큰사진보기 ▲서울시 등록 대안교육기관 숲나학교 학생들은 1일차 과정으로 광주에서 활동하는 손어진 녹색당 부대표를 만나 정부의 3대 메가 프로젝트에 관한 시민단체의 입장을 들었다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

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"3대 메가 프로젝트 발표 이후로 광주의 여론이 완전 바뀌었어요."

"저는 제가 사는 지역이 서울처럼 되지 않길 바라거든요. 주변의 산업들을 다 빨아들이고 사람들을 다 빨아들여서 여기 생태계를 어렵게 하고 인구 소멸을 가능하게 하는 그런 방식에 동의하지 않아요."

큰사진보기 ▲서울시 등록 대안교육기관 숲나학교 학생들은 1일차 과정으로 광주에서 활동하는 손어진 녹색당 부대표를 만나 정부의 3대 메가 프로젝트에 관한 시민단체의 입장을 들었다. ⓒ 숲나학교 관련사진보기

"우리는 진짜 특권을 가진 사람들인 거야."

서울시 등록 대안교육기관 숲나학교 학생들은 10월 19일부터 29일까지 10박 11일 에너지 탐방 중 녹색당 손어진 부대표를 만나 정부의 '3대 메가프로젝트'에 대해 인터뷰했다. 녹색당은 환경운동을 하는 정당으로, 후쿠시마 문제를 시작으로 핵발전소 문제도 함께 다루고 있다.손어진 부대표는 녹색당 부대표이자 정치 지원단 부단장, 광주 녹색당 공동운영위원장이다. 학생들은 10월 19일 손 부대표와의 대화를 통해 에너지 문제와 앞으로의 방향에 대해 많은 생각을 해볼 수 있었다.정부는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 가운데 반도체 분야에서 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 팹 4기를 광주에 짓는다는 계획을 발표했고, 2030년 첫 양산을 목표로 하고 있다. 정부는 이를 '대체불가 대한민국'을 위한 속도전으로 설명한다.하지만 반도체 공장은 많은 전기와 물이 필요하다. 전력과 용수를 제때 공급할 수 있을지가 가장 큰 과제로 꼽힌다. 손 부대표는 이 '속도전'이라는 말에 의문을 던졌다.이 전력 문제는 핵발전소 논의로 이어지고 있다. 정부는 영광 한빛원전 1·2호기의 계속운전을 검토 중이고, 한빛 부지에 원전을 추가로 지을 가능성도 언급됐다. 손 부대표는 "핵 발전소 유치가 길어지면서 여기에 이득 이해관계가 생긴 것 같다"며 씁쓸함을 내비쳤다.손 부대표에 따르면 광주는 안전 문제로 15년 넘게 핵발전소와 핵폐기물 생산에 반대해 왔다. 그런데 메가프로젝트가 발표된 뒤 여론이 달라졌고, 정부의 '대체불가 대한민국' 홍보가 시민들의 입장을 바꿨다고 그는 보았다. 반도체 산단에 찬성하며 지역의 성장을 바라는 목소리가 대부분이다.학생들은 이렇게 물었다. "국가의 지속적인 성장에 필요한 과정인데, 이 방향이 옳을 수도 있지 않을까요?" 손 부대표는 단호하게 아니라고 답했다.그는 이런 방식이 지역의 자원과 생태계를 희생시키는 '에너지 식민화'(수도권의 필요를 위해 지역이 에너지 생산의 부담을 지는 구조)로 이어진다고 설명했다. 발전소와 반도체 클러스터를 짓는 데는 막대한 자원이 들고 주변 자연환경이 훼손될 수 있다는 것이다. 또 우리나라는 2050년 탄소중립을 목표로 하는데, 지금 같은 개발이 계속되면 달성이 어려워질 수 있다고 우려했다.손 부대표는 우리가 누리는 특권이 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지 생각해 보는 것이 민주시민의 자세라고 말했다. 그리고 해법으로 '분배'를 제시했다. 기후위기가 빨라지는 지금은 핵발전소를 늘리는 데 집중하기보다 기후위기로 생길 위험에 대비해야 하며, 끝없는 성장 대신 나눔이 필요하다는 주장이다. 그는 에너지 문제의 해결책이 우리가 쥐고 있는 특권을 스스로 내려놓는 데 있다고 강조했다.손 부대표는 우리가 가진 특권을 인정하고 스스로 내려놓아야 한다고 말했다. 특히 에너지 문제의 해결책은 우리가 꼭 쥐고 있는 특권을 스스로 내려놓는 것이라고 강조했다. 그는 더 이상의 발전은 필요하지 않으며, 가진 것을 나눈다면 환경적 부담도 지역 식민지화도 없이 모두가 잘 살 수 있다고 했다.이야기를 들으며 우리는 해결책이 가까이 있지만 쉽지 않다고 느꼈다. 누군가에게 문제를 해결하라고 요구하기에 앞서, 서울에 있는 우리가 먼저 스스로 돌아봐야 한다는 뜻으로 받아들였다.