까지 입장시켰고, 자리가 없어 돌아간 시민도 있었다. 15일에는 80대가 찾아 이틀간 모두 230대가 입장했다. 시는 아이와 부모가 함께 온 가족 단위 관람객이 대부분이었다며 관람 인원을 700여 명으로 추산했다.이틀간 사업비는 1400만 원이었다. 추산 관람객을 700명으로 놓고 단순히 나누면 1인당 약 2만 원의 사업비가 든 셈이다.한기옥 서산시 팀장은 문화행사가 갖는 의미를 이런 비용만으로 환산하기는 어렵다는 취지로 설명했다. 주민들이 한자리에 모여 문화를 함께 즐기는 경험에는 금액으로 다 담을 수 없는 가치가 있다는 것이다.가족과 함께 집을 나서 영화를 보는 시간은 상영이 끝난 뒤에도 함께 꺼내 이야기할 기억이 될 수 있다. 이번 영화제를 돗자리와 먹거리, 공연이 어우러지는 행사로 이어가자는 제안도 이런 경험을 넓히자는 데 닿아 있다.이번 행사는 문화소외지역에 작은 야외영화관을 만들겠다는 장승재 충남도의원의 지방선거 공약을 계기로 마련됐다. 장 의원은 "6·3 지방선거 당시 주민과 한 약속을 지키게 되어 기쁘게 생각한다"고 말했다.장 의원에 따르면 애초 도토리공원에서 야외영화관을 열 계획이었으나, 추워진 날씨를 고려해 자동차극장 방식으로 바꿨다. 그는 계획 변경에 협조한 서산시와 강석환 시의원, 담당 부서와 서산문화재단 관계자들에게 고마움을 전했다.현장을 지켜본 강석환 서산시의원은 시민들의 참여를 반기면서도 "홍보가 부족했고 사전예약제로 운영하다 보니 혼선이 있었다"며 운영상 아쉬움을 짚었다.다음 행사에 대해서는 가족과 이웃이 함께 머물며 즐길 수 있는 방안을 제안했다. 강 의원은 "내년에는 야외에서 돗자리를 펴고 관람할 수 있게 하고, 푸드트럭도 들여왔으면 한다"며 "단순히 영화만 보고 돌아가는 자리가 아니라, 영화를 상영하는 날 문화행사가 함께 열리는 행사로 발전시켜 가야 한다"고 말했다.서산시도 내년 개최 여부와 방식을 검토하고 있다. 시 관계자는 날씨가 따뜻한 계절이라면 공연과 영화를 함께하는 방식도 고려해 볼 수 있다고 밝혔다.혼자 편하게 영화를 볼 수 있는 시대에도 함께 보고 느낀 것을 나눌 수 있는 자리는 소중하다. 영화의 줄거리와 함께 그날 곁에 있던 사람, 함께 나선 저녁도 기억에 남기 때문이다. 올해 차 안에서 본 영화가 다음에는 이웃과 돗자리를 펴고 함께 즐기는 동네의 추억으로 이어지길 기대한다.