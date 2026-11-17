큰사진보기 ▲지난 16일 열린 제110회 정례회 도시환경위원회 ‘2026년도 주요업무 추진상황 보고’에서 발언하고 있는 박란희 세종시의원 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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택배·이사·소상공인 등 지역 경제의 실핏줄 역할을 하는 생계형 소형화물차들이 주차 공간을 찾지 못해 이면도로와 아파트 지상 통로로 내몰리면서, 운전자의 생존권과 주민 보행 안전이 동시에 위협받는 악순환이 이어지고 있다.세종특별자치시의회 박란희 의원(다정동, 더불어민주당)은 이러한 구조적 주차 갈등을 해소하기 위해 규제 일변도의 단속이 아닌, 화물차 운전자의 생존권과 시민의 일상을 아우르는 상생 대책 마련을 집행부에 강력히 촉구했다.박 의원은 지난 16일 열린 제110회 정례회 도시환경위원회 '2026년도 주요업무 추진상황 보고'에서 "최근 지하주차장 진입이 불가능한 소형 화물차의 주차 문제는 생계형 운전자들의 생존권과 직결될 뿐 아니라, 시민의 안전 문제와도 밀접하게 맞닿아 있는 시급한 생활 현안"이라고 지적했다.실제로 택배 탑차나 소상공인 생계용으로 널리 활용되는 소형화물차는 적재함 높이 문제로 인해 상당수 공동주택 지하주차장에 진입할 수 없다. 특히 신도시 특성상 '지상 차 없는 아파트' 구조가 보편화된 세종시에서는 이들 차량이 갈 곳을 잃고 단지 내 지상 보행로나 인근 이면도로에 주차할 수밖에 없는 구조적 한계를 안고 있다.이로 인해 운전자는 매일 밤 주차 전쟁과 민원·단속의 불안 속에서 생업을 이어가야 하고, 지역 주민들은 시야 가림과 보행 방해로 인해 어린이와 노약자 등 교통약자의 안전사고 위험에 노출되는 이중고가 반복되고 있다.박 의원은 이에 대해 "단순히 지상 주차를 금지하거나 불법 주정차 단속을 강화하는 방식만으로는 근본적인 문제를 결코 해결할 수 없다"고 선을 그었다. 이어 "생계형 운전자들이 마음 놓고 차량을 주차한 뒤 본업에 충실할 수 있도록 '소형화물차 전용 공용주차장'을 조성하는 등 현장의 현실을 반영한 실질적이고 구체적인 상생 대책이 마련되어야 한다"고 강조했다.앞서 박 의원은 지난 9일에도 시의회에서 '세종시 소형화물자동차 주차 관련 대책 마련 토론회'를 직접 개최해 화물차 운전자와 시민, 관계 공무원 등 현장의 목소리를 청취하며 주차 공간 확보와 제도 개선 방안을 모색한 바 있다.토론회 현장의 목소리를 의정활동과 집행부 업무보고 질의로 잇따라 연결하며 해법 찾기에 나선 만큼, 향후 세종시가 유휴부지 활용이나 공용주차장 확충 등 구체적인 로드맵을 내놓을 수 있을지 지역사회의 관심이 모이고 있다.