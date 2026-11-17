큰사진보기 ▲17일 민주노총충북지역본부는 충북도청 브리핑룸에서 충북 청주·영동·음성 지역 폐기물 수집운반 노동자들의 현장 실태를 증언하는 기자회견을 개최했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

청주에서 폐기물 수집운반 업무를 하던 20대 청년 환경미화원이 숨진 사고와 관련해, 지역 노동계가 근본적인 인력 충원과 안전 대책 마련을 촉구했다.17일 전국민주노동조합총연맹 충북지역본부는 충북도청 브리핑룸에서 충북 청주·영동·음성 지역 폐기물 수집운반 노동자들의 현장 실태를 증언하는 기자회견을 개최했다.앞서 지난 5일 청주시 청원구 율량동 일대에서는 28세 청소 노동자가 작업 중 숨지는 중대재해가 발생했다.노동계는 청주시가 사고 이후 청소차량 후면 발판만 제거했을 뿐, 사고의 근본 원인인 살인적인 노동강도는 방치하고 있다고 지적했다.이날 증언에 나선 조강만 공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회 부지회장은 최근 청주시가 공개한 '2027년 생활폐기물 대행용역 사전규격(과업지시서)'을 비판했다.조 부지회장은 "청주시가 과업지시서에 중대재해처벌법을 명시해 3인 1조 미준수나 차량 후면 탑승 적발 시 계약 해지까지 하는 '삼진아웃제'를 넣었으면서도, 정작 도급인인 청주시의 책임은 지우고 업체에 모든 민·형사상 책임을 떠넘겼다"고 주장했다.이어 "지난달 27일 충북지방노동위원회가 청주시를 대행업체 노동자의 교섭 상대로 판정했음에도, 시는 운행 시간과 인원 편성 문구를 '업체 자율'로 수정하며 사용자성을 지우고 책임을 회피하고 있다"고 덧붙였다.또 청주시가 대책으로 내놓은 저상차량 확대와 주간 작업 전환에 대해서도 "적재량이 적은 저상차량 운행과 주간 전환을 병행하려면 현재 500명도 안 되는 인력을 두 배인 1000명 수준으로 늘려야 한다"고 강조했다.음성군과 영동군 지역의 열악한 노동 환경과 위험한 작업 관행에 대한 증언도 이어졌다.김규원 민주일반연맹 민주연합노조 음성지부장은 "2018년 관련 법 개정으로 발판 설치가 제한됐지만, 여전히 현장에서는 작업 편의와 관행 탓에 단속을 피해 차량 뒤에 매달려 일하고 있다"고 말했다.또 "적발되면 과태료에 회사 징계까지 받는 이중고를 겪는 실정"이라고 어려움을 토로했다.김 지부장은 충북 내 모든 자치단체가 조속히 저상차량을 전면 도입하고 '3인 1조' 예외 조항을 삭제해야 한다고 촉구했다.김래석 민주일반연맹 공공연대노조 충북본부장은 영동지역 대행업체 사례를 언급하며 "원청 건설사가 비용을 아끼려고 5톤 미만 건설폐기물을 여러 곳에 쪼개 버리면, 이를 생활폐기물 미화원들이 고스란히 수거하고 있다"고 폭로했다.그는 "똑같은 공공의 목적을 위해 일하다 숨졌는데 공직자는 순직 처리되고, 민간위탁 노동자는 단순 산재 사망으로 처리되는 비정규직 차별 현실을 바로잡아야 한다"고 말했다.민주노총 충북지역본부는 "다시는 일터에서 청년 노동자가 목숨을 잃는 비극이 반복되지 않도록 청주시와 충북 각 지자체가 실질적인 인력 충원과 안전한 작업 환경 조성에 즉각 나서야 한다"고 밝혔다.