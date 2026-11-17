기자말 이재명 정부 출범 이후 기후·생태위기 대응은 밀리고 개발은 속도전이 되었다. 3대 메가프로젝트와 초광역특구법, 원전과 댐, 신공항과 국립공원 케이블카까지 검증과 동의 없는 사업들이 산과 강, 갯벌과 바다를 겨누고 있다. 지난 10월 1일 '전국환경비상시국회의'가 "멈춰라, 검증하라, 답하라"고 외친 까닭이다.



이 릴레이 기고는 현장을 지켜 온 이들의 기록이다. 수라갯벌부터 송전선로가 지나는 마을까지, 열 편의 글은 하나의 질문으로 모인다. 누가 개발의 편익을 누리고, 누가 비용과 위험을 떠안는가. 대통령에게 묻고 시민과 답을 찾는 이 연재가 12월 12일 서울 대중집회로 이어져, 흩어진 목소리가 하나의 요구로 모이기를 바란다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 충남 아산 삼성전자 온양캠퍼스 건설현장에서 열린 충청권 메가프로젝트 착공식에서 이재용 삼성전자 회장 등과 함께 기념 시삽을 하고 있다. (왼쪽부터) 박수현 충남도지사, 김정관 산업통상부 장관, 이 대통령, 이재용 회장. 2026.11.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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기업이 대규모 투자를 발표하면 정부는 반긴다. 특히 지지율에 민감한 정부일수록 그렇다. 기업의 대규모 투자를 사회 전체의 소득 증가와 경제적 번영으로 등치 시키며 일자리가 늘어나고 지역경제가 살아날 것이라는 기대를 부풀린다. 물론, 정부가 기업 투자를 일정 정도 지원하는 것 자체를 문제 삼을 이유는 없다. 다만 그 투자가 공공이 지원할 만큼 우리 사회에 필요한 것인지, 소요되는 자원을 우리 사회가 감당할 수 있는 것인지, 또 누가 이익을 얻고 비용을 부담할 것인지는 먼저 따져야 한다. 기업에 이익이 되는 투자가 언제나 사회 전체 이익으로 돌아오는 것은 아니기 때문이다.그런데 지금 그 순서가 뒤바뀌었다. 기업이 투자 규모와 입지를 정하고 정부는 필요한 전기와 물, 토지를 공급할 방안을 찾는다. 송전망을 늘리고, 용수시설을 만들고, 인허가가 오래 걸리면 절차를 줄이고, 법적 기준이 걸림돌이 되면 예외를 만든다. 기업의 투자계획이 우리 사회 전체가 복무해야 할 계획이 되고, 그 계획을 기필코 달성하는 것이 정부의 당위이자 책임이 된다. 특정 산업과 특정 기업의 이익을 위해 대한민국 모든 자원이 바쳐진다. 지금 이재명 정부의 모습이다.이재명 정부가 추진하는 '3대 메가프로젝트'는 이런 기업 중심의 국가 운영 방식을 여실히 보여준다. 정부는 반도체, AI 데이터센터, 피지컬 AI를 국가 성장전략으로 내세우며 막대한 투자와 일자리, 지역균형발전을 약속한다. 첨단산업의 경쟁력을 확보하는 것이 중요하다는 설명인데 문제는 그 산업이 어느 정도 규모로, 어디에 들어서야 하는지 결정하는 기준이다.정부가 제시한 서남권 반도체 생산기지는 하루 65만 톤의 물과 6.3GW의 전력이 필요하다. 용인 반도체 클러스터의 수요까지 더하면 하루 200만 톤이 넘는 물과 20GW가 넘는 전력이 필요하다는 계산이 나온다. AI 데이터센터의 전력수요는 2035년 18.4GW까지 확대될 수 있다는 전망도 제시됐다. 모두 실현이 확정된 수요는 아니지만, 정부가 추진하는 산업정책의 규모를 짐작하기에 충분하다. 이만한 전기와 물을 어디서 가져올 것인가. 발전소와 송전망, 용수시설은 어디에 건설하고, 그 과정에서 훼손되는 산과 강 그리고 농지와 마을은 어떻게 할 것인가. 정부가 나서서 필요한 자원을 무조건 확보하겠다고 하고 있지만, 그것들이 설사 가능하다고 하더라도 그 공급이 정당하고 지속 가능하다는 것은 전혀 다른 문제다.