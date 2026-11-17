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큰사진보기 ▲물론 입국 초기 이주노동자가 언어와 문화가 생소한 국내 현장에 적응하기까지는 일정한 시간과 비용이 수반되는 것으로 조사됐다. 동일 조건의 내국인 노동자 생산성을 100%로 가정할 때, 입국 후 3개월 미만인 이주노동자의 생산성은 41.1%, 1년 미만은 68.1% 수준이지만 3년 이상 근속한 경우 94.9%로 내국인노동자 못지 않았다. 이에 따라 사업주들은 이주노동자가 업무 이해도를 높이고 회사 생활에 충분히 적응하기 위해 평균 4.3개월의 수습 기간이 필요하다고 답했다. ⓒ 중소기업중앙회 관련사진보기

국내 중소기업의 만성적인 인력난 속에서 이주노동자가 단순 노무를 넘어 산업 현장의 핵심적인 고숙련 직무를 떠받치는 주축으로 자리 잡은 것으로 나타났다. 중소기업 다수가 내국인 구인난을 해소하기 위해 이주노동자를 채용하고 있으며, 이들의 근속연수가 쌓일수록 숙련 기술 분야에서의 의존도가 가파르게 상승하고 있다.16일 중소기업중앙회는 지난 9월 9일부터 23일까지 이주노동자를 고용 중인 중소기업 1204개사를 대상으로 실시한 '2026년 외국인력 고용 관련 종합애로 실태조사' 결과를 발표했다.조사에 따르면 중소기업이 이주노동자를 고용하는 가장 큰 이유는 '내국인 구인난(83.6%)'이었다. 반면 '인건비 절감'을 위해 고용한다는 응답은 지난해 13.4%에서 올해 4.5%로 크게 줄어들었다. 인건비 절감을 위해 이주노동자를 선택하는 것이 아니라, 이들이 국내 중소 제조 현장의 필수 인력으로 기능하고 있음을 보여주었다.특히 주목할 점은 고숙련 직무에서 나타나는 이주노동자의 역할 확대다. 근속연수에 따라 이주노동자가 고숙련 직무를 담당한다고 응답한 기업은 전체의 54.8%로 과반을 넘어섰고, 담당하지 않는다는 응답은 21.7%에 그쳤다.고숙련 직무에 이주노동자를 배치하는 기업 비율은 2024년 29.5%에서 지난해 48.2%로 급증한 데 이어 올해 절반을 돌파하며 매년 뚜렷한 상승세를 보이고 있다. 기업 규모별로는 11~30명 규모의 사업장에서 56.1%로 의존도가 가장 높았으며, 수도권(55.8%)이 비수도권(53.5%)보다 고숙련 직무 의존 비율이 소폭 높게 나타났다. 중기중앙회 역시 현장에서 이주노동자의 숙련 직무 수행에 대한 기대와 의존도가 날로 높아지고 있다고 분석했다.물론 입국 초기 이주노동자가 언어와 문화가 생소한 국내 현장에 적응하기까지는 일정한 시간과 비용이 수반되는 것으로 조사됐다. 동일 조건의 내국인 노동자 생산성을 100%로 가정할 때, 입국 후 3개월 미만인 이주노동자의 생산성은 41.1%, 1년 미만은 68.1% 수준이지만 3년 이상 근속한 경우 94.9%로 내국인노동자 못지 않았다. 이에 따라 사업주들은 이주노동자가 업무 이해도를 높이고 회사 생활에 충분히 적응하기 위해 평균 4.3개월의 수습 기간이 필요하다고 답했다.사업주들이 이주노동자 관리 시 겪는 애로사항으로는 '낮은 한국어 수준 등 의사소통 문제(60.2%)'가 가장 많이 꼽혔다. 이어 '인건비 부담(28.2%)'과 '잦은 사업장 변경 요구(26.1%)'가 뒤를 이었다. 특히 의사소통에 어려움을 겪는 기업(725개사) 중 '작업 지시 오해로 인한 생산 차질'을 호소한 비율이 지난해 63.9%에서 올해 70.6%로 늘어, 입국 전후 체계적인 한국어 교육 지원의 필요성을 시사했다.인건비 측면에서 이주노동자 1인당 월평균 인건비는 급여와 잔업수당, 부대비용을 합쳐 265만 6천 원으로 집계됐다. 여기에 숙식비(42만 6천 원)를 포함하면 총 308만 2천 원으로 지난해(292만 8천 원)보다 증가했다. 기본 급여와 식비가 물가와 최저임금 인상에 맞춰 꾸준히 오르면서, 응답 기업의 60.6%는 이주노동자의 인건비가 내국인 수준 이상이라고 답했다.이처럼 초기 적응 기간을 거쳐 숙련도가 형성되다 보니, 중소기업의 대다수인 92.1%는 신규 고용허가제(E-9) 입국 이주노동자가 최초 사업장에서 최소 '3년 이상(3년 초과 70.3%, 3년 21.8%)' 근무해야 내국인에 상응하는 생산성을 확보할 수 있다고 응답했다.이주노동자가 입국 후 1~2년 등 일정 기간이 지난 뒤 자유롭게 사업장을 변경할 수 있게 될 경우 예상되는 어려움(1·2·3순위 복수응답)으로 중소기업의 94.7%가 '숙련인력 이직에 따른 생산성·품질 저하'를 지목했다. 이어 '대체인력 채용·교육 비용 증가'가 75.2%를 차지해, '인구감소지역·영세사업장 인력난 심화(38.0%)'나 '근무태만·무단결근 등 인사관리 부담(36.5%)'보다 숙련된 이주노동자의 공백 자체를 가장 크게 우려하는 것으로 확인됐다.이에 따라 사업장 변경 제한이 완화될 경우 정부가 우선 추진해야 할 보완책(복수응답)으로는 '이직 사업장 대체인력 신속 알선(81.0%)'과 '장기근속 근로자·사업주 인센티브 확대(77.3%)'가 나란히 상위권을 차지했다. 현행 고용허가제 개선 과제에서도 취업활동기간인 '4년 10개월간 사업장 변경을 하지 않은 외국인 근로자에 대한 인센티브 부여(56.8%)'가 1위로 꼽혔다.중기중앙회는 제도 개편 시 대체인력 알선 기간을 획기적으로 단축하는 한편, 장기 근속 시 체류 자격 전환을 우대하는 등 노동자가 한 사업장에 안정적으로 머물 수 있는 유인책을 병행 도입해야 한다고 주문했다.이처럼 산업 현장에서는 이미 핵심 숙련인력으로 자리매김한 이주노동자의 기여도를 인정하고, 강제적인 이동 제한 대신 체류 자격 우대와 처우 개선 등 실질적인 인센티브를 통해 장기근속을 유도하는 정책적 전환이 요구되고 있다.