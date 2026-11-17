큰사진보기 ▲17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 4거래일 연속 내리며 전장보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4,968.48로 마감했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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17일 코스피가 5000선을 내줬다.지수가 5000선 아래로 떨어진 것은 지난 2월 2일(4949.67) 이후 9개월여 만이다. 이날 코스피는 전날보다 132.02포인트(2.59%) 내린 4968.48에 거래를 마쳤다. 전날 3.59% 급락한 데 이어 이틀 새 6.1% 떨어졌다. 밤 사이 미국 반도체주가 급락한 가운데 외국인이 이날 유가증권시장에서 1조4000억 원 넘게 순매도했다. 코스닥도 15.59포인트(2.34%) 내린 650.06에 마감했다.코스피는 이날 5000선을 두고 공방을 벌였다. 출발부터 1.81% 내린 5008.09로 시작했고, 한때 4984.83까지 밀렸다. 이후 기관과 개인의 매수세가 들어오면서 오전 한때 5084.06까지 올라섰다. 하지만 오래가지 못했다. 오후 2시 13분께 4981.45까지 내려갔다. 외국인이 어제 이어 주식을 적극 내다 팔았기 때문이다.외국인 순매도 규모는 오전 11시 10분 5850억 원에서 오후 2시 13분 1조1929억 원으로 두 배 넘게 불어났다. 오후 3시 40분 집계에선 1조4429억 원에 달했다. 전날 순매도 규모를 더하면 이틀간 약 2조8000억 원이다.시가총액 상위 두 종목의 낙폭도 컸다. 삼성전자는 19만300원으로 3.30%, SK하이닉스는 109만5000원으로 2.23% 하락했다. 전날 하락분까지 합치면 삼성전자는 이틀 새 약 7.6%, SK하이닉스는 약 9.9% 떨어졌다. 오전에 상승세를 보였던 SK하이닉스와 삼성전기도 오후 들어 하락세로 돌아섰다. 자동차와 배터리, 은행·보험 등 주요 업종의 대형주에도 매도세가 번졌다.원·달러 환율은 1336.0원에 출발해 오후 3시 36분 조회 기준 1338.70원으로 올랐다. 전날 서울 외환시장 주간 종가는 1335.70원이었다.코스피의 하락은 예견됐었다. 이미 16일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥은 2.49%, 필라델피아 반도체지수는 5.28% 떨어졌기 때문이다. 특히 엔비디아(-4.12%)와 마이크론(-7%대), AMD(-5.58%) 등 주요 반도체 기업 주가가 크게 출렁였다.젠슨 황 최고경영자(CEO)가 물러난 뒤 엔비디아의 투자 전략에 불확실성이 커진 데다, 미 상무부가 중국 기업의 제3국 데이터센터를 통한 미국산 첨단 AI 칩 원격 접근을 막는 규정을 발표했다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 AI 투자심리 위축으로 반도체뿐 아니라 전력기기와 원전 등 인프라 관련 종목 전반이 약세를 보였다고 진단했다.엔비디아는 AI 칩을 공급하면서 일부 고객사에 직접 투자하거나 자금 조달을 보증해 왔다. 시장에서는 향후 데이터 건설이나 서버 발주 과정에서 자금력이 부족한 클라우드 업체의 투자가 지연될 가능성을 우려하고 있다. 이는 삼성전자 등 국내 반도체 업체의 고대역폭메모리(HBM) 주문까지 파장이 이어질 수 있다는 의미다.이밖에 반도체 메모리 업황 자체에 대한 경계감도 커졌다. 내년 2분기를 정점으로 삼성전자와 SK 하이닉스의 실적 하락할 것이라는 것. 박유악 키움증권 연구원은 메모리 가격 상승이 스마트폰과 PC 가격 인상으로 이어지면 제품 수요와 기기당 메모리 탑재량이 함께 압박 받을 수 있다고 봤다. 그는 삼성전자 목표주가를 35만 원에서 29만 원으로, SK하이닉스는 210만 원에서 180만 원으로 낮췄다.한편 엔비디아는 한국 시간으로 18일 오전 6시 20분께 2027회계연도 3분기 실적을 공개하고 오전 7시 설명회를 연다. 시장이 예상하는 3분기 매출은 약 1091억 달러다. 시장에선 엔비디아의 매출이 전망을 웃도는 숫자를 내놓을지, 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈'의 공급 일정과 주요 고객사의 내년 투자 계획 등을 주시하고 있다.이 자리에선 새 경영진이 향후 엔비디아의 매출과 투자 전망 등에 대해 설명할 예정인데, 이에 대해 시장이 어떻게 반응할지가 관심거리다. 18일 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아 실적 발표에 어떻게 반응하는지에 따라 코스피 5000선 회복이 달려있기 때문이다.