큰사진보기 ▲17일 오전 대구문화예술회관 비슬홀에서 제87회 순국선열의날 기념식이 열렸다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 대구문화예술회관 비슬홀에서 열린 제87회 순국선열의날 기념식에서 이빈구 애국지사의 손녀 이정미씨가 대통령표창을 추경호 대구시장으로부터 전수받았다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲17일 오전 경북 안동시 경북독립운동기념관 왕산관에서 제87회 순국선열의날 기념식이 열렸다. ⓒ 경상북도 관련사진보기

제87회 순국선열의날을 맞아 대구와 경북에서 선열들의 숭고한 희생정신과 독립정신을 기리는 기념식이 열렸다.17일 오전 열린 기념식에는 추경호 대구시장, 임인환 대구시의회 의장, 강은희 대구시교육감, 김종술 대구지방보훈청장, 우대현 광복회 대구지부장 등과 광복회 회원, 각급 기관단체장, 보훈단체장, 각계 인사 등 200여 명이 참석했다.대구시와 국가보훈부 대구지방보훈청이 주최하고 광복회 대구지부가 주관한 기념식에 앞서 참가자들은 애국지사 52명이 안장된 국내 유일의 독립운동가 묘원인 국립신암선열공원 단충사에서 참배했다.이어 대구문화예술회관 비슬홀에서 열린 기념식은 국민의례를 시작으로 추념문 낭독, 독립유공자 포상 전수 및 호국보훈대상 시상, 기념사, 만세삼창, 기념공원 순으로 진행됐다.추경호 시장은 독립유공자 포상에서 대통령표창 대상자로 선정된 고 이빈구 애국지사의 손녀인 이정미 후손에게 표창과 수장을 전수하고 박근용 전 광복회 수성구지회장과 이역 상이군경회 군위군지회장에게 대구호국보훈대상을 수여했다.독립유공자 포상 유공자인 이빈구 애국지사는 경북 경주 출신으로 1928년 경북 경주군에서 강동청년회 선전조직부와 경주청년동맹 집행위원, 비밀결사 독서회와 양동농우회 조직, 1929년 신간회 경주지회 조사부원 등으로 활동하다 체포되어 옥고를 치른 공적으로 표창을 받았다.차규근 조국혁신당 의원은 영상 메시지를 통해 "나라 빚을 갚자며 국채보상운동을 일으키고 대한광복회가 만들어진 곳이 바로 우리 대구"라며 "대구 출신 정치인으로서 이 역사가 늘 무겁고 든든하다. 선지자들이 목숨으로 되찾으려 한 그 주권, 국민이 나라의 주인이라는 약속을 정치로 지켜내겠다"고 말했다.우대현 광복회 대구지부장은 추념문을 통해 "우리 민족은 국난을 당할 때 더 강해지는 것처럼 나라를 빼앗기자 죽음을 불사하고 오직 나라를 되찾겠다는 마음으로 하나가 되었다"며 "온갖 고난을 극복하신 선열 덕분에 세계 10대 강국으로 우뚝 일어선 대한민국을 생각하니 벅차오르는 감회를 주체하기 힘들다"고 말했다.추경호 대구시장은 "어둠 속에서도 희망을 포기하지 않았던 용기와 수많은 선열의 희생과 헌신이 있었기에 오늘의 대한민국이 있다"며 "대구는 나라가 위기에 처할 때마다 국난 극복에 앞장선 구국의 도시"라고 말했다.이어 "국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우를 강화하고 대구의 독립운동 역사를 체계적으로 발굴·보존해 선열들의 숭고한 뜻을 미래세대에 전하겠다"며 "독립기념관법 개정 등을 통해 대구독립기념관 분원 유치를 적극 추진하겠다"고 약속했다.임인환 대구시의회 의장은 "누군가는 총을 들고 싸웠고 누군가는 말과 글로 뜻을 전하며, 누군가는 먼 타국에서 조국의 독립을 준비했다"며 "오늘 우리가 누리는 자유와 평화와 번영은 누군가의 귀중한 희생으로 얻은 귀한 유산이다. 그 숭고한 뜻을 결코 잊지 않겠다"고 강조했다.강은희 대구시교육감 역시 "선열들이 지켜내신 것은 한 나라의 영토만이 아니라 우리 말과 아이들이 자유롭게 꿈꾸며 평범한 일상을 이어갈 수 있는 삶의 터전이었다"며 "대구교육청은 학생들이 자유와 평화의 소중함을 깨닫고 순국선열들의 정신을 본받아 올바른 역사관과 공동체 의식을 키워 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.경북에서는 안동의 경북독립운동기념관 왕산관에서 기념식을 열고 국권 회복을 위해 헌신하고 희생한 순국선열의 넋을 기렸다.기념식은 김호섭 경북도 복지건강국장과 도내 광복회원, 독립유공자 후손 등 300여 명이 참석해 추모벽 참배를 시작으로 기념공연, 독립유공자 포상 전수, 순국선열의 날 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행했다.김호섭 복지건강국장은 "오늘 우리가 누리는 대한민국은 조국을 위해 온몸을 던진 순국선열들의 숭고한 희생이 만든 값진 결실"이라며 "그 거룩한 뜻을 가슴 깊이 새기고 도민의 일상 속에서 선열들의 정신이 살아 숨 쉬도록 보훈선양사업과 국가유공자 예우에 최선을 다하겠다"고 말했다.순국선열의 날은 1939년 11월 21일 대한민국임시정부 임시의정원 제31회 정기회의에서 지청천·차이석 등 6인이 '매년 11월 17일을 전국 동포가 공동 기념할 수 있는 기념일로 제정하자'고 제안하면서 시작됐다.이날은 1905년 우리 역사상 가장 치욕스러웠던 을사늑약이 체결된 날로 과거의 역사적 비극을 전 국민에게 알리고 새로운 미래를 열어가기 위해 부끄러웠던 날을 숨기지 않고 드러내 기억하자는 의미를 담고 있다.광복 후 광복회, 순국선열유족회 등 민간단체가 주관해 추모행사를 진행해오다 지난 1988년 독립운동관련단체 등이 법정기념일로 복원 제정해 줄 것을 지속적으로 건의한 끝에 1997년 대통령령으로 제정한 이후 매년 기념식을 열고 있다.