정부가 검토한 물수지 전망에는 2030년 극한가뭄 상황에서 연간 약 5억 5천만 톤의 물이 부족할 수 있다는 내용이 담겨 있다. 기후위기로 물의 안정적인 공급이 더욱 어려워질 수 있다는 뜻이다. 그렇다면 여기에 새로운 산업 수요까지 더해도 우리의 수자원으로 감당할 수 있는지, 또 그것이 타당한 선택인지부터 판단해야 한다.전력도 마찬가지다. 발전소와 송전망을 추가로 건설할 수 있다고 해서 전력수요를 계속 늘려도 되는 것은 아니다. 그 현실성은 차치하더라도 전력 생산과 공급에는 막대한 사회적 비용이 따른다. 발전소와 송전망 건설에 따른 토지와 자원의 이용, 생태계 훼손뿐 아니라 온실가스 배출과 지역사회의 부담까지 고려해야 한다. 무엇보다 한정된 자원을 특정 산업에 우선 배분하는 것이 우리 사회 전체에 타당한 선택인지 따져야 한다. 기업이 요구하는 만큼 공급하는 것이 아니라, 우리 사회가 감당할 수 있는 범위 안에서 산업의 규모와 수요를 결정해야 한다.우리 국토와 생태계가 감당할 수 있는 산업 규모는 얼마이며, 그 안에서 무엇을 우선해야 하느냐가 사실은 모든 문제의 관건이다. 산업 규모와 입지는 생태계가 감당할 수 있는 범위 안에서 정해야 한다. 그 범위를 넘어선다면 규모를 줄이거나 입지를 바꿔야 한다. 필요하다면 사업을 하지 않을 수도 있어야 한다. 너무 당연한 이야기지만, 지금 정부의 정책 방향에서는 이런 기본적인 판단을 찾아보기 어렵다.지난 10월 발의된 초광역특구법안은 지역균형발전을 내세운다. 수도권에 집중된 산업과 인구를 분산하고 지역의 성장 기반을 마련하겠다는 것이다. 지역 불균형은 해결해야 할 문제다. 그러나 그 해법이 기업에 더 많은 특혜를 주고, 시민의 권리와 환경보전을 위한 기준을 완화하는 것이어야 하는지는 완전히 다른 문제다. 초광역특구법안은 기업 투자를 촉진하기 위해 지주회사와 금산분리 관련 규제를 완화하고, 재정·금융·세제 지원을 확대하려 한다. 환경영향평가와 각종 인허가 절차를 단축하고 토지 이용과 개발에 관한 특례도 제공한다. 노동과 주거, 의료 등 시민의 삶과 관련된 제도 역시 규제 완화 대상이다.정부와 여당은 이를 규제혁신이라고 부른다. 하지만 규제에는 시민의 안전과 권리를 지키는 안전판의 역할도 있다. 기업이 사업을 빠르게 추진하는 데 불편하다는 이유로 이 모두를 없애거나 완화할 대상으로 취급하는 것은 시민의 안전과 권리를 기업의 이익과 편의보다 후순위에 두는 것과 마찬가지다.환경영향평가를 생각해 보자. 환경영향평가는 개발사업이 환경에 어떤 영향을 미칠지 미리 조사하고, 그 결과에 따라 사업계획을 변경하거나 피해를 줄이기 위한 제도다. 때에 따라 사업을 추진하지 않는 판단으로 이어질 수도 있어야 한다. 그런데 사업의 규모와 입지를 먼저 정하고 평가 기간을 줄이는 데만 열중한다면 환경영향평가는 사업의 타당성을 판단하는 절차가 아니라 이미 결정된 사업을 통과시키는 절차로 전락한다. 환경영향평가가 문제인 것이 아니라 평가 결과에 따라 계획을 바꿀 생각이 없는 정책 결정 자체가 문제다.지역에 대규모 산업단지를 건설하고 기업을 유치한다고 균형발전이 저절로 이루어지는 것은 아니다. 산업시설이 수도권 밖에 들어선다는 것만으로 지역의 삶이 나아진다고도 말할 수 없다. 산업단지에 필요한 전력을 공급하기 위해 발전소와 송전망이 들어서고 용수를 확보하기 위해 강과 하천의 물 이용이 달라진다. 산림과 농지가 산업시설과 기반시설로 바뀐다. 이런 변화가 지역에 어떤 영향을 미치는지, 그 지역의 사람들이 무엇을 얻고 또 잃는지 따져야 한다. 대기업의 생산시설과 수도권의 전력수요를 뒷받침하기 위해 지역이 전기와 물, 토지를 공급하고 환경부담까지 떠안는다면 그것은 균형발전이 아니다. 경제적 이익과 의사결정 권한은 여전히 소수 기업과 중앙에 집중된 채 그 비용과 위험만 지역에 분산되는 꼴이다.지역균형발전의 목적은 지역을 새로운 산업의 공급기지로 만드는 데 있지 않다. 지역에 사는 사람들이 자신의 삶과 지역의 미래를 결정할 수 있도록 하는 데 있다. 지역의 자연과 자원을 어떻게 이용하고 무엇을 지킬 것인지 결정할 권한도 여기에 포함된다.이런 문제는 3대 메가프로젝트와 초광역특구법에만 있는 것이 아니다. 새만금에서는 갯벌을 메우고 신공항을 건설하려 한다. 가덕도에서는 안전성과 환경 훼손, 막대한 사업비에 대한 우려에도 신공항 건설을 추진한다. 설악산 국립공원에는 케이블카를 놓으려 하고, 제주에서는 제2공항을 둘러싼 갈등이 계속되고 있다. 기후위기로 물 관리의 불확실성이 커지는데도 새로운 댐을 건설하려 한다. 핵발전소의 수명을 연장하고 신규 핵발전소를 건설하겠다는 계획도 추진되고 있다. 이 밖에도 낙동강에서, 지리산에서, 우리나라 곳곳에서 자연을 훼손하는 개발사업이 추진되고 있고, 이를 막으려는 시민들의 싸움이 이어지고 있다.각각의 사업에는 명분이 붙는다. 지역경제를 살리고, 관광객을 늘리고, 전력과 물을 안정적으로 공급하겠다는 것이다. 그러나 사업 필요성을 주장하는 것과 그 사업이 타당하다는 것은 다르다. 기대하는 편익이 있다고 해서 환경 훼손과 시민 안전에 관한 우려가 사라지는 것도 아니다. 정부가 해야 할 일은 사업의 필요성을 기정사실로 받아들이고 실현 방안을 찾는 것이 아니라, 그 사업이 정말 필요한지, 다른 선택지는 없는지부터 따지는 것이다. 공항을 새로 짓는 대신 기존 공항과 교통체계를 개선할 수는 없는지, 댐을 건설하는 대신 물 수요를 관리할 수는 없는지, 발전소를 늘리기에 앞서 에너지 수요를 줄일 방법은 없는지 물어야 한다.그러나 지금 정부는 이런 질문보다 이미 정해진 사업을 어떻게 추진할 것인지에 집중하고 있다. 정부는 누구를 위해, 무엇을 위해 존재하는가. 시민의 안전과 삶보다 기업의 투자계획을 우선하면서 스스로를 '국민주권정부'라고 부를 수 있는가. 지금 이재명 정부의 모습은 '국민주권정부'가 아니라 '기업주권정부'에 가깝다.우리는 오랫동안 개발을 발전과 같은 의미로 사용해 왔다. 도로가 늘어나고 공장이 들어서며 건물이 높아지는 모습을 발전이라고 불렀다. 실제로 그런 개발이 생활 편의를 높이고 경제적 기회를 넓힌 것도 사실이다. 그러나 모든 개발이 발전인 것은 아니다. 어떤 개발은 누군가의 삶을 개선하지만, 다른 누군가에게는 삶의 터전을 훼손했다. 지금의 경제적 이익을 위해 후발세대가 누려야 할 자연을 훼손하기도 했다. 기후위기와 생물다양성 위기는 우리가 그동안 당연하게 여겨온 발전의 기준을 다시 생각하라고 요구한다. 자연은 산업의 필요에 따라 얼마든지 동원할 수 있는 자원이 아니다. 인간 경제활동도 자연이 감당할 수 있는 범위 안에서 이루어져야 한다. 이것은 단순히 환경보호를 위해 경제발전을 포기하자는 주장이 아니다. 경제활동을 지속하기 위해서라도 지켜야 할 조건이 있다는 뜻이다.지난 10월 1일 전국의 환경단체와 활동가들이 전국환경비상시국회의를 출범시켰다. 우리는 기후·생태위기에 대응해야 할 정부가 오히려 개발을 앞세우고, 그 과정에서 시민의 권리와 환경보전의 원칙이 후퇴하는 현실을 더는 개별 현장의 문제로만 볼 수 없다고 판단했다. 설악산의 산림과 새만금의 갯벌, 낙동강의 물과 송전선로가 지나는 마을은 서로 떨어져 있지 않고 연결되어 있다. 개발의 필요성과 규모는 누가 결정하고, 그 이익은 누구에게 돌아가며 비용과 위험은 누가 감당하는가. 질문하고 답을 구해야 한다. 기업이 원하고 필요하다는 자원을 국가가 공급하는 사회가 언제까지 지속할 수 있을까. 우리는 이미 기후위기와 생물다양성 위기로 그 한계를 절감하고 있다. 더 빠른 개발을 위해 무엇을 완화할 것인지가 아니라, 시민의 삶과 자연을 지키기 위해 무엇을 바꿔야 하는지 정부와 국회가 답을 내놓아야 한다.글쓴이: 정규석(전국환경비상시국회의 공동운영위원장/녹색연합 사무처장